LIONS DAILY: How Jake Bates is trying to be 'kicker that this team deserves'

Detroit Free Press | August 18, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 18, 2026
Audacy | August 18, 2026
Detroit Lions roster and practice squad projection: Position battles sifting out with two weeks to go
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 18, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 18, 2026
WDIV (NBC) | August 18, 2026
WWJ (CBS) | August 18, 2026
WJBKDT (FOX) | August 18, 2026
Detroit Free Press | Christian Romo | August 18, 2026
Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | August 18, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 18, 2026
Detroit Free Press | Christian Romo | August 18, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 18, 2026
MLive.com | Kory Woods | August 18, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | August 18, 2026
Detroit Lions roster and practice squad projection: Position battles sifting out with two weeks to go
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 18, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 18, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 18, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 18, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Anthony Balaj | August 18, 2026