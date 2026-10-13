LIONS DAILY: PFF grades, snap counts: Trio of veteran defenders answer the call

Detroit Free Press | Carlos Monarrez | October 13, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 13, 2026
Detroit Free Press | Rainer Sabin | October 12, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | October 12, 2026
Detroit News, The (MI) | Bob Wojnowski | October 12, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 12, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 12, 2026
Associated Press | Dave Hogg | October 12, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 12, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Al Karsten | October 13, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | John Whiticar | October 13, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | John Whiticar | October 12, 2026
WJBKDT (FOX) | October 13, 2026
WDIV (NBC) | October 13, 2026
WWJ (CBS) | October 13, 2026
WXYZ (ABC) | October 13, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | October 12, 2026
The Detroit News | Richard Silva | October 12, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | October 12, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 12, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 12, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 12, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 12, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 12, 2026
The New York Times | October 12, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 12, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 12, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 12, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 12, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 12, 2026
ESPN 4 | October 12, 2026