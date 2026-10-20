LIONS DAILY: Why Campbell feels better about Lions at 3-2 this year than 5-2 last year

Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | October 20, 2026

The New York Times | Colton Pouncy | October 20, 2026

Audacy | Will Burchfield | October 19, 2026

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 19, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 20, 2026

WDIV (NBC) | October 20, 2026

WWJ (CBS) | October 20, 2026

WJBKDT (FOX) | October 20, 2026

WDIV (NBC) | October 20, 2026

WJBKDT (FOX) | October 19, 2026

WWJ (CBS) | October 19, 2026

Brad Galli Show | October 19, 2026

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 19, 2026

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 19, 2026

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 19, 2026

The Detroit News | Richard Silva | October 19, 2026

MLive.com | Jacob Richman | October 19, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | October 19, 2026

MLive.com | Kory Woods | October 19, 2026

MLive.com | Benjamin Raven | October 19, 2026

Audacy | William Burchfield | October 19, 2026

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 19, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 19, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 19, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 19, 2026

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 19, 2026