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The Daily Drive

LIONS DAILY: Wonnum clutch with blocked kick vs. Packers: 'Best feeling ever'

Oct 26, 2026 at 01:00 PM

Mitch Albom: Lions can't count on foes to repeat Packers mistakes

Detroit Free Press (MI) | Mitch Albom | October 26, 2026

Dan Campbell dismisses Lions' 4th-down gamble: 'Cost us nothing'

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 26, 2026

DJ Wonnum's hand gives Detroit Lions grip on NFC North again

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | October 26, 2026

Return of Brian Branch gives Detroit Lions reason to believe

Detroit Free Press (MI) | Jeff Seidel | October 26, 2026

Thanks, refs! Lions lucky to survive mistakes and a bad Packers team

Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | October 26, 2026

Niyo: Brian Branch's return lifts a Lions defense that's on the rise

Detroit News, The (MI) | John Niyo | October 26, 2026

Detroit Lions grades vs. Packers: Plenty to praise, plenty to clean up

MLive.com | Kory Woods | October 26, 2026

A messy win, a better sign as Lions defense shows it can be the reason why

MLive.com | Benjamin Raven | October 26, 2026

'He’s our tone-setter:' Brian Branch reminds Lions what they were missing

Audacy | Will Burchfield | October 26, 2026

Packers vs. Lions Week 7 Recap | NFL Daily

NFL.com | October 26, 2026

Locker room buzz: Genesis of CB rotation, Branch and Mays debuts, Gibbs’ smart plays, Reed’s big tackle, Sewell’s route and more

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 26, 2026

Lions-Packers grades: Dan Campbell right to go for it on fourth down

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 25, 2026

Jahmyr Gibbs fine after late-game injury scare, will pass up TD again

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 25, 2026

Lions winners, losers as Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams deliver

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | October 25, 2026

Instead of shootout with Packers, Lions were reckless ... and still won

Detroit Free Press (MI) | Jeff Seidel | October 25, 2026

Lions inactives vs Packers as Detroit comes out of bye week

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | October 25, 2026

DJ Wonnum clutch with blocked kick vs. Packers: 'Best feeling ever'

The Detroit News | Richard Silva | October 25, 2026

Lions grades: Deep secondary contains high-flying Packers

The Detroit News | Richard Silva | October 25, 2026

Dan Campbell explains Lions' wild fourth-down decision vs. Packers

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 25, 2026

Wojo: Lions overcome fumbles and foibles, beat Packers in a wild one

Detroit News, The (MI) | Bob Wojnowski | October 25, 2026

Jake Bates' boot, defense help Lions edge Packers in NFC North showdown

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 25, 2026

Defense helps Lions edge Packers in NFC North showdown

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 25, 2026

Packers get starting O-lineman back vs. Lions; see inactives here

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | October 25, 2026

Lions vs. Green Bay Packers: Live updates

The Detroit News | Kameron Goodwill | October 25, 2026

Penei Sewell at forefront of Lions' offensive line revival

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 25, 2026

‘He’s back’: Brian Branch’s return gives Lions teammates a familiar spark

MLive.com | Kory Woods | October 25, 2026

Returning Lions DB battles through pitch count, delivers INT in divisional win

MLive.com | Benjamin Raven | October 25, 2026

Overheard inside the Lions’ locker room: Did not hear a whistle and mini playoff game

MLive.com | Benjamin Raven | October 25, 2026

Inside the final drive that saw Lions milk clock to set up game-winning kick

MLive.com | Benjamin Raven | October 25, 2026

Lions’ Jahmyr Gibbs addresses late injury scare in win over Packers

MLive.com | Kory Woods | October 25, 2026

Packers star unloads on officials after Lions loss: ‘I think it’s bull(expletive)’

MLive.com | Evan Woodbery | October 25, 2026

‘Did he block it?’: Even most Lions players missed clutch play in win vs. Packers

