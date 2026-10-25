 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: Detroit activates Brian Branch, Cade Mays for Packers game

Oct 25, 2026 at 01:45 PM

Detroit Lions vs Packers predictions, picks for NFL Week 7

Detroit Free Press | Shawn Windsor | October 25, 2026

Lions-Packers scouting report and pick: Can Detroit start 1-0 in the NFC North?

Detroit Free Press | Christian Romo | October 25, 2026

Detroit Lions activate Brian Branch, Cade Mays for Packers game

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 24, 2026

How a players-only meeting sparked Detroit Lions' defensive turnaround

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 24, 2026

Lions officially activate DB Brian Branch, C Cade Mays

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 24, 2026

Detroit Lions depth chart today vs. Packers: Key updates for NFC North opener

MLive.com | Benjamin Raven | October 25, 2026

Detroit Lions officially activate 2 key players before Packers game

MLive.com | Benjamin Raven | October 24, 2026

Packers activate star running back for season debut against Lions

MLive.com | Kory Woods | October 24, 2026

Former Detroit Lions All-Pro Herman Moore to visit UM-Flint next week

MLive.com | Dylan Goetz | October 24, 2026

NFL Week 7 expert picks, predictions: Moneyline, against the spread

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 25, 2026

Best content of the week: Lions CB Rakestraw eager to build on success

SB Nation - Pride of Detroit | Morgan Cannon | October 24, 2026

Green Bay Packers vs. Detroit Lions preview: 5 key stats

SB Nation - Pride of Detroit | Al Karsten | October 24, 2026

Detroit Lions vs. Green Bay Packers Week 7 preview: Madden 27 simulation

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 24, 2026

Lions vs. Packers 5 Qs preview: Unpacking Jordan Love’s volatile numbers

SB Nation - Pride of Detroit | Ryan Mathews | October 24, 2026

Detroit fans pick winner of Lions vs. Packers in Week 7

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 24, 2026

What should become a Detroit Lions tradition at Ford Field?

SB Nation - Pride of Detroit | Morgan Cannon | October 24, 2026

Fox 2 News Weekend - Lions Coach Campbell understands Sam LaPorta situation

WJBKDT (FOX) | October 24, 2026

CBS News Detroit at 11pm - Lions host Packers on Sunday at 4:25 PM

WWJ (CBS) | October 24, 2026

Predictions: Lions vs. Green Bay Packers

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 24, 2026

3 burning questions: How much will Lions unleash Brian Branch vs. Packers?

MLive.com | Benjamin Raven | October 24, 2026

Detroit Lions 2027 Draft Watch: Versatile tight end and zone CB who is strong against the run headline Week 8 list

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 24, 2026

Niyo: Lions' Sam LaPorta paying an unfair price for honesty

Detroit News, The (MI) | John Niyo | October 23, 2026

Two Lions players listed as questionable against Packers

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 23, 2026

Sam LaPorta eases tension around contract situation as extension talks stall

The New York Times | Colton Pouncy | October 23, 2026

Lions TE Sam LaPorta walks back contract comments: 'I want to play for this team'

NFL.com | Nick Shook | October 23, 2026

Thoughts to End the Week: Reflecting on LaPorta’s frustrations, Rams’ struggles, muted rivalry talk and another potential deadline seller

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 23, 2026

Fox 2 News Weekend - Lions Head Coach Dan Campbell and Lions TE Sam LaPorta address recent podcast comments

WJBKDT (FOX) | October 24, 2026

7 News Detroit - Lions TE Sam LaPorta comments on recent podcast appearance

WXYZ (ABC) | October 23, 2026

CBS News Detroit - Lions prepare for first divisional game vs. the Packers

WWJ (CBS) | October 23, 2026

NFL Live - Previewing Lions-Packers

ESPN 4 | October 23, 2026

Local 4 News - Lions TE Sam LaPorta comments on recent podcast appearance and previewing Lions-Packers

