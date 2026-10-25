LIONS DAILY: Detroit activates Brian Branch, Cade Mays for Packers game

Detroit Free Press | Shawn Windsor | October 25, 2026
Detroit Free Press | Christian Romo | October 25, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 24, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 24, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | October 24, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 25, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 24, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 24, 2026
MLive.com | Dylan Goetz | October 24, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 25, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Morgan Cannon | October 24, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Al Karsten | October 24, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 24, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Ryan Mathews | October 24, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 24, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Morgan Cannon | October 24, 2026
WJBKDT (FOX) | October 24, 2026
WWJ (CBS) | October 24, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | October 24, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 24, 2026
Detroit Lions 2027 Draft Watch: Versatile tight end and zone CB who is strong against the run headline Week 8 list
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 24, 2026
Detroit News, The (MI) | John Niyo | October 23, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 23, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | October 23, 2026
NFL.com | Nick Shook | October 23, 2026
Thoughts to End the Week: Reflecting on LaPorta’s frustrations, Rams’ struggles, muted rivalry talk and another potential deadline seller
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 23, 2026
Fox 2 News Weekend - Lions Head Coach Dan Campbell and Lions TE Sam LaPorta address recent podcast comments
WJBKDT (FOX) | October 24, 2026
WXYZ (ABC) | October 23, 2026
WWJ (CBS) | October 23, 2026
ESPN 4 | October 23, 2026
Local 4 News - Lions TE Sam LaPorta comments on recent podcast appearance and previewing Lions-Packers
WDIV (NBC) | October 23, 2026
Brad Galli Show | YouTube | October 23, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 23, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 23, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 23, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | October 23, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 23, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 23, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | October 23, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 23, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 23, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 23, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 23, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 23, 2026
MLive.com | Jacob Richman | October 23, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 23, 2026
ESPN.com | Eric Woodyard | October 23, 2026
Audacy | October 23, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 23, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 23, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 23, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 23, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 23, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 23, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 23, 2026
WJBKDT (FOX) | October 23, 2026
WXYZ (ABC) | October 23, 2026
WWJ (CBS) | October 23, 2026