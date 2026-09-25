 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: OC Drew Petzing focused on keeping third down manageable

Sep 25, 2026 at 10:00 AM

Why Kerby Joseph's absence has had a damaging effect beyond Lions defense

Detroit Free Press | Rainer Sabin | September 25, 2026

Lions WR Amon-Ra St. Brown fined 4 times for smoking celebration

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 24, 2026

Detroit Lions OC Drew Petzing focused on keeping third down manageable

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 24, 2026

Amon-Ra St. Brown, Lions WR, fined for apparent smoking celebration

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 24, 2026

Kelvin Sheppard owns "the single-hand demise" of Lions' defense. Can he fix it?

Audacy | Will Burchfield | September 25, 2026

Aaron Glenn never gave up on Jameson Williams. The Lions receiver hasn’t forgotten

MLive.com (MI) | Kory Woods | September 24, 2026

Dan Campbell keeps faith Kelvin Sheppard can turn around Lions defense as Jets travel to Detroit

Associated Press | Larry Lage | September 25, 2026

NFL crackdown on celebrations hits Detroit Lions, Amon-Ra St. Brown hard

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 24, 2026

Lions, Jets injury report: Detroit’s offensive line trending in right direction

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 24, 2026

Fox 2 News - Lions take on Jets Sunday

WJBKDT (FOX) | September 25, 2026

7 News Detroit This Morning 5am - Lions defense looks to fix mistakes

WXYZ (ABC) | September 25, 2026

Fox 2 News Morning - DJ Wonnum Interview on Fox 2

WJBKDT (FOX) | September 25, 2026

Big plays crushing Lions defense, so how will Kelvin Sheppard adjust?

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 24, 2026

Detroit Lions say Jameson Williams is trending up in their own grades

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 24, 2026

Jared Goff on naysayers: 'You love when the vultures start coming out'

The Detroit News | Richard Silva | September 24, 2026

Kelvin Sheppard: No more excuses as Lions try to fix flailing defense

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 24, 2026

Lions had draftable grade on recent addition Bishop Fitzgerald

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 24, 2026

Faster offensive starts, urgency still point of emphasis for Detroit Lions

MLive.com | Benjamin Raven | September 24, 2026

Lions are taking a careful approach with new starting safety in Week 3

MLive.com | Kory Woods | September 24, 2026

Top Lions defensive tackle returns as veteran guard misses another practice

MLive.com | Benjamin Raven | September 24, 2026

Dwelling on Lions’ missing All-Pro is ‘for losers’ says defensive coordinator

MLive.com | Jacob Richman | September 24, 2026

Lions DC turned weekend into bye-week reset for ailing defense: ‘Can’t happen’

MLive.com | Benjamin Raven | September 24, 2026

Why the Lions received several messages to fix a problem they didn’t have

MLive.com | Jacob Richman | September 24, 2026

Lions see growth from second-year defender anchoring the middle

MLive.com | Kory Woods | September 24, 2026

Aidan Hutchinson laughs off broadcast’s concerns as Lions track his high usage

MLive.com | Benjamin Raven | September 24, 2026

‘That friendship will always last’: Aaron Glenn reflects on history with Dan Campbell

MLive.com | Jacob Richman | September 24, 2026

Jared Goff doesn’t mind when ‘vultures’ emerge because he knows who Lions are

MLive.com | Benjamin Raven | September 24, 2026

Jets vs. Lions Week 3 Preview | NFL Daily

NFL.com | September 24, 2026

Lions DC Sheppard offers no excuses for struggles, turns focus inward on fixes ahead of matchup with New York Jets

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 24, 2026

6 takeaways from Detroit Lions coordinators: Kelvin Sheppard talks explosives

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 24, 2026

Lions Week 3 preview: Breaking down Jets’ offensive, defensive schemes

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 24, 2026

Why Lions WR Isaac TeSlaa has limited targets, and when that will change

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 24, 2026

First Take - What would a Jets win over the Lions mean?

ESPNEWS (ESPN News) | September 24, 2026

First Take - Which .500 NFC North team do you trust the most?

ESPNEWS (ESPN News) | September 24, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: Detroit gearing up for chess match vs. familiar Aaron Glenn-led defense

news

LIONS DAILY: Detroit signs ballhawk S Bishop Fitzgerald off Steelers practice squad

news

LIONS DAILY: Detroit signs veteran safety Jalen Mills to practice squad

news

LIONS DAILY: Overheard inside the locker room: On our heels and time for urgency

news

LIONS DAILY: WR Amon-Ra St. Brown and the insatiable drive to be great: 'I got to win'

news

LIONS DAILY: How Dan Campbell made 'huge' impact on Bills' new coach

news

LIONS DAILY: Rookie DT Gill-Howard impresses in NFL debut: 'Crazy to be here'

news

LIONS DAILY: How Detroit foiled Saints' game-deciding play call

news

LIONS DAILY: Detroit unveils a slew of new things at Ford Field for fans to discover this season

news

LIONS DAILY: How the Lions developed one of NFL's boldest fourth-down philosophies

news

LIONS DAILY: Eric O'Neill, only rookie UDFA on roster, just getting started

Advertising