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The Daily Drive

LIONS DAILY: Why Detroit felt confident for rookie DL to take offensive snap at goal line

Oct 01, 2026 at 10:00 AM

Lions took Blake Miller over Panthers' Monroe Freeling in NFL draft, and they're happy they did

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 01, 2026

Ben Johnson reminded us brainpower is Jared Goff's secret weapon

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | October 01, 2026

As QB injuries mount, Lions' Jared Goff is one of NFL's premier ironmen

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 01, 2026

Detroit Lions miss out on Joey Porter Jr. trade as Cowboys snag CB

Detroit Free Press | Andrew Birkle | September 30, 2026

Lions lose out on Joey Porter Jr. sweepstakes as CB to be traded to Cowboys: reports

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 01, 2026

Jared Goff downplays Ben Johnson's joke about mobility: 'No big deal'

The Detroit News | Richard Silva | September 30, 2026

The remarkable evolution driving Jahmyr Gibbs’ success as a receiver

MLive.com (MI) | Jacob Richman | October 01, 2026

Jared Goff brushes off Ben Johnson’s comments about his mobility: ‘It’s funny’

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 30, 2026

Trevor Nowaske teaches Jets a lesson Jahmyr Gibbs already learned

Audacy | October 01, 2026

Detroit Lions lose out on Joey Porter Jr. sweepstakes, if they were even in it

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 01, 2026

Should the Detroit Lions have made the Joey Porter Jr. trade?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 01, 2026

Joey Porter Jr. trade: Dallas Cowboys, not Detroit Lions, acquire Steelers CB

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 01, 2026

Fox 2 News Morning - Lions are back on road as they prepare to take on Panthers

WJBKDT (FOX) | October 01, 2026

Fox 2 News - Prosecutor: No charges against Lions WR Jameson Williams

WJBKDT (FOX) | September 30, 2026

Local 4 News at 11 - Win over Jets breathing new life into Lions

WDIV (NBC) | October 01, 2026

Local 4 News at 4:30a - No charges against Williams in domestic violence investigation

WDIV (NBC) | October 01, 2026

CBS News Detroit at 11pm - Lions prepare to take on Panthers

WWJ (CBS) | October 01, 2026

DJ Wonnum, Ben Bartch miss Detroit Lions practice

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 30, 2026

Lions WR Jameson Williams investigated for assault, won't be charged

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 30, 2026

Why Dan Campbell doesn't want pass interference to be reviewable

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 30, 2026

Why Lions drafted Blake Miller over Panthers' Monroe Freeling

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 30, 2026

Detroit Lion Jameson Williams linked to assault and battery complaint at his home

Detroit News, The (MI) | Max Bryan | September 30, 2026

DJ Wonnum misses Lions practice ahead of Panthers matchup

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 30, 2026

Packers sign ex-Lions guard Kevin Zeitler to patch up offensive line

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 30, 2026

Aidan Hutchinson pays up after losing Michigan-Iowa bet with Lions teammate

MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 30, 2026

Detroit Lions edge defender misses practice due to back injury

MLive.com | Benjamin Raven | September 30, 2026

Why the Lions picked Blake Miller over Panthers tackle in 2026 draft

MLive.com | Jacob Richman | September 30, 2026

Why Lions felt confident for rookie DL to take offensive snap at goal line

MLive.com | Benjamin Raven | September 30, 2026

Detroit Lions sign linebacker, add receiver to take place on practice squad

MLive.com | Benjamin Raven | September 30, 2026

How Lions RB coach has used Jahmyr Gibbs, Bijan Robinson to motivate each other for years

MLive.com | Jacob Richman | September 30, 2026

Veteran guard, edge rusher miss first practice of week for Detroit Lions

MLive.com | Benjamin Raven | September 30, 2026

Jameson Williams will not be charged after investigation for assault

MLive.com | Benjamin Raven | September 30, 2026

Lions-Panthers preview: Which defense can rise to the challenge?

MLive.com | Jacob Richman | September 30, 2026

Ex-Lions second-round pick signs with Vikings from their practice squad

MLive.com | Benjamin Raven | September 30, 2026

Another ex-Detroit Lions offensive lineman to join Green Bay Packers

MLive.com | Benjamin Raven | September 30, 2026

Lions vs. Panthers preview | Week 4

NFL.com | September 30, 2026

Lions Quick Hitters: Revisiting draft debate, life from team’s 2024 class and game-planning around Panthers’ injuries

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 30, 2026

Detroit Lions' Jameson Williams won't be charged after investigation for assault

WJBK-TV | Jack Nissen | September 30, 2026

Lions, Panthers injury report: 2 defensive starters added to Week 4 injury list

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 30, 2026

Lions coach Dan Campbell weighs in on reviewable pass interference

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 30, 2026

5 Lions vs. Panthers thoughts after watching Carolina’s loss to Browns

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 30, 2026

Jared Goff clears up ‘controversy’ about Ben Johnson’s mobility comment

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 30, 2026

Tashard Choice pushing Jahmyr Gibbs vs. Bijan Robinson competition

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 30, 2026

Lions offense thriving, and o-line play, Blake Miller’s growth huge reasons why

Brad Galli Show | September 30, 2026

First Take - Who is the team to beat in the NFC North?

ESPNEWS (ESPN News) | September 30, 2026

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