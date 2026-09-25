LIONS DAILY: OC Drew Petzing focused on keeping third down manageable

Detroit Free Press | Rainer Sabin | September 25, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 24, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 24, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 24, 2026
Audacy | Will Burchfield | September 25, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | September 24, 2026
Associated Press | Larry Lage | September 25, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 24, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 24, 2026
WJBKDT (FOX) | September 25, 2026
WXYZ (ABC) | September 25, 2026
WJBKDT (FOX) | September 25, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 24, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 24, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 24, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 24, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 24, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 24, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 24, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 24, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 24, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 24, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 24, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 24, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 24, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 24, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 24, 2026
NFL.com | September 24, 2026
Lions DC Sheppard offers no excuses for struggles, turns focus inward on fixes ahead of matchup with New York Jets
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 24, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 24, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 24, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 24, 2026
ESPNEWS (ESPN News) | September 24, 2026
ESPNEWS (ESPN News) | September 24, 2026