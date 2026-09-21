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The Daily Drive

LIONS DAILY: Overheard inside the locker room: On our heels and time for urgency

Sep 21, 2026 at 10:00 AM

Do the Lions play today? Week 2 NFL schedule, time and TV channels

Detroit Free Press | Marlowe Alter | September 20, 2026

The Lions defense has been bad: Analyzing 4 areas hurting them the most

The New York Times | Colton Pouncy | September 21, 2026

Discussion: What is your level of panic for the Detroit Lions?

SB Nation - Pride of Detroit | John Whiticar | September 21, 2026

Lions reportedly working out ‘group’ of defensive backs

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 20, 2026

Report: Detroit Lions have ‘checked in’ on free agent cornerback

SB Nation - Pride of Detroit | Ryan Mathews | September 20, 2026

Detroit Lions Week 2 rooting guide: Best outcomes from Sunday’s games

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 20, 2026

Discussion: What gives you hope about the 2026 Detroit Lions?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 20, 2026

7 News Detroit This Morning at 4:30am - Lions defense struggling early in season

WXYZ (ABC) | September 21, 2026

Detroit Lions mailbag: Is Kelvin Sheppard on the hot seat?

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 20, 2026

Lions film review: Mental errors, execution at heart of loss to Bills

The Detroit News | Richard Silva | September 19, 2026

Lions’ Jahmyr Gibbs receives NFL’s largest fine from Week 1

MLive.com | Kory Woods | September 19, 2026

Aidan Hutchinson knows Lions’ defense must change. He’s just not sure how

MLive.com | Kory Woods | September 19, 2026

Jared Goff wants to see more early urgency after eventual big night in loss

MLive.com | Benjamin Raven | September 19, 2026

Saints-Lions game had a blown call, but it wasn’t the Goff almost-fumble

The New York Times | Jonathan Jones | September 19, 2026

Detroit Lions film review: Dissecting the defensive breakdowns on Buffalo’s 6 TD drives

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 19, 2026

Lions RB Jahmyr Gibbs fined for Week 1 infraction vs. Saints

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 19, 2026

Discussion: What should the Detroit Lions do to fix their defense?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 19, 2026

Kelvin Sheppard's defense looks like a mess: 'Something's gotta change'

Audacy | Audacy | September 17, 2026

Lions have a lot of things to fix after 2 tough games in 4 days

Associated Press | Dave Hogg | September 19, 2026

Nick Shook breaks down Bills win over Lions | 'The NFL Report'

NFL.com | September 18, 2026

'GMFB' reacts to Bills' taming of Lions in Highmark Stadium debut

NFL.com | September 18, 2026

Detroit Lions 2027 Draft Watch: 3 prospects to watch Week 3 of the college football season

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 19, 2026

Pardon the Interruption - Where does loss to Bills leave Lions

ESPNEWS (ESPN News) | September 19, 2026

Local 4 News at 11 - Lions come up short to Bills in multiple areas

WDIV (NBC) | September 19, 2026

Detroit Lions are paying the price for their wasted 2024 draft

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 18, 2026

Final Drive: Good and bad news after Lions' latest defensive disaster

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 18, 2026

3 things we learned: Fill-in OL struggles mightily as defensive shift falls short

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 18, 2026

PFF grades, snap counts: Lions defense handed brutal marks against Bills once again

MLive.com | Jacob Richman | September 18, 2026

Our analysis on where Detroit’s defense goes from here after brutal start

MLive.com | Benjamin Raven | September 18, 2026

Three and Out: On Detroit’s defensive woes, Gibbs’ growth and potential personnel tweaks

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 18, 2026

Detroit Lions grades: Defensive meltdown squanders outstanding Jared Goff night

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 18, 2026

Detroit Lions Week 2 snap counts: Shakeup in secondary could be in the future

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 18, 2026

First Take - How concerned should the Lions be about their defense? Pt.2

ESPNEWS (ESPN News) | September 18, 2026

First Take - How concerned should the Lions be about their defense? Pt.1

ESPNEWS (ESPN News) | September 18, 2026

Get Up - What did the Lions defense show on Thursday?

