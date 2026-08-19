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The Daily Drive

LIONS DAILY: How Jake Bates is trying to be 'kicker that this team deserves'

Aug 19, 2026 at 11:15 AM

Can Lions survive injury to center Cade Mays?

Detroit Free Press | August 18, 2026

‘Sigh of relief’: Lions CB responds to up-and-down start with standout showing

MLive.com | Benjamin Raven | August 18, 2026

Is this the year for running back Sione Vaki? It might have to be for Lions

Audacy | August 18, 2026

Detroit Lions roster and practice squad projection: Position battles sifting out with two weeks to go

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 18, 2026

Former Lions CB Terrion Arnold won’t be able to play for Seahawks right away

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 18, 2026

Local 4 News - Lions are happy to have a healthy Lions DL Levi Onwuzirike back on the team

WDIV (NBC) | August 18, 2026

CBS News Detroit - Lions prepare for second preseason game on Saturday

WWJ (CBS) | August 18, 2026

Fox 2 News - Head Coach Dan Campbell announces starters will play on Saturday

WJBKDT (FOX) | August 18, 2026

Terrion Arnold's Seahawks debut sidelined by commissioner's exempt list

Detroit Free Press | Christian Romo | August 18, 2026

Detroit Lions have NFL's easiest schedule, according to one expert

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | August 18, 2026

How Lions' Jake Bates is trying to be 'kicker that this team deserves'

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 18, 2026

Detroit Lions rank in top 3 in ESPN NFL Future Power Rankings

Detroit Free Press | Christian Romo | August 18, 2026

Detroit Lions just trying to keep all of their options open for fill-in center

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 18, 2026

Lions OL won’t let rough preseason outing shake his confidence

MLive.com | Kory Woods | August 18, 2026

Ex-Lions pass rusher ends retirement, lands with NFC South team

MLive.com (MI) | Kory Woods | August 18, 2026

Detroit Lions roster and practice squad projection: Position battles sifting out with two weeks to go

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 18, 2026

Lions rookie LB Jimmy Rolder provides very optimistic injury update

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 18, 2026

Exclusive interview with Lions front office executive live from training camp

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 18, 2026

Observations from Detroit Lions training camp full scrimmage

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | August 18, 2026

Breaking down the Detroit Lions’ 3 GRIT Plays of the Week vs. Bengals

SB Nation - Pride of Detroit | Anthony Balaj | August 18, 2026

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