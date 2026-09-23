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The Daily Drive

LIONS DAILY: Detroit signs ballhawk S Bishop Fitzgerald off Steelers practice squad

Sep 23, 2026 at 10:24 AM

Jamaal Williams wants 1 more chance in NFL, and Lions might need a RB

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 23, 2026

Lions sign ballhawk S Bishop Fitzgerald off Steelers practice squad

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 22, 2026

Lions add rookie safety who was an All-American, had 5 INTs at USC

The Detroit News | Richard Silva | September 22, 2026

Lions-Jets preview: Who takes advantage of a key weakness?

MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 23, 2026

Lions sign safety from Pittsburgh’s practice squad, release ex-Michigan State LB

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 22, 2026

It’s hard not to feel concerned about Lions DB’s future after latest comments

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 22, 2026

Lions poach ball-hawking safety Bishop Fitzgerald from Steelers

Audacy | September 22, 2026

Detroit Lions poach 2025 first-team All-American safety off Pittsburgh’s practice squad

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 22, 2026

Detroit Lions poach rookie safety off Steelers practice squad

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 22, 2026

Survey: Will the Lions beat the Jets in Week 3?

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 23, 2026

FOX - Lions pushing ahead to Jets game on Sunday

WJBKDT (FOX) | September 23, 2026

CBS News Detroit at 11pm - Lions host Jets on Sunday at 1:00 PM

WWJ (CBS) | September 23, 2026

NBC - Campbell defends D.C. Kelvin Sheppard

WDIV (NBC) | September 23, 2026

ABC - Lions look to bounce back vs Jets

WXYZ (ABC) | September 23, 2026

NBC - Lions add rookie safety Bishop Fitzgerald

WDIV (NBC) | September 23, 2026

Fox 2 News - Lions look to lock in vs Jets

WJBKDT (FOX) | September 22, 2026

Lions coach Dan Campbell upbeat about Blake Miller's return, glum on Kerby Joseph

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 22, 2026

Blake Miller injury: Lions OT 'trending the right way,' Campbell says

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 22, 2026

Dan Campbell lays out specific areas for improvement for Lions

The Detroit News | Richard Silva | September 22, 2026

Lions remain optimistic about top rookie’s chances of quickly returning

MLive.com | Benjamin Raven | September 22, 2026

Lions favored to end lengthy home losing streak against Jets

MLive.com | Jacob Richman | September 22, 2026

NFL Week 3 power rankings: Lions fall toward middle of pack after Bills loss

MLive.com | Kory Woods | September 22, 2026

We might not see Kerby Joseph play for Lions again

Audacy | Will Burchfield | September 22, 2026

NFL Week 3 power rankings: National media still debating Lions potential

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 22, 2026

Discussion: What defensive personnel changes should the Detroit Lions make?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 22, 2026

Dan Campbell defends DC Kelvin Sheppard: ‘He’s an outstanding coach’

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 22, 2026

Dan Campbell can’t reassure fans who think Kerby Joseph’s career is done

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 22, 2026

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