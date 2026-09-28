 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: Dan Campbell gives it up for 'much, much improved' defense in Week 3 win

Sep 28, 2026 at 11:30 AM

Detroit Lions know relying on stars isn't always enough to win in NFL

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | September 28, 2026

Beating Jets proves best medicine as Lions avoid loss and all-out panic

Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | September 28, 2026

Dan Campbell gives it up for ‘much, much improved’ defense in Week 3 win

MLive.com | Benjamin Raven | September 28, 2026

Detroit Lions grades vs. Jets: Gibbs shines, secondary struggles in 60-minute brawl

MLive.com | Kory Woods | September 28, 2026

Defense isn’t fixed yet, but Detroit Lions show they’re willing to adapt

MLive.com | Benjamin Raven | September 28, 2026

Jets vs. Lions Week 3 Recap | NFL Daily

NFL.com | September 28, 2026

Lions' leaky defense delivers vs. Jets: 'Just what the doctor ordered'

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 27, 2026

Lions grades vs Jets, as Jahmy Gibbs runs wild

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 27, 2026

Detroit Lions' gutsy blitz call brings back glory of defenses past

Detroit Free Press (MI) | Shawn Windsor | September 27, 2026

Lions winners and losers: Run defense steps up, Roger McCreary does not

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | September 27, 2026

Kelvin Sheppard dials up blitz late to save Lions in 31-24 win vs Jets

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 27, 2026

Ennis Rakestraw Jr. active for depleted Lions in Week 3 game vs New York Jets

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | September 27, 2026

Lions have asked Steelers about trade for CB Joey Porter Jr.: report

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | September 27, 2026

Wojo: Lions need every weapon to ground Jets in another home thriller

Detroit News, The (MI) | Bob Wojnowski | September 27, 2026

Why Lions coach Dan Campbell is trusting Sione Vaki more on offense

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 27, 2026

Christian Izien makes 'huge impact' at safety as Lions top Jets

The Detroit News | Richard Silva | September 27, 2026

Niyo: Lions make enough pivotal plays to pull out another nervy win

Detroit News, The (MI) | John Niyo | September 27, 2026

Lions stave off collapse vs. Jets with 'do-or-die' defense in fourth

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 27, 2026

Jahmyr Gibbs puts Lions on top with Barry Sanders-esque touchdown: watch

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 27, 2026

Rookie LB set to make debut for Lions; see inactives vs. Jets here

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 27, 2026

Joey Porter Jr., Steelers CB, drawing interest from Lions: report

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 27, 2026

Lions receiver delivers when it matters after rocky start to season

MLive.com | Kory Woods | September 27, 2026

Ex-Lions WR gets meaningful trip back to Detroit beginnings: ‘They took me in’

MLive.com | Jacob Richman | September 27, 2026

‘He hit another gear’: Jahmyr Gibbs continues to shine and make history for Lions

MLive.com | Benjamin Raven | September 27, 2026

How Jahmyr Gibbs’ hat trick and clutch defensive takeaway sealed victory for Detroit Lions

MLive.com | Jake May | September 27, 2026

Dan Campbell calls narrow Lions win against Jets ‘just what the doctor ordered’

MLive.com | Benjamin Raven | September 27, 2026

Lions safety delivers crucial strip sack when defense needed it most

MLive.com | Kory Woods | September 27, 2026

What’s being said nationally after Lions, Jahmyr Gibbs late game-winner vs. Jets

MLive.com | Jacob Richman | September 27, 2026

Overheard inside the Lions’ locker room: Getting weird and just standing there

MLive.com | Benjamin Raven | September 27, 2026

Detroit Lions live updates and chat for today vs. Jets: Gibbs, TeSlaa put Lions up late

MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 27, 2026

Jahmyr Gibbs’ hat trick powers Detroit Lions past Jets for another close win

MLive.com | Benjamin Raven | September 27, 2026

Halftime analysis: Late score, fourth-down gamble put Lions in front of Jets

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 27, 2026

Detroit Lions live updates and chat for today vs. the New York Jets

MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 27, 2026

Detroit Lions depth chart today vs. Jets: More injuries shake up secondary

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 27, 2026

Father-son Lions fans with deep roots weigh in on Jets matchup

MLive.com | Kory Woods | September 27, 2026

Detroit Lions change up inactives, with CB and rookie LB set to play vs. Jets

MLive.com | Benjamin Raven | September 27, 2026

Detroit Lions reportedly inquire about Pittsburgh Steelers CB’s availability

MLive.com | Benjamin Raven | September 27, 2026

Jahmyr Gibbs' 3rd touchdown with 2:25 left lifts Lions to 31-24 win over Jets

ESPN.com | AP | September 27, 2026

New York Jets vs. Detroit Lions Game Highlights

ESPN.com | September 27, 2026

Jahmyr Gibbs highlights Lions’ offensive fireworks and Jets’ defense gives them reason to worry

