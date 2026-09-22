LIONS DAILY: Detroit signs veteran safety Jalen Mills to practice squad

Detroit Free Press (MI) | Shawn Windsor | September 22, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 21, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 21, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 21, 2026
On deck: After a rocky debut season, ex-Lions DC Aaron Glenn brings retooled, improved Jets to former stomping grounds
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 22, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 21, 2026
WDIV (NBC) | September 22, 2026
WXYZ (ABC) | September 22, 2026
WJBKDT (FOX) | September 21, 2026
WJBKDT (FOX) | September 21, 2026
WJBKDT (FOX) | September 21, 2026
WDIV (NBC) | September 21, 2026
WJBKDT (FOX) | September 21, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 21, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 21, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 21, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 21, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 21, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 21, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | September 21, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 21, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 21, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | September 21, 2026
ESPN.com | Eric Woodyard | September 21, 2026
ESPN.com | September 21, 2026
Quick-hitters: Lions’ Campbell details team’s issues, offers vote of confidence to DC Sheppard and discouraging update on Joseph
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 21, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 21, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 21, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 21, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 21, 2026
WJBKDT (FOX) | September 21, 2026