LIONS DAILY: Detroit places S Thomas Harper on IR, elevates 2 defenders for Week 3

Detroit Free Press | Christian Romo | September 27, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 27, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 26, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 27, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 26, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 26, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 27, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 26, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 26, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 26, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 27, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 27, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 27, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 26, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Al Karsten | September 26, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 26, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 26, 2026
WDIV (NBC) | September 27, 2026
WJBKDT (FOX) | September 26, 2026
WWJ (CBS) | September 26, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 26, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 26, 2026
ESPN.com | Rich Cimini | September 26, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | September 26, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 26, 2026
WJBKDT (FOX) | September 26, 2026
WWJ (CBS) | September 25, 2026
WJBKDT (FOX) | September 25, 2026
WJBKDT (FOX) | September 25, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 25, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 25, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 25, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 25, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 25, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 25, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 25, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 25, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 25, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 25, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 25, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 25, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 25, 2026
Audacy | September 25, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 25, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 25, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 25, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 25, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 25, 2026
WJBKDT (FOX) | September 25, 2026