LIONS DAILY: Sewell's 'outstanding' switch to LT powers critical growth from OL

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 21, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 20, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 20, 2026
Audacy | October 20, 2026
NFL.com | Kevin Patra | October 21, 2026
How 6 Detroit Lions teammates describe Brian Branch’s on-field impact: A ‘shadow force,’ tone-setter, eraser and pure energy
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 21, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 21, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Brandon Knapp | October 21, 2026
WJBKDT (FOX) | October 21, 2026
WJBKDT (FOX) | October 21, 2026
WDIV (NBC) | October 21, 2026
WJBKDT (FOX) | October 20, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 20, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 20, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | October 20, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 20, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | October 20, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 20, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 20, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 20, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | USA | October 20, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | USA | October 20, 2026
MLive.com | Kory Woods | USA | October 20, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | USA | October 20, 2026
MLive.com | Jacob Richman | USA | October 20, 2026
MLive.com | Kory Woods | USA | October 20, 2026
Lions Quick Hitters: Campbell still expects Joseph to play in ‘26, guard growth, and how the Packers make you ‘pick your poison’
Detroit Football Network | Justin Rogers | USA | October 20, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | USA | October 20, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | USA | October 20, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 20, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 20, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 20, 2026