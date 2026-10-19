LIONS DAILY: Long snapper Hogan Hatten talks a big game and delivers for the Lions

MLive.com | Kory Woods | October 18, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | John Whiticar | October 19, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Morgan Cannon | October 18, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 18, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 18, 2026
WJBKDT (FOX) | October 18, 2026
WWJ (CBS) | October 19, 2026
WWJ (CBS) | October 19, 2026
WDIV (NBC) | October 19, 2026
Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | October 18, 2026
Detroit Free Press | Christian Romo | October 18, 2026
Robbed of rookie season, Lions WR Kendrick Law putting in work in classroom so he’ll be ready to show what he can do in 2027
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 18, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 17, 2026
WJBK-TV | Kevin Miller | October 17, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 17, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 16, 2026
The Detroit News | Richard Silva | October 16, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 16, 2026
NFC North rankings: How do Bears, Lions, Packers and Vikings stack up in highly competitive division?
NFL.com | Bucky Brooks | October 16, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 16, 2026
Detroit Lions 2027 Draft Watch: A zone CB with knack for punchouts and nation’s interception leader top Week 7 list
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 17, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 16, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Morgan Cannon | October 16, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 16, 2026
WJBKDT (FOX) | October 16, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 16, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 16, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 15, 2026
The Detroit News | Charles E. Ramirez | October 15, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 15, 2026
Audacy | Will Burchfield | October 15, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 15, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 15, 2026
WXYZ (ABC) | October 15, 2026
WWJ (CBS) | October 15, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 14, 2026
Detroit Free Press | Christian Romo | October 14, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 14, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 14, 2026
ESPN.com | Eric Woodyard | October 14, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | October 15, 2026
Lions fan Cody DeLorenzo joins 'GMFB' to share why he is going to run 313 miles from Lambeau Field to Ford Field
NFL.com | October 15, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 15, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 14, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 15, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 14, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 14, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 14, 2026
ESPN 4 | October 15, 2026
ESPN 4 | October 14, 2026
WJBKDT (FOX) | October 15, 2026