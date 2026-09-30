LIONS DAILY: Film review: A closer look at Blake Miller's performance vs. Jets

ESPN.com | Leonard Solms | September 30, 2026
The New York Times | Herman Moore | September 30, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | September 30, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 30, 2026
Audacy | Will Burchfield | September 29, 2026
Audacy | Will Burchfield | September 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 29, 2026
WDIV-TV | Brandon Carr | September 30, 2026
WJBKDT (FOX) | September 30, 2026
Fox 2: First and North - When Lions C Cade Mays will return and if there is any injury concern for Lions WR Amon-Ra St. Brown?
WJBKDT (FOX) | September 30, 2026
WDIV (NBC) | September 30, 2026
WXYZ (ABC) | September 29, 2026
WJBKDT (FOX) | September 29, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 29, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 29, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 29, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 29, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 29, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 29, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 29, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 29, 2026
NFL.com | Brooke Cersosimo | September 29, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 29, 2026
ESPN (ESPN) | September 29, 2026