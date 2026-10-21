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The Daily Drive

LIONS DAILY: Sewell's 'outstanding' switch to LT powers critical growth from OL

Oct 21, 2026 at 10:00 AM

Should Lions play a healthy Cade Mays or ride Juice Scruggs' hot hand?

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 21, 2026

Jared Goff’s INT-free stretch draws tough challenge vs. ball-hawking Packers DBs

MLive.com | Benjamin Raven | October 20, 2026

‘You got to pump the chest out’: Lions OL explains ‘big brother’ role in viral clip

MLive.com | Kory Woods | October 20, 2026

Dan Campbell expects Kerby Joseph to play this season: "At some point it's time for football"

Audacy | October 20, 2026

Lions' Dan Campbell: Jordan Love is the Packers' 'secret sauce'

NFL.com | Kevin Patra | October 21, 2026

How 6 Detroit Lions teammates describe Brian Branch’s on-field impact: A ‘shadow force,’ tone-setter, eraser and pure energy

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 21, 2026

Survey: Will the Lions beat the Packers in Week 7?

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 21, 2026

Lions scouting report: Packers riding an upward trend

SB Nation - Pride of Detroit | Brandon Knapp | October 21, 2026

Fox 2 News - Lions back to work after the bye week

WJBKDT (FOX) | October 21, 2026

FOX 2 News 10PM - Lions set to host Packers on Sunday

WJBKDT (FOX) | October 21, 2026

Local 4 News at 4:30a - Lions boast fresh, improved O-line

WDIV (NBC) | October 21, 2026

FOX 2 The Sports Office - Lions hungry and eager for divisional opponent

WJBKDT (FOX) | October 20, 2026

Detroit Lions expect to have Kerby Joseph at some point this season

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 20, 2026

Going streaking? Detroit Lions looking for first back-to-back wins in over a year

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 20, 2026

Lions cornerback returns to practice ahead of Packers game

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | October 20, 2026

Kerby Joseph injury: Lions expect All-Pro safety to return this season

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 20, 2026

Why Lions' Dan Campbell feels better after bye week this year than last

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | October 20, 2026

Lions watching for potential return of Packers RB Josh Jacobs

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 20, 2026

Ex-Lions kicker released by Miami Dolphins after tough stretch of kickoffs

MLive.com | Benjamin Raven | October 20, 2026

Lions prep for test against deep passing game led by ‘secret sauce’ Packers QB

MLive.com | Benjamin Raven | October 20, 2026

Dan Campbell still expects former All-Pro safety to play for Lions this season

MLive.com | Benjamin Raven | USA | October 20, 2026

Everyone accounted for at first Detroit Lions practice following bye week

MLive.com | Benjamin Raven | USA | October 20, 2026

Lions release hometown defender, reunite with rookie in practice squad shuffle

MLive.com | Kory Woods | USA | October 20, 2026

Penei Sewell’s ‘outstanding’ switch to LT powers critical growth from Lions OL

MLive.com | Benjamin Raven | USA | October 20, 2026

Oddsmakers favor Detroit Lions to start NFC North play on a positive

MLive.com | Jacob Richman | USA | October 20, 2026

NFL Week 7 power rankings: Lions climb, but remain on the fringe of the elite

MLive.com | Kory Woods | USA | October 20, 2026

Lions Quick Hitters: Campbell still expects Joseph to play in ‘26, guard growth, and how the Packers make you ‘pick your poison’

Detroit Football Network | Justin Rogers | USA | October 20, 2026

Detroit Lions kick off Packers week with full attendance at practice

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | USA | October 20, 2026

NFL Week 7 power rankings: Are the Detroit Lions a top-10 team?

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | USA | October 20, 2026

Detroit Lions replace veteran nose tackle with rookie on practice squad

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 20, 2026

Detroit Lions still expect Kerby Joseph to play this year

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 20, 2026

Detroit Lions bye week evaluation: Is the team really on the rise?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 20, 2026

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