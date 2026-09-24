 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: Detroit gearing up for chess match vs. familiar Aaron Glenn-led defense

Sep 24, 2026 at 10:00 AM

Jared Goff knows vultures are already circling Lions – and he loves it

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 24, 2026

Brad Holmes on the hot seat? No. But Lions GM should feel the heat

Detroit Free Press (MI) | Shawn Windsor | September 24, 2026

From JUCO to NFL, new Lions safety ready to work his way up again

MLive.com | Jacob Richman | September 24, 2026

What really went wrong in Lions' loss to Bills? Previewing Jets showdown

The Detroit News | Nolan Bianchi Richard | September 23, 2026

Lions know ball security matters. The Jets offer six reasons why

MLive.com | Kory Woods | September 23, 2026

5 questions with Lions OL Larry Borom: Brother Rice and Super Bowl dreams

MLive.com | Kory Woods | September 23, 2026

With another potential hit at safety, Detroit Lions work in new additions

MLive.com | Benjamin Raven | September 23, 2026

‘He wasn’t human’: Lions rookie shares insight on Jets’ top pick, former teammate

MLive.com | Jacob Richman | September 23, 2026

Lions rookie happy to be back after pushing to avoid missing first career game

MLive.com | Benjamin Raven | September 23, 2026

Blake Miller trending toward return against Jets, after first missed game of life

Audacy | Will Burchfield | September 23, 2026

With Lions S Kerby Joseph’s future a hot topic again, here’s a detailed FAQ about his knee injury and his contract situation

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 23, 2026

Lions, Jets injury report: 2 starting OL return to practice, another safety down

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 23, 2026

Local 4 News - Former Lions RB Jamaal Williams on possible comeback to Lions franchise

WDIV (NBC) | September 24, 2026

Fox 2 News Morning - Lions to play Former Lions Defensive Coordinator Aaron Glenn's Jets on Sunday

WJBKDT (FOX) | September 24, 2026

Local 4 News - Lions looking to silence critics

WDIV (NBC) | September 24, 2026

7 News Detroit This Morning - Lions to face Former Lions Defensive Coordinator Aaron Glenn on Sunday

WXYZ (ABC) | September 24, 2026

Local 4 News - Loins prepare to battle familiar face in Former Lions Defensive Coordinator Aaron Glenn on Sunday

WDIV (NBC) | September 24, 2026

CBS News Detroit - Lions to play Former Lions Defensive Coordinator Aaron Glenn's Jets on Sunday

WWJ (CBS) | September 23, 2026

Fox 2 Sports Office - Lions-Jets Preview Pt.2

WJBKDT (FOX) | September 23, 2026

Fox 2 Sports Office - Lions-Jets Preview Pt.1

WJBKDT (FOX) | September 23, 2026

Trap game? No way! Dan Campbell and the Lions know, respect what Aaron Glenn's Jets are doing

Brad Galli Show | YouTube | September 23, 2026

Detroit Lions DT Alim McNeill sits out practice as snaps pile up

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 23, 2026

Blake Miller injury: Lions OT returns to practice

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 23, 2026

Lions focused on lightening load for Alim McNeill, Aidan Hutchinson

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 23, 2026

Lions gearing up for chess match vs. familiar Aaron Glenn-led defense

The Detroit News | Richard Silva | September 23, 2026

Detroit’s defense has chance to ease some concerns against developing Jets

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 23, 2026

Lions see evolution in former DC as they balance what they know before Jets game

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 23, 2026

Lions get closer look at ‘intriguing’ DB they considered drafting

MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 23, 2026

‘A knockout, 60-minute brawl’: Lions brace for Aaron Glenn’s return

MLive.com (MI) | Kory Woods | September 23, 2026

Top Detroit Lions DT misses practice as pair of offensive linemen return

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 23, 2026

Lions add familiar LB back to practice squad, sign key depth OL to active roster

MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 23, 2026

Detroit Lions look to ‘stitch up’ pile of defensive wounds after ugly open

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 23, 2026

Quick hitters: Lions fill roster spot, McNeill’s workload, slow starts for WRs not named St. Brown and run defense breakdowns

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 23, 2026

Detroit Lions fill 53-man roster spot with practice squad promotion

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 23, 2026

6 Lions vs. Jets thoughts after watching New York’s loss to Packers

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 23, 2026

Detroit Lions mailbag: What shakeups are coming on defense?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 23, 2026

Free agent RB Jamaal Williams contacted Detroit Lions about a reunion

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 23, 2026

CBS - Wed, 23 Sep 2026 08:10:00 -0500

WWJ (CBS) | September 23, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: Detroit signs ballhawk S Bishop Fitzgerald off Steelers practice squad

news

LIONS DAILY: Detroit signs veteran safety Jalen Mills to practice squad

news

LIONS DAILY: Overheard inside the locker room: On our heels and time for urgency

news

LIONS DAILY: WR Amon-Ra St. Brown and the insatiable drive to be great: 'I got to win'

news

LIONS DAILY: How Dan Campbell made 'huge' impact on Bills' new coach

news

LIONS DAILY: Rookie DT Gill-Howard impresses in NFL debut: 'Crazy to be here'

news

LIONS DAILY: How Detroit foiled Saints' game-deciding play call

news

LIONS DAILY: Detroit unveils a slew of new things at Ford Field for fans to discover this season

news

LIONS DAILY: How the Lions developed one of NFL's boldest fourth-down philosophies

news

LIONS DAILY: Eric O'Neill, only rookie UDFA on roster, just getting started

news

LIONS DAILY: Everyone on active roster accounted for as Detroit opens in-season practices

Advertising