LIONS DAILY: Detroit gearing up for chess match vs. familiar Aaron Glenn-led defense

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 24, 2026
Detroit Free Press (MI) | Shawn Windsor | September 24, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 24, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi Richard | September 23, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 23, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 23, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 23, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 23, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 23, 2026
Audacy | Will Burchfield | September 23, 2026
With Lions S Kerby Joseph’s future a hot topic again, here’s a detailed FAQ about his knee injury and his contract situation
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 23, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 23, 2026
WDIV (NBC) | September 24, 2026
WJBKDT (FOX) | September 24, 2026
WDIV (NBC) | September 24, 2026
7 News Detroit This Morning - Lions to face Former Lions Defensive Coordinator Aaron Glenn on Sunday
WXYZ (ABC) | September 24, 2026
Local 4 News - Loins prepare to battle familiar face in Former Lions Defensive Coordinator Aaron Glenn on Sunday
WDIV (NBC) | September 24, 2026
WWJ (CBS) | September 23, 2026
WJBKDT (FOX) | September 23, 2026
WJBKDT (FOX) | September 23, 2026
Brad Galli Show | YouTube | September 23, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 23, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 23, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 23, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 23, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 23, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 23, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 23, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | September 23, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 23, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 23, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 23, 2026
Quick hitters: Lions fill roster spot, McNeill’s workload, slow starts for WRs not named St. Brown and run defense breakdowns
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 23, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 23, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 23, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 23, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 23, 2026
WWJ (CBS) | September 23, 2026