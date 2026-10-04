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The Daily Drive

LIONS DAILY: Jahmyr Gibbs as this generation's Barry Sanders? 'He's 1 of 1'

Oct 04, 2026 at 05:30 PM

What's up with Derrick Moore? Lions' rookie trying to find his footing

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | October 04, 2026

Jahmyr Gibbs as this generation's Barry Sanders? 'He's 1 of 1'

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 04, 2026

Detroit Lions picks vs Panthers: A battle of flailing defenses?

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 04, 2026

Detroit Lions depth chart today vs. Panthers: Will rotation changes stick?

MLive.com | Benjamin Raven | October 04, 2026

Sources: Sam LaPorta, Lions break off contract talks

ESPN.com | Ian Rapoport | October 04, 2026

Game Day: How to watch and 3 things to watch for Detroit Lions vs. Carolina Panthers

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 04, 2026

NFL fines Lions WR Jameson Williams for unnecessary roughness vs. Jets

The Detroit News | Richard Silva | October 03, 2026

Jameson Williams’ third fine adds to Lions’ growing NFL penalty total

MLive.com | Kory Woods | October 03, 2026

Lions elevate veteran defender to help depleted secondary for Panthers game

MLive.com | Kory Woods | October 03, 2026

NFL injury update: Panthers likely without top WR vs. Lions

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 04, 2026

NFL Week 4 expert picks, predictions: Moneyline, against the spread

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 04, 2026

Detroit Lions elevate DB for Panthers game

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 03, 2026

Local 4 News Morning - Lions DL Alim McNeill says team chemistry is trending up

WDIV (NBC) | October 04, 2026

NFL Blitz - What are the keys to winning the Lions-Panthers game?

ESPN 4 | October 03, 2026

Tight ends are having their way with Detroit Lions. Does that continue in Carolina?

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 03, 2026

Lions-Panthers scouting report: Is defense ready for ascending Bryce Young?

Detroit Free Press | Christian Romo | October 03, 2026

Lions players know how 'dynamic' Panthers QB Bryce Young can be. They've seen it

Detroit Free Press | Christian Romo | October 03, 2026

Lions-Panthers injury report: D.J. Reed questionable to play in Week 4

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 02, 2026

Predictions: Lions at Carolina Panthers

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 03, 2026

Lions tab CB as questionable, rule out O-lineman for game vs. Panthers

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | October 02, 2026

3 burning questions: Why are the Lions playing so much more zone coverage?

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | October 03, 2026

Detroit Lions list top CB as questionable ahead of Sunday Night Football

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | October 02, 2026

Detroit Lions 2027 Draft Watch: 3 prospects to watch Week 5 of the college football season

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 03, 2026

Local 4 News Morning - Lions prep for Panthers' versatile run game

WDIV (NBC) | October 03, 2026

7 News Detroit at 4pm - Lions hit road for primetime matchup

WXYZ (ABC) | October 02, 2026

CBS News Detroit at 5pm - Lions visit Panthers on Sunday Night

WWJ (CBS) | October 02, 2026

7 News Detroit at 6pm - Lions prepare for Sunday Night Football

WXYZ (ABC) | October 02, 2026

Detroit Lions 'were very much in on' Joey Porter Jr. trade

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 02, 2026

Lions S Brian Branch 'close' to returning, coach Dan Campbell says

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | October 02, 2026

Sione Vaki is helping the Lions win — even if he remains unsatisfied

The Detroit News | Richard Silva | October 02, 2026

Brian Branch injury: Lions safety 'ready to go' and 'close' to return

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 02, 2026

Joey Porter Jr.: Lions were 'very much in' on former Steelers CB

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 02, 2026

Lions offense still chasing consistency despite strong scoring start

MLive.com | Kory Woods | October 02, 2026

Continued growth, confidence leads to more chances for raw Lions tight end

MLive.com | Benjamin Raven | October 02, 2026

Dan Campbell says Lions were ‘very much in’ on Joey Porter Jr. trade talks

MLive.com | Kory Woods | October 02, 2026

Injured Lions safety nearing return to practice: ‘He’s close. He’s ready to go.’

MLive.com | Benjamin Raven | October 02, 2026

Joey Porter Jr. traded to Dallas Cowboys: Should the Lions have made the move?

MLive.com | Benjamin Raven | October 02, 2026

Amon-Ra St. Brown ‘all good,’ ready to keep rolling back in primetime in Week 4

MLive.com | Benjamin Raven | October 02, 2026

Lions-Panthers Week 4 score predictions from MLive’s beat writers

MLive.com | Jacob Richman | October 02, 2026

Drafting Blake Miller already paying dividends for Lions

Audacy | Will Burchfield | October 02, 2026

Lions were "very much in" on Joey Porter Jr. Where could they turn now?

Audacy | Will Burchfield | October 02, 2026

Jahmyr Gibbs is a nightmare matchup for the Panthers D | NFL Pro

NFL.com | October 02, 2026

Quick hitters: Lions were ‘very much in on’ Joey Porter talks, Branch close to a return, Rolder on verge of first defensive snaps

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 02, 2026

Lions, Panthers injury designations: Detroit only has 1 player declared out

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 02, 2026

5 things we learned from Dan Campbell in Week 4

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 02, 2026

Detroit Lions injury update: Brian Branch nearly ready to return

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 02, 2026

Dan Campbell admits Detroit Lions had significant interest in Joey Porter Jr.

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 02, 2026

Detroit Lions vs. Carolina Panthers preview, prediction: On Paper

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 02, 2026

Lions vs. Panthers preview: 3 key matchups

SB Nation - Pride of Detroit | Anthony Balaj | October 02, 2026

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