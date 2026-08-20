LIONS DAILY: UDFA pass rusher Eric O'Neill heating up as NFL comfort grows

Detroit Free Press | Carlos Monarrez | August 20, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 20, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 19, 2026
The Detroit News | Richard Silva | August 19, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | August 19, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 19, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 19, 2026
ESPN.com | Eric Woodyard | August 20, 2026
Audacy | Will Burchfield | August 20, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 19, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 19, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 20, 2026
WWJ (CBS) | August 19, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 19, 2026
Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | August 19, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 19, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | August 19, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 19, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 19, 2026
The Detroit News | Richard Silva | August 19, 2026
MLive.com | Jacob Richman | August 19, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 19, 2026
MLive.com | Kory Woods | August 19, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 19, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Morgan Cannon | August 19, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 19, 2026