MLive.com | Benjamin Raven | October 25, 2026

Lions beat Packers as time expires: Live updates rewind

MLive.com (MI) | Evan Woodbery | October 25, 2026

Lions survive miscues for big walk-off win over Packers to open NFC North play

MLive.com | Benjamin Raven | October 25, 2026

Halftime analysis: Offense stars, red-zone defense has Lions up on Packers

MLive.com | Benjamin Raven | October 25, 2026

Last place hasn’t shaken Lions fans’ belief in another NFC North title

MLive.com | Kory Woods | October 25, 2026

No surprises as Detroit Lions make 5 players inactives vs. Green Bay Packers

MLive.com | Benjamin Raven | October 25, 2026

Detroit Lions game live updates today vs. Packers

MLive.com | Evan Woodbery | October 25, 2026

Green Bay Packers vs. Detroit Lions: Game Highlight

ESPN.com | October 25, 2026

Tom Brady disgusted with several questionable penalties in Packers-Lions game

The New York Times | Jayna Bardahl | October 25, 2026

Why the Lions and Packers will both rue decisions, missed opportunities in sloppy NFC North tilt

The New York Times | Colton Pouncy | October 25, 2026

Lions beat Packers 20-17 on last-play field goal to bail out Dan Campbell’s failed 4th-down gamble

Associated Press | October 25, 2026

Rapid Recap: Lions survive blown opportunities, topping Packers with game-winning field goal as time expires

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 25, 2026

Lions vs. Vikings odds: Opening lines for Week 8 matchup

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 26, 2026

NFC Playoff Picture: Lions are in the thick of the Wild Card standings

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 26, 2026

Lions injury update: No concern for Jahmyr Gibbs despite awkward slide

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 25, 2026

Dan Campbell explains 4th-down decision that could’ve cost Lions game vs. Packers

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 25, 2026

5 takeaways from Detroit Lions’ 20-17 win against Green Bay Packers

SB Nation - Pride of Detroit | Brandon Knapp | October 25, 2026

Detroit Lions vs. Green Bay Packers: Live game updates, highlights, analysis

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 25, 2026

Detroit Lions vs. Green Bay Packers live discussion, game chat

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 25, 2026

Lions Week 7 inactives: EDGE Ahmed Hassanein OUT vs. Packers

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 25, 2026

Detroit Lions updated depth chart: Week 7 vs. Packers

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 25, 2026

Local 4 News - Lions win in close game, 20-17

WDIV (NBC) | October 26, 2026

7 News Detroit This Morning - Lions hang on to beat the Packers by a field goal

WXYZ (ABC) | October 26, 2026

CBS News Detroit - Lions defeat Packers 20-17 on Sunday

WWJ (CBS) | October 26, 2026

Local 4 News - Lions are no longer last place in the division with a win against the Packers, 20-17

WDIV (NBC) | October 26, 2026

Fox 2 News Morning - Lions-Packers Recap

WJBKDT (FOX) | October 26, 2026

Fox 2 News Morning - Lions knock off Packers, 20-17

WJBKDT (FOX) | October 26, 2026

Local 4 News - Lions beat Packers with last-second field goal

WDIV (NBC) | October 26, 2026

SportsCenter - Lions win in tight game against the Packers

ESPN 4 | October 26, 2026

FOX 2 Sports Works - Lions-Packers Recap

WJBKDT (FOX) | October 25, 2026

Lions beat Packers as defense slows down Love and Detroit’s offense’s stars shine: postgame coverage

Brad Galli Show | October 25, 2026

Fox 2 News - Lions defeat Packers, 20-17

WJBKDT (FOX) | October 25, 2026

Tom Brady’s LFG Player of the Game: Lions’ Jared Goff | Week 7 DIGITAL EXCLUSIVE

FOX Sports | YouTube | October 25, 2026

Football Night in America - Lions-Packers takeaways

WDIV (NBC) | October 25, 2026

Lions Gameday Live: Week 7 against Green Bay Packers | FOX 2 Detroit

WJBK-TV | October 25, 2026

Woody Wonders with Lions center Cade Mays

WJBK-TV | WJBK-TV | October 25, 2026

Fox NFL Kickoff - Previewing Lions-Packers

WJBKDT (FOX) | October 25, 2026

Sunday NFL Countdown - Lions-Packers film and facts

ESPN (ESPN) | October 25, 2026

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