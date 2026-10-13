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The Daily Drive

LIONS DAILY: PFF grades, snap counts: Trio of veteran defenders answer the call

Oct 13, 2026 at 10:15 AM

Detroit Lions playoff hopes will come down to bye-week adjustments

Detroit Free Press | Carlos Monarrez | October 13, 2026

Jared Goff flying under the radar as Detroit Lions' underappreciated weapon

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 13, 2026

Tom Kennedy injury update as knee sprain KOs Lions WR for season

Detroit Free Press | Rainer Sabin | October 12, 2026

Tom Kennedy out for season; Lions have need at punt returner

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | October 12, 2026

Dan Miller opens up on wife's death: Makes you appreciate 'gift of time'

Detroit News, The (MI) | Bob Wojnowski | October 12, 2026

Dan Campbell says Lions still have ‘a lot more’ to clean up

MLive.com | Kory Woods | October 12, 2026

Lions weighing options after losing punt returner for season

MLive.com | Kory Woods | October 12, 2026

Lions needed clutch 4th-down conversions to spark their blowout of the Cardinals

Associated Press | Dave Hogg | October 12, 2026

Three and Out: Lions’ secondary shuffle, time to meet LaPorta’s demands and post-bye outlook

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 12, 2026

Detroit Lions stock report: 20 risers, 3 fallers against the Cardinals

SB Nation - Pride of Detroit | Al Karsten | October 13, 2026

Discussion: What changes do the Detroit Lions need to make after their bye week?

SB Nation - Pride of Detroit | John Whiticar | October 13, 2026

27 kick, punt returner options for the Detroit Lions to replace Tom Kennedy

SB Nation - Pride of Detroit | John Whiticar | October 12, 2026

Fox 2 News Edge - Lions coming off of big win over Cardinals

WJBKDT (FOX) | October 13, 2026

Local 4 News at 11 - Lions take care of business with convincing win

WDIV (NBC) | October 13, 2026

CBS News Detroit at 11pm - Lions defeat Cardinals 45-21

WWJ (CBS) | October 13, 2026

7 News Detroit This Morning 5am - Lions dominate Cardinals, head into bye

WXYZ (ABC) | October 13, 2026

Report: Lions receiver Tom Kennedy out with 'significant' MCL injury

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 12, 2026

Keith Abney II shines for Lions at position he hadn't played in years

The Detroit News | Richard Silva | October 12, 2026

Final Drive: Sam LaPorta proves his value in Lions' win over Cardinals

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 12, 2026

‘Real deal’ Jared Goff leads aggressive offense, as QB enjoys another stellar day

MLive.com | Benjamin Raven | October 12, 2026

3 things we learned: Sam LaPorta states case for Lions to get his extension done

MLive.com | Benjamin Raven | October 12, 2026

Lions punt returner expected to miss rest of season due to knee injury

MLive.com | Benjamin Raven | October 12, 2026

PFF grades, snap counts: Trio of veteran Lions defenders answer the call

MLive.com | Benjamin Raven | October 12, 2026

Dan Campbell’s locker room speech sends clear message about Lions’ standard

MLive.com | Kory Woods | October 12, 2026

Lions responded to Dan Campbell’s challenge and showed what they can be

The New York Times | October 12, 2026

Three and Out: Lions’ secondary shuffle, time to meet LaPorta’s demands and post-bye outlook

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 12, 2026

Detroit Lions expected to lose WR/RET Tom Kennedy to season-ending injury

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 12, 2026

Detroit Lions Week 5 snap counts: Keith Abney adds range to Secondary

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 12, 2026

Lions report card, grades: Secondary takes huge strides vs. Cardinals

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 12, 2026

Detroit Lions vs. Arizona Cardinals post-game reaction: Is Detroit fixed?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 12, 2026

The Pat McAfee Show – Lions beat Cardinals on the road, 45-21

ESPN 4 | October 12, 2026

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