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The Daily Drive

LIONS DAILY: Detroit places S Thomas Harper on IR, elevates 2 defenders for Week 3

Sep 27, 2026 at 10:45 AM

Lions vs Jets scouting report, prediction for NFL Week 3

Detroit Free Press | Christian Romo | September 27, 2026

Detroit Lions picks vs Jets: A must-win game in Week 3? Yep

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 27, 2026

Lions still love ex-DC Aaron Glenn, but 'on Sunday, we're enemies'

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 26, 2026

Jets QB Geno Smith, a Ford Field standout, returns in bout vs. Lions

The Detroit News | Richard Silva | September 27, 2026

Amon-Ra St. Brown not only Lion fined for apparent smoking celebration

The Detroit News | Richard Silva | September 26, 2026

Lions place another safety on injured reserve ahead of Jets matchup

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 26, 2026

Detroit Lions depth chart today vs. Jets: More injuries shake up secondary

MLive.com | Benjamin Raven | September 27, 2026

Lions place another safety on injured reserve, elevate 2 defenders for Week 3

MLive.com | Benjamin Raven | September 26, 2026

6 Detroit Lions players fined for more than $130K combined in Week 2

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 26, 2026

Lions well aware Jets QB has ‘been the death of us’ recently in Detroit

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 26, 2026

Game Day: How to watch and 3 things to watch for Detroit Lions vs. New York Jets

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 27, 2026

NFL Week 3 expert picks, predictions: Moneylines, against the spread

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 27, 2026

How to watch Detroit Lions vs. New York Jets: TV, streaming, radio, more

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 27, 2026

Detroit Lions place S Thomas Harper on IR, elevate 2 defenders for Week 3

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 26, 2026

New York Jets vs. Detroit Lions Week 3 preview: 6 key stats

SB Nation - Pride of Detroit | Al Karsten | September 26, 2026

Detroit Lions fans pick winner of Lions vs. Jets in Week 3

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 26, 2026

Detroit Lions vs. New York Jets Week 3 preview: Madden 27 Sim

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 26, 2026

Local 4 News Morning - Lions determined to bounce back after Bills loss

WDIV (NBC) | September 27, 2026

Fox 2 News Weekend - Lions vs. Jets Preview

WJBKDT (FOX) | September 26, 2026

CBS News Detroit - Lions welcome Jets to Ford Field tomorrow

WWJ (CBS) | September 26, 2026

Predictions: Lions vs. New York Jets

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 26, 2026

3 burning questions: Where is there optimism for defensive rebound vs. Jets?

MLive.com | Benjamin Raven | September 26, 2026

The unshakable bond between Aaron Glenn and Dan Campbell

ESPN.com | Rich Cimini | September 26, 2026

Stories of the Dan Campbell-Aaron Glenn friendship, three decades in the making

The New York Times | Colton Pouncy | September 26, 2026

Detroit Lions 2027 Draft Watch: 3 prospects to watch Week 4 of the college football season

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 26, 2026

Fox 2 News Weekend - The bond between Lions Head Coach Dan Campbell and Jets Head Coach Aaron Glenn

WJBKDT (FOX) | September 26, 2026

CBS News Detroit - Lions looking to get back on track for Week 3

WWJ (CBS) | September 25, 2026

FOX 2 The Sports Office - Preview of Lions-Jets

WJBKDT (FOX) | September 25, 2026

Fox 2 News - Lions look to stop Jets QB Gino Smith on Sunday

WJBKDT (FOX) | September 25, 2026

Lions coach Dan Campbell: Jets QB Geno Smith has 'been the death of us'

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 25, 2026

Lions' best defense right now? It might be a quick-starting offense

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 25, 2026

Dan Campbell: Aaron Glenn leaving Lions one of best, worst days of my life

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 25, 2026

Why the Lions aren't bothered by quiet starts for Williams, TeSlaa

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 25, 2026

Why Lions rookie Blake Miller beat himself up over Week 2 absence

The Detroit News | Richard Silva | September 25, 2026

Lions expecting two OL to return vs. Jets, safety depth to be tested

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 25, 2026

Detroit Lions get top rookie and left guard back for Week 3 against Jets

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 25, 2026

Shift to zone coverage was something Lions thought would suit them better

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 25, 2026

Dan Campbell recalls Aaron Glenn’s exit as one of best and worst days of his life

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 25, 2026

Detroit Lions expect to have pair of Week 1 OL starters back vs. Jets

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 25, 2026

Rookie Lions defensive back could help out at safety: ‘He’s pretty dang smart’

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 25, 2026

How Isaac TeSlaa navigates reality of a limited receiving role with Lions

MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 25, 2026

Lions-Jets Week 3 score predictions from MLive’s beat writers

MLive.com | Jacob Richman | September 25, 2026

Is Alim McNeill playing too many snaps? "I'm not gonna complain"

Audacy | September 25, 2026

Quick hitters: O-line health, safety depth and Dan Campbell’s first days in Detroit with Glenn

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 25, 2026

Lions, Jets injury designations: Starting OL expected to play in Week 3

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 25, 2026

Dan Campbell presser takeaways: Lions’ zone coverage increase, update on OL health

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 25, 2026

Lions vs. Jets predictions: 4 keys to victory in Week 3

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 25, 2026

Detroit Lions vs. New York Jets preview, prediction: On Paper

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 25, 2026

Fox 2 News The Noon - Amon-Ra St. Brown fined for on-field celebrations

WJBKDT (FOX) | September 25, 2026

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