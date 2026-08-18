LIONS DAILY: Lions will play 'significant amount of starters' in next preseason game

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 17, 2026

Detroit Free Press | Rainer Sabin | August 17, 2026

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 17, 2026

The Detroit News | Richard Silva | August 17, 2026

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 17, 2026

MLive.com (MI) | Kory Woods | August 18, 2026

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 17, 2026

MLive.com (MI) | Kory Woods | August 17, 2026

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 17, 2026

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 17, 2026

The New York Times | Colton Pouncy | August 18, 2026

Audacy | Will Burchfield | August 18, 2026

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 17, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 18, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 17, 2026

WJBKDT (FOX) | August 18, 2026

WDIV (NBC) | August 18, 2026

WWJ (CBS) | August 18, 2026

WXYZ (ABC) | August 18, 2026

WDIV (NBC) | August 18, 2026

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 17, 2026

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 17, 2026

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | August 17, 2026

The Detroit News | Richard Silva | August 17, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | August 17, 2026

MLive.com | Kory Woods | August 17, 2026

MLive.com | Kory Woods | August 17, 2026

MLive.com | Kory Woods | August 17, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 17, 2026