WDIV (NBC) | October 23, 2026

Sam LaPorta 'emotional' over contract talks with Lions; Dan Campbell insists it's not a distraction

Brad Galli Show | YouTube | October 23, 2026

Sam LaPorta: No regrets about podcast interview, wants to stay with Lions

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 23, 2026

Detroit Lions unveil plan for Brian Branch in return to action

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 23, 2026

Lions coach Dan Campbell trying to keep Sam LaPorta comments from becoming distraction

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 23, 2026

Dan Campbell backs Lions TE Sam LaPorta after comments over contract

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 23, 2026

Sam LaPorta wants to stay with Lions, doesn't regret contract comments

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 23, 2026

Can Lions slow down Packers' vaunted passing attack?

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 23, 2026

Brian Branch's return doesn't spell end for Keith Abney II at safety

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | October 23, 2026

Lions list 2 expected returnees as questionable; Packers rule out starting LB

MLive.com | Benjamin Raven | October 23, 2026

No regrets, but TE Sam LaPorta makes clear ‘I want to play’ for Detroit Lions

MLive.com | Benjamin Raven | October 23, 2026

‘A real hatred’: Lions explain what makes their Packers rivalry different

MLive.com | Kory Woods | October 23, 2026

Dan Campbell calls Sam LaPorta situation a distraction for outside world, not Lions

MLive.com | Benjamin Raven | October 23, 2026

After watching his replacement shine, Lions starter aims for ‘no drop-off’

MLive.com | Benjamin Raven | October 23, 2026

Lions-Packers Week 7 score predictions from MLive’s beat writers

MLive.com | Jacob Richman | October 23, 2026

Before dominating again, this Lions defender found himself in San Diego

MLive.com | Kory Woods | October 23, 2026

Lions' Dan Campbell downplays Sam LaPorta's contract comments

ESPN.com | Eric Woodyard | October 23, 2026

After "misconception," Sam LaPorta clears the air: "I want to play for this team"

Audacy | October 23, 2026

Week 7 injury designations: Lions stay healthy, Packers rule out defensive captain

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 23, 2026

Detroit Lions TE Sam LaPorta’s full transcript on clarifying contract frustrations

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 23, 2026

Final Dan Campbell takeaways before Detroit Lions vs. Green Bay Packers

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 23, 2026

Dan Campbell responds to Sam LaPorta’s contract frustrations

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 23, 2026

NFL predictions: 5 keys to a Lions victory over the Packers in Week 7

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 23, 2026

NFL Playoff Picture: The NFC North just keeps winning

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 23, 2026

Detroit Lions vs. Green Bay Packers preview, prediction: On Paper

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 23, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Lions prepare for first division game

WJBKDT (FOX) | October 23, 2026

7 News Detroit at 4pm - Lions look to snap drought against Packers

WXYZ (ABC) | October 23, 2026

CBS News Detroit at 9am - Lions host Packers for Week 7

WWJ (CBS) | October 23, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: Detroit turning to this veteran to replace Kennedy at punt returner

news

LIONS DAILY: Detroit ready to 'rip this Band-Aid off,' start Cade Mays at center

news

LIONS DAILY: Sewell's 'outstanding' switch to LT powers critical growth from OL

news

LIONS DAILY: Why Campbell feels better about Lions at 3-2 this year than 5-2 last year

news

LIONS DAILY: Long snapper Hogan Hatten talks a big game and delivers for the Lions

news

LIONS DAILY: More chances likely for rookie after first NFL start at new position

news

LIONS DAILY: PFF grades, snap counts: Trio of veteran defenders answer the call

news

LIONS DAILY: Detroit rookie hadn't played safety since middle school. A leap of faith paid off

news

LIONS DAILY: Detroit elevates veteran safety from practice squad before Cardinals matchup

news

LIONS DAILY: After first trip to IR, Mays can't wait to rejoin 'balling' OL

news

LIONS DAILY: S Brian Branch on return to practice: 'I'm ready to go'

Advertising