The New York Times | Zack Rosenblatt | September 27, 2026

Ennis Rakestraw steps up for Lions: "That's what I was drafted for"

Audacy | September 27, 2026

A close loss, a familiar place -- Aaron Glenn sees the Jets on that same Lions path

NFL.com | September 27, 2026

Lions vs. Panthers odds: Opening lines for Week 4 matchup

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 28, 2026

VIDEO: Jahmyr Gibbs copies Aaron Glenn’s celebration after touchdown

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 27, 2026

6 winners, 4 losers from the Detroit Lions’ win over the New York Jets

SB Nation - Pride of Detroit | John Whiticar | September 27, 2026

Detroit Lions vs. New York Jets: Live score updates, highlights, injury news

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 27, 2026

Detroit Lions vs. New York Jets live game chat, discussion

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 27, 2026

Lions Week 3 Inactives: Devin White, Tyler Conklin won’t play vs. Jets

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 27, 2026

NFL Week 3 expert picks, score predictions: Jets at Lions

SB Nation - Pride of Detroit | Brandon Knapp | September 27, 2026

Detroit Lions updated depth chart: Week 3 vs. Jets

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 27, 2026

7 News Detroit This Morning - Lions step up to get win over Jets

WXYZ (ABC) | September 28, 2026

CBS News Detroit at 6am - Lions defeat Jets 31-24

WWJ (CBS) | September 28, 2026

Fox 2 News Morning - Lions knock off Jets 31-24, improve to 2-1

WJBKDT (FOX) | September 28, 2026

7 News Detroit This Morning - Lions defense steps up to get win over Jets

WXYZ (ABC) | September 28, 2026

Local 4 News - Lions defense comes through in win over Jets

WDIV (NBC) | September 28, 2026

Fox 2 News Morning - Lions hold on to win over Jets, 31-24

WJBKDT (FOX) | September 28, 2026

Local 4 News - Lions and Jets both fight for second win of the season

WDIV (NBC) | September 28, 2026

FOX 2 Sports Works - Lions-Jets Recap pt.2

WJBKDT (FOX) | September 28, 2026

FOX 2 Sports Works - Lions-Jets Recap pt.1

WJBKDT (FOX) | September 28, 2026

SportsCenter - Lions-Jets Recap

ESPN (ESPN) | September 28, 2026

Football Night in America - Lions secure win over Jets

WDIV (NBC) | September 27, 2026

SportsCenter – Lions secure win over Jets

ESPN (ESPN) | September 27, 2026

GAMEDAY LIVE: Lions ground Jets 31-24 behind 3 Jahmyr Gibbs' touchdowns

WJBK-TV | WJBK-TV | September 27, 2026

GAMEDAY LIVE: Lions host Jets at Ford Field

WJBK-TV | WJBK-TV | September 27, 2026

Sunday NFL Countdown - Lions and Jets battle with 1-1 records

ESPN 4 | September 27, 2026

SportsCenter - Lions-Jets Preview

ESPN (ESPN) | September 27, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: Detroit places S Thomas Harper on IR, elevates 2 defenders for Week 3

news

LIONS DAILY: OC Drew Petzing focused on keeping third down manageable

news

LIONS DAILY: Detroit gearing up for chess match vs. familiar Aaron Glenn-led defense

news

LIONS DAILY: Detroit signs ballhawk S Bishop Fitzgerald off Steelers practice squad

news

LIONS DAILY: Detroit signs veteran safety Jalen Mills to practice squad

news

LIONS DAILY: Overheard inside the locker room: On our heels and time for urgency

news

LIONS DAILY: WR Amon-Ra St. Brown and the insatiable drive to be great: 'I got to win'

news

LIONS DAILY: How Dan Campbell made 'huge' impact on Bills' new coach

news

LIONS DAILY: Rookie DT Gill-Howard impresses in NFL debut: 'Crazy to be here'

news

LIONS DAILY: How Detroit foiled Saints' game-deciding play call

news

LIONS DAILY: Detroit unveils a slew of new things at Ford Field for fans to discover this season

Advertising