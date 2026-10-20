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The Daily Drive

LIONS DAILY: Why Campbell feels better about Lions at 3-2 this year than 5-2 last year

Oct 20, 2026 at 10:00 AM

Dan Campbell being in a fun, silly mood feels like good omen for Lions

Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | October 20, 2026

Fun, exciting? Lions and Dan Campbell eager to mix it up vs. NFC North rivals

The New York Times | Colton Pouncy | October 20, 2026

Why Campbell feels better about Lions at 3-2 this year than 5-2 last year

Audacy | Will Burchfield | October 19, 2026

On deck: Packers have been one-dimensional, but struggling ground game could get Josh Jacobs back this week

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 19, 2026

Discussion: How should the Detroit Lions handle Cade Mays’ return?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 20, 2026

Local 4 News - Lions return from their Bye with questions to answers

WDIV (NBC) | October 20, 2026

CBS News Detroit - Lions host Packers on Sunday

WWJ (CBS) | October 20, 2026

Fox 2 News Morning - Lions DB Brian Branch and Lions C Cade Mays eyeing return for Week 7

WJBKDT (FOX) | October 20, 2026

Local 4 News - Lions return to work with two division rivals on deck

WDIV (NBC) | October 20, 2026

FOX 2 The Sports Office - Expectations for the Lions heading into Week 7

WJBKDT (FOX) | October 19, 2026

CBS News Detroit - Former Lions P Kasey Redfern passed away from brain cancer

WWJ (CBS) | October 19, 2026

Campbell feels better about 'ascending, young' Lions after bye week than he did this time a year ago

Brad Galli Show | October 19, 2026

Why this two-game stretch could define Detroit Lions' season

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 19, 2026

Detroit Lions plan to have Brian Branch, Cade Mays back for Packers game

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 19, 2026

Lions' two-game divisional stretch to prove crucial for playoff hopes

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 19, 2026

Lions still ironing out plans for Brian Branch, Cade Mays vs. Packers

The Detroit News | Richard Silva | October 19, 2026

Ex-Lions defensive back suspended for spitting at opponent

MLive.com | Jacob Richman | October 19, 2026

Lions balance options between returning center and strong play from replacement

MLive.com | Benjamin Raven | October 19, 2026

Lions brace for familiar challenge as NFC North play finally begins

MLive.com | Kory Woods | October 19, 2026

Brian Branch to be pushed in practice before Lions determine his workload

MLive.com | Benjamin Raven | October 19, 2026

Two big additions for Lions come with two big questions

Audacy | William Burchfield | October 19, 2026

Lions Quick Hitters: Branch to have early workload capped; Campbell feels better at bye about this year’s team than 2025

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 19, 2026

Why Dan Campbell is more optimistic at the bye week than he was in 2025

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 19, 2026

Brian Branch, Cade Mays to play vs. Packers, but workload undecided

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 19, 2026

The NFC North is dominant, but each team has a fatal flaw

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 19, 2026

Lions vs. Packers odds: Opening lines for Week 7 matchup

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 19, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Lions prep for Packers following bye week

WJBKDT (FOX) | October 19, 2026

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