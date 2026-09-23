LIONS DAILY: Detroit signs ballhawk S Bishop Fitzgerald off Steelers practice squad

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 23, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 22, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 22, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 23, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 22, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 22, 2026
Audacy | September 22, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 22, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 22, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 23, 2026
WJBKDT (FOX) | September 23, 2026
WWJ (CBS) | September 23, 2026
WDIV (NBC) | September 23, 2026
WXYZ (ABC) | September 23, 2026
WDIV (NBC) | September 23, 2026
WJBKDT (FOX) | September 22, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 22, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 22, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 22, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 22, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 22, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 22, 2026
Audacy | Will Burchfield | September 22, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 22, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 22, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 22, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 22, 2026