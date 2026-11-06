LIONS DAILY: Why Detroit taps into all levels of football for creative play calls

Detroit Free Press | Dave Birkett | November 05, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 05, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 05, 2026
The New York Times | Jourdan Rodrigue | November 06, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | November 06, 2026
Associated Press | Alanis Thames | November 06, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 06, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 06, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 05, 2026
WXYZ (ABC) | November 06, 2026
WDIV (NBC) | November 06, 2026
WDIV (NBC) | November 05, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 05, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 05, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 05, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 05, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 05, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 05, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 05, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 05, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 05, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 05, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 05, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 05, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 05, 2026
Audacy | Will Burchfield | November 05, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 05, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 05, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 05, 2026
ESPN 4 | November 05, 2026