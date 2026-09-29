LIONS DAILY: Lions' Ennis Rakestraw Jr. will get more reps after 'promising' outing

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 29, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 28, 2026
ESPN.com | Eric Woodyard | September 28, 2026
Associated Press | Dave Hogg | September 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 29, 2026
WJBKDT (FOX) | September 29, 2026
WXYZ (ABC) | September 28, 2026
WDIV (NBC) | September 28, 2026
WWJ (CBS) | September 29, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 28, 2026
Detroit Free Press (MI) | Amy Huschka | September 28, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 28, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 28, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 28, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | USA | September 28, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 28, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 28, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 28, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 28, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 28, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | September 28, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 28, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 28, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 28, 2026
Quick hitters: Lions’ Rakestraw, Nowaske in line for more opportunities; Campbell sees coverage improvements
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 28, 2026
Three and Out: What to make of Lions’ late-game sputtering, not being held hostage and offensive balance
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 28, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 28, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 28, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 28, 2026
WJBK-TV | WJBK-TV | September 28, 2026
WJBKDT (FOX) | September 28, 2026
WJBKDT (FOX) | September 28, 2026
WJBKDT (FOX) | September 28, 2026