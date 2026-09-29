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The Daily Drive

LIONS DAILY: Lions' Ennis Rakestraw Jr. will get more reps after 'promising' outing

Sep 29, 2026 at 10:00 AM

Lions' Ennis Rakestraw Jr. will get more reps after 'promising' outing

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 29, 2026

Dan Campbell believes Lions ‘will be OK’ after Amon-Ra St. Brown gets checked out

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 28, 2026

Lions post 31 points for record-setting third time to start 2026

ESPN.com | Eric Woodyard | September 28, 2026

Lions look to bring back explosive plays after they were limited in win over Jets

Associated Press | Dave Hogg | September 29, 2026

Rank the NFC North after 3 weeks of the 2026 season

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 29, 2026

Fox 2 News Morning - 2-1 Lions at Carolina on Sunday

WJBKDT (FOX) | September 29, 2026

7 News Detroit at 6pm - Lions defense steps up in win against Jets

WXYZ (ABC) | September 28, 2026

Local 4 News at 11 - Gibbs shines in Lions offense

WDIV (NBC) | September 28, 2026

CBS News Detroit at 11pm - Lions beat Jets 31-24 on Sunday

WWJ (CBS) | September 29, 2026

Lions injury updates: Cade Mays still out, Amon-Ra St. Brown 'OK'

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 28, 2026

Watch Dan Campbell's locker room speech after Lions' win over Jets

Detroit Free Press (MI) | Amy Huschka | September 28, 2026

Cade Mays injury: Dan Campbell reveals Lions' hopes for potential return

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 28, 2026

Lions defense still has holes, but the big-play sieve was mostly fixed against Jets

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 28, 2026

Lions stave off collapse vs. Jets with 'do-or-die' defense in fourth

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 28, 2026

Final Drive: Jared Goff once again proving to be Lions’ security blanket

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | USA | September 28, 2026

Detroit Lions hold out hope for injured center to return after bye week

MLive.com | Benjamin Raven | September 28, 2026

PFF grades, snap counts: Lions’ offense thrives against former DC

MLive.com | Jacob Richman | September 28, 2026

3 things we learned: Backup RB’s growth reveals path to keeping Jahmyr Gibbs fresh

MLive.com | Benjamin Raven | September 28, 2026

‘Destroy anything’: Lions DB makes strong impression in first start at safety

MLive.com | Benjamin Raven | September 28, 2026

Defense isn’t fixed yet, but Detroit Lions show they’re willing to adapt

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 28, 2026

Detroit Lions grades vs. Jets: Gibbs shines, secondary struggles in 60-minute brawl

MLive.com (MI) | Kory Woods | September 28, 2026

Jared Goff continues red-hot start for Lions: ‘We trust him with everything’

MLive.com | Benjamin Raven | September 28, 2026

Former Lions second-round CB reminds himself he belongs with first chance back

MLive.com | Benjamin Raven | September 28, 2026

Dan Campbell gives it up for ‘much, much improved’ defense in Week 3 win

MLive.com | Benjamin Raven | September 28, 2026

Quick hitters: Lions’ Rakestraw, Nowaske in line for more opportunities; Campbell sees coverage improvements

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 28, 2026

Three and Out: What to make of Lions’ late-game sputtering, not being held hostage and offensive balance

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 28, 2026

2 Detroit Lions defenders who earned more playing time, per Dan Campbell

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 28, 2026

Panthers could be down 2 key defensive backs vs. Lions

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 28, 2026

Lions vs. Jets reactions: Did Detroit show enough improvement on defense?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 28, 2026

Jared Goff discusses Lions win over Jets

WJBK-TV | WJBK-TV | September 28, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Lions-Jets Recap

WJBKDT (FOX) | September 28, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Lions fans celebrate win over Jets

WJBKDT (FOX) | September 28, 2026

Fox 2 News Morning - Lions Head Coach Dan Campbell's locker room speech and 2026 Corgi Cup Winner

WJBKDT (FOX) | September 28, 2026

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