ESPNEWS (ESPN News) | September 18, 2026

The Pat McAfee Show - Concerns about Lions defense

ESPN (ESPN) | September 18, 2026

CBS News Detroit - Lions lose to Bills, 31-41

WWJ (CBS) | September 18, 2026

The Pat McAfee Show - Lions fall to Bills, 31-41

ESPN (ESPN) | September 18, 2026

Fox 2 News The Noon - Lions lose to Bills on the road

WJBKDT (FOX) | September 18, 2026

SportsCenter - Lions vs. Bills recap

ESPNEWS (ESPN News) | September 18, 2026

Live in the D - Lions vs. Bills recap and Rory named 4th most recognizable NFL mascot

WDIV (NBC) | September 18, 2026

Kelvin Sheppard, Brad Holmes biggest losers from Lions' loss to Bills

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | September 18, 2026

Josh Allen, Bills torch Lions defense that might be worse than feared

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 18, 2026

Detroit Lions loss vs Buffalo easy to see coming, painful to watch

Detroit Free Press (MI) | Ryan Ford | September 18, 2026

It's not health issues for Lions, it's coaching – ask Dan Campbell

Detroit Free Press (MI) | Shawn Windsor | September 18, 2026

Dan Campbell 'nervous' about Detroit Lions' latest injury at safety

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 18, 2026

Another slow start offensively hurts Lions: 'We stalled out early'

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 18, 2026

Jack Campbell takes blame for Lions' defense vs. Bills: 'My fault'

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 18, 2026

Niyo: There's no defending Detroit's defenseless defense

Detroit News, The (MI) | John Niyo | September 18, 2026

Niyo: There's no defending Detroit's defenseless start

Detroit News, The (MI) | John Niyo | September 18, 2026

Detroit Lions grades vs. Bills: Defense earns failing marks in ugly road loss

MLive.com (MI) | Kory Woods | September 18, 2026

Detroit Lions flunk test against true contender as concerns deepen over defense

MLive.com | Benjamin Raven | September 18, 2026

Ex-Michigan State WR helps sink Lions in unexpected role

MLive.com | Jacob Richman | September 18, 2026

Lions’ secondary takes responsibility as early-season struggles continue

MLive.com | Kory Woods | September 18, 2026

Overheard inside the Lions’ locker room: On our heels and time for urgency

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 18, 2026

Why Lions’ momentum swing had Bills ‘pissed off’ and ready to call game

MLive.com | Jacob Richman | September 18, 2026

‘I got to be better’: Emotional Lions captain takes blame after loss to Bills

MLive.com | Kory Woods | September 18, 2026

Dan Campbell turns to clean-up mode after run game, secondary struggle in loss

MLive.com | Benjamin Raven | September 18, 2026

Lions await update but ‘nervous’ for veteran as safety concerns grow

MLive.com | Benjamin Raven | September 18, 2026

What’s being said nationally after Lions’ sloppy loss to Josh Allen, Bills

MLive.com | Jacob Richman | September 18, 2026

Emotional All-Pro LB Campbell shoulders blame for Lions' loss

ESPN.com | Eric Woodyard | September 18, 2026

The Lions defense put forth another ‘not acceptable’ performance. What can be done?

The New York Times | September 18, 2026

Josh Allen opens Bills’ new stadium with 5 TDs in dominant win over Lions

NFL.com | Kevin Patra | September 18, 2026

Lions vs. Bills highlights | Week 2

NFL.com | September 18, 2026

Josh Allen opens the Bills’ new stadium with a 5-TD outing in a 41-31 win over the Lions

Associated Press | John Wawrow | September 18, 2026

Locker Room Buzz: Jack Campbell beating himself up, Goff focused on faster starts, and Dan Campbell’s long weekend focus

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 18, 2026

Lions' slimmer margin for error is clear after Bills stampede defense

Detroit Free Press (MI) | Shawn Windsor | September 17, 2026

Lions have problems after Josh Allen toys with them in Bills' blast

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 17, 2026

Lions fans disgusted by 'awful football' in first half vs Bills

Detroit Free Press | Marlowe Alter | September 17, 2026

Bills suffer major injury in warmups before Lions Thursday night game

Detroit Free Press | Andrew Birkle | September 17, 2026

Lions add Levi Onwuzurike to 53-man roster, elevate 2 from practice squad

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 17, 2026

Avonte Maddox injury: Dan Campbell worried about status of Lions DB

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 17, 2026

Lions bashed by Bills in Highmark Stadium opener: 'They got after us'

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 17, 2026

Lions demolished by Bills, 41-31, in Highmark Stadium opener

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 17, 2026

Lions grades: Defense no match for explosive Bills, Josh Allen

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 17, 2026

Avonte Maddox, Lions safety, carted off in first half against Bills

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 17, 2026

Highmark Stadium hosts its first regular-season game with the Lions

The Detroit News | September 17, 2026

Cornerback D.J. Reed to play for Lions against Bills

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 17, 2026

Detroit Lions face off with Buffalo Bills

The Detroit News | September 17, 2026

Lions elevate 2 O-linemen, sign Levi Onwuzurike for Bills game

The Detroit News | Richard Silva | September 17, 2026

Lions grades: Defense no match for explosive Bills, Josh Allen

The Detroit News | Richard Silva | September 17, 2026

Early struggles bury Detroit Lions against Bills for first loss of season

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 17, 2026

Early struggles bury Detroit Lions against Bills for first loss of season

MLive.com | Benjamin Raven | September 17, 2026

Dan Campbell lets an expletive slip after Lions’ disastrous half in Buffalo

MLive.com | Jacob Richman | September 17, 2026

Halftime analysis: Lions no match for Josh Allen and Bills in ugly first half

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 17, 2026

Lions lose another key defender as safety exits against Bills

MLive.com | Kory Woods | September 17, 2026

‘We’re gonna shock the world’: Lions fans bring big energy to Bills Mafia tailgate

