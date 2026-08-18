LIONS DAILY: Lions will play 'significant amount of starters' in next preseason game

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 17, 2026
Detroit Free Press | Rainer Sabin | August 17, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 17, 2026
The Detroit News | Richard Silva | August 17, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | August 17, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | August 18, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 17, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | August 17, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 17, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 17, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | August 18, 2026
Audacy | Will Burchfield | August 18, 2026
Lions camp observations: Defense racks up sacks and interceptions in scrimmage, including pick-six from rookie d-lineman
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 17, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 18, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 17, 2026
WJBKDT (FOX) | August 18, 2026
WDIV (NBC) | August 18, 2026
WWJ (CBS) | August 18, 2026
WXYZ (ABC) | August 18, 2026
WDIV (NBC) | August 18, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 17, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | August 17, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | August 17, 2026
The Detroit News | Richard Silva | August 17, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 17, 2026
MLive.com | Kory Woods | August 17, 2026
MLive.com | Kory Woods | August 17, 2026
MLive.com | Kory Woods | August 17, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 17, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 17, 2026