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The Daily Drive

LIONS DAILY: Long snapper Hogan Hatten talks a big game and delivers for the Lions

Oct 19, 2026 at 10:00 AM

Detroit Lions pass rusher draws NFL fine after two-sack performance

MLive.com | Kory Woods | October 18, 2026

Which Detroit Lions player needs to have a bigger impact post-bye?

SB Nation - Pride of Detroit | John Whiticar | October 19, 2026

The transformation of Lions safety Brian Branch

SB Nation - Pride of Detroit | Morgan Cannon | October 18, 2026

Detroit Lions Week 6 NFL rooting guide: Best outcomes for playoff odds

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 18, 2026

NFL Week 6 expert picks, predictions: Moneyline, against the spread

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 18, 2026

Fox News Sunday - Lions Gameday Live

WJBKDT (FOX) | October 18, 2026

CBS News Detroit at 6am - Lions getting back to work coming off bye week

WWJ (CBS) | October 19, 2026

CBS News Detroit at 11pm - Lions 3-2 coming off bye week

WWJ (CBS) | October 19, 2026

Inside Edition - Bye week giving Lions plenty of time to reflect

WDIV (NBC) | October 19, 2026

Locking in on glory for Jahmyr Gibbs would be too costly for Lions

Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | October 18, 2026

Detroit Lions are on a bye week. Here's when they play next

Detroit Free Press | Christian Romo | October 18, 2026

Robbed of rookie season, Lions WR Kendrick Law putting in work in classroom so he’ll be ready to show what he can do in 2027

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 18, 2026

Detroit Lions’ DJ Wonnum latest to receive fine that could lead to suspension

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 17, 2026

Former Detroit Lions punter dies at 35 from brain cancer

WJBK-TV | Kevin Miller | October 17, 2026

Do the Detroit Lions really have one of the best O-lines in the NFL?

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 17, 2026

Lions injury update as Tom Kennedy, 2 others go on injured reserve

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 16, 2026

Lions place 3 players on injured reserve, including offensive lineman

The Detroit News | Richard Silva  | October 16, 2026

Detroit Lions place 3 veteran players on injured reserve

MLive.com | Benjamin Raven | October 16, 2026

NFC North rankings: How do Bears, Lions, Packers and Vikings stack up in highly competitive division?

NFL.com | Bucky Brooks | October 16, 2026

Lions shift 3 players to IR, reportedly adding veteran return man option to practice squad

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 16, 2026

Detroit Lions 2027 Draft Watch: A zone CB with knack for punchouts and nation’s interception leader top Week 7 list

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 17, 2026

Detroit Lions free up roster spots; place 3 injured players on IR

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 16, 2026

Which Week 6 game are you most looking forward to?

SB Nation - Pride of Detroit | Morgan Cannon | October 16, 2026

Cardinals coach calls Detroit Lions’ defensive game plan ‘unique,’ ‘fascinating’

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 16, 2026

FOX 2 The Sports Office - Lions offense roars past Cardinals 45-21

WJBKDT (FOX) | October 16, 2026

Detroit Lions mailbag: Is it time to start thinking about trades?

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 16, 2026

Long snapper Hogan Hatten talks a big game and delivers for the Lions

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 16, 2026

Detroit Lions sign veteran KR/PR DeAndre Carter

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 15, 2026

Ex-Lions QB Dan Orlovsky says family member died unexpectedly

The Detroit News | Charles E. Ramirez | October 15, 2026

Lions reportedly adding veteran returner to help fill special teams void

MLive.com | Kory Woods | October 15, 2026

D.J. Wonnum further proof of the Hutch Effect for Lions

Audacy | Will Burchfield | October 15, 2026

Report: Detroit Lions sign veteran returner to the practice squad

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 15, 2026

Detroit Lions approval poll: Dan Campbell (October 2026)

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 15, 2026

7 News Detroit - Lions are ready to establish their identity

WXYZ (ABC) | October 15, 2026

CBS News Detroit - Interview with Lions DL Skyler-Gill Howard

WWJ (CBS) | October 15, 2026

Jahmyr Gibbs, Player of the Week, wants LaDainian Tomlinson TD record

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 14, 2026

How Lions leaned on stars to turn the game – and maybe the season

Detroit Free Press | Christian Romo | October 14, 2026

Lions’ Jahmyr Gibbs earns NFC honor after powering rout of Cardinals

MLive.com | Kory Woods | October 14, 2026

Detroit Lions have pair of big tests waiting for them after their bye week

MLive.com | Benjamin Raven | October 14, 2026

What we've learned about the Detroit Lions after five weeks

ESPN.com | Eric Woodyard | October 14, 2026

Grading the Detroit Lions defense: D-line’s been great, but the rest has been a mess

The New York Times | Colton Pouncy | October 15, 2026

Lions fan Cody DeLorenzo joins 'GMFB' to share why he is going to run 313 miles from Lambeau Field to Ford Field

NFL.com | October 15, 2026

A comprehensive look at potential CB trade market for Detroit Lions ahead of trade deadline

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 15, 2026

Detroit Lions film review: One play that defined each of the 10 offensive possessions

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 14, 2026

Which injury return for the Lions will have the biggest impact?

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 15, 2026

Jahmyr Gibbs named NFC Offensive Player of the Week for 4th time

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 14, 2026

Dan Miller reacts to outpouring of love from Detroit Lions fans

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 14, 2026

Lions mailbag: How much of a difference can Cade Mays, Brian Branch make?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 14, 2026

Pardon the Interruption - Happy 32nd birthday, Jared Goff

ESPN 4 | October 15, 2026

The Pat McAfee Show - Detroit Lions have No 2 performing offensive line

ESPN 4 | October 14, 2026

Fox 2 News Edge - Lions enter bye week 3-2

WJBKDT (FOX) | October 15, 2026

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