MLive.com | Kory Woods | September 17, 2026

Top Lions CB is active as Bills rule out DT due to pre-game injury in Week 2

MLive.com | Benjamin Raven | September 17, 2026

Detroit Lions live updates and chat for today vs. the Buffalo Bills

MLive.com | Jacob Richman | September 17, 2026

Lions sign veteran DL off practice squad, elevate two OL vs. Bills

MLive.com | Jacob Richman | September 17, 2026

Lions rule out DB Avonte Maddox vs. Bills with foot injury

ESPN.com | Eric Woodyard | September 17, 2026

Live results, best moments and analysis from Bills-Lions

ESPN.com | ESPN staff | September 17, 2026

Lions-Bills on 'Thursday Night Football': What We Learned from Buffalo's 41-31 win

NFL.com | Grant Gordon | September 17, 2026

Josh Allen, Buffalo Bills make mockery of Detroit Lions’ defense in nationally televised dismantling

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 17, 2026

Detroit Lions vs. Buffalo Bills live score updates, highlights, analysis

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 17, 2026

Detroit Lions vs. Buffalo Bills live score updates, highlights, analysis

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 17, 2026

Detroit Lions vs. Buffalo Bills: ‘Thursday Night Football’ live chat, discussion

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 17, 2026

Lions Week 2 injury report: D.J. Reed WILL PLAY, Bills DT Ed Oliver OUT

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 17, 2026

Detroit Lions fans pick winner of Lions at Bills in Week 2

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 17, 2026

Detroit Lions re-sign Levi Onwuzurike, elevate 2 OL for Bills game

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 17, 2026

SportsCenter - Lions fall to Bills on TNF

ESPN (ESPN) | September 18, 2026

Local 4 News - Lions vs. Bills Recap

WDIV (NBC) | September 18, 2026

CBS News Detroit - Lions looing to grow after loss

WWJ (CBS) | September 18, 2026

7 News Detroit This Morning - Lions lose tough games to Bills

WXYZ (ABC) | September 18, 2026

Lions fall into big hole, can't climb out in ugly loss to Bills: 'There will be changes'

Brad Galli Show | YouTube | September 18, 2026

Detroit Lions falls to Buffalo Bills in TNF showdown, 31-41 | FOX 2 Detroit

WJBK-TV | FOX 2 | September 18, 2026

SportsCenter with Scott Van Pelt - Lions vs. Bills Recap

ESPN (ESPN) | September 17, 2026

Fox 2 Lions Gameday Live - Previewing Lions vs. Bills pt.6

WJBKDT (FOX) | September 17, 2026

Fox 2 Lions Gameday Live - Previewing Lions vs. Bills pt.5

WJBKDT (FOX) | September 17, 2026

Fox 2 Lions Gameday Live - Previewing Lions vs. Bills pt.4

WJBKDT (FOX) | September 17, 2026

Fox 2 Lions Gameday Live - Previewing Lions vs. Bills pt.3

WJBKDT (FOX) | September 17, 2026

Fox 2 Lions Gameday Live - Previewing Lions vs. Bills pt.2

WJBKDT (FOX) | September 17, 2026

Fox 2 Lions Gameday Live - Previewing Lions vs. Bills pt.1

WJBKDT (FOX) | September 17, 2026

NFL Live - Lions vs. Bills Game Preview

ESPN 4 | September 17, 2026

7 News Detroit - Lions prepare to take on Bills on TNF

WXYZ (ABC) | September 17, 2026

Fox 2 News - Lions fans excited for TNF game

WJBKDT (FOX) | September 17, 2026

SportsCenter - Previewing Lions vs. Bills

ESPN (ESPN) | September 17, 2026

Fox 2 News - Lions fans in downtown Detroit for TNF game

WJBKDT (FOX) | September 17, 2026

SportsCenter - Lions missing a few key offensive lineman in Bills matchup

ESPN (ESPN) | September 17, 2026

Local 4 News - Lions set to take on Bills in Buffalo

WDIV (NBC) | September 17, 2026

NFL Live - Lions vs. Bills to open new Highmark Stadium

ESPN (ESPN) | September 17, 2026

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