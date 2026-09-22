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The Daily Drive

LIONS DAILY: Detroit signs veteran safety Jalen Mills to practice squad

Sep 22, 2026 at 10:00 AM

Weekly NFL chaos reminds us we don't know squat about Lions

Detroit Free Press (MI) | Shawn Windsor | September 22, 2026

Lions' Dan Campbell reiterates faith in DC Kelvin Sheppard

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 21, 2026

Jalen Mills, veteran safety, signs with Lions' practice squad

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 21, 2026

Lions reportedly bring back veteran safety after losing another starter

MLive.com | Kory Woods | September 21, 2026

On deck: After a rocky debut season, ex-Lions DC Aaron Glenn brings retooled, improved Jets to former stomping grounds

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 22, 2026

Lions bring back veteran safety to practice squad

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 21, 2026

Local 4 News - Lions look to address defensive woes

WDIV (NBC) | September 22, 2026

7 News Detroit This Morning - Lions look for defensive answers

WXYZ (ABC) | September 22, 2026

FOX 2 The Sports Office - Lions defensive battles

WJBKDT (FOX) | September 21, 2026

FOX 2 The Sports Office - Interview with Former Lions Legend Robert Porcher pt.2

WJBKDT (FOX) | September 21, 2026

FOX 2 The Sports Office - Interview with Former Lions Legend Robert Porcher pt.1

WJBKDT (FOX) | September 21, 2026

Local 4 News - Lions refuse to be discouraged by Bills loss

WDIV (NBC) | September 21, 2026

Fox 2 News - Lions believe season is far from over

WJBKDT (FOX) | September 21, 2026

Lions injury update: Brian Branch closer to returning than Kerby Joseph

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 21, 2026

Avonte Maddox out for season. Here's where Lions go next at safety

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 21, 2026

Dan Campbell backs Lions DC Kelvin Sheppard: 'He's an outstanding coach'

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 21, 2026

Lions' Kerby Joseph, Brian Branch not yet ready to return to practice

The Detroit News | Richard Silva | September 21, 2026

Avonte Maddox injury: Lions safety likely out for season

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 21, 2026

Lions safety duo not expected back yet, as uncertainty grows for former All-Pro

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 21, 2026

‘I believe he’s an outstanding coach’: Dan Campbell stands behind Lions DC

MLive.com (MI) | Kory Woods | September 21, 2026

Detroit Lions lose veteran safety for season due to surgery

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 21, 2026

Lions linked to handful of free-agent DBs after tough start in secondary

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 21, 2026

Lions safeties Brian Branch, Kerby Joseph remain out indefinitely, Dan Campbell says

The New York Times | Colton Pouncy | September 21, 2026

Lions lose DB Avonte Maddox for season; Dan Campbell defends DC

ESPN.com | Eric Woodyard | September 21, 2026

Dan Campbell: Lions DB Avonte Maddox out for season

ESPN.com | September 21, 2026

Quick-hitters: Lions’ Campbell details team’s issues, offers vote of confidence to DC Sheppard and discouraging update on Joseph

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 21, 2026

Everywhere the Detroit Lions need to improve, per Dan Campbell

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 21, 2026

Lions safety Avonte Maddox out for year, as Detroit seeks DB ‘shake up’

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 21, 2026

Detroit Lions safeties Brian Branch, Kerby Joseph won’t return to practice this week

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 21, 2026

How often NFL teams recover from a terrible defensive start

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 21, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Lions look ahead after loss to Bills

WJBKDT (FOX) | September 21, 2026

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