 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: Why Detroit taps into all levels of football for creative play calls

Nov 06, 2026 at 10:30 AM

Lions kicker Jake Bates has a teammate to blame for first missed FG

Detroit Free Press | Dave Birkett | November 05, 2026

Brian Branch returns to Lions practice as full participant

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 05, 2026

Lions won’t overlook 1-win Dolphins as they see reminders of their 2021 selves

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 05, 2026

A Lions offensive play captivated the NFL. The details behind it tell a bigger story

The New York Times | Jourdan Rodrigue | November 06, 2026

Jack Campbell means a lot to Lions DC Kelvin Sheppard — he poured it all out Thursday

The New York Times | Colton Pouncy | November 06, 2026

Dolphins host Lions with Hafley’s team aiming for grit that Campbell has built in Detroit

Associated Press | Alanis Thames | November 06, 2026

Detroit Lions trade deadline primer: Likely sellers, positional needs and potential targets

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 06, 2026

NFL predictions: 4 keys to a Lions victory over the Dolphins

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 06, 2026

Lions, Dolphins Week 9 injury report: Amon-Ra St. Brown limited, Brian Branch full

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 05, 2026

7 News Detroit This Morning 5am - Lions offense among the best in the NFL

WXYZ (ABC) | November 06, 2026

Local 4 News at 5a - Lions getting ready to face Dolphins

WDIV (NBC) | November 06, 2026

Local 4 News at 5 - Insight into Jack Campbell's injury

WDIV (NBC) | November 05, 2026

Why Detroit Lions tap into all levels of football for creative play calls

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 05, 2026

Detroit Lions' inspiration − and blitz calls − fueled by Jack Campbell

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 05, 2026

Lions coordinator notes: Innovation helping offense reach new heights

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 05, 2026

D.J. Reed, Cade Mays, DJ Wonnum all miss practice for Lions

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 05, 2026

Lions drawing inspiration from Jack Campbell: 'Play like 46'

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 05, 2026

Lions’ Jared Goff explains going ‘rogue’ in an unusual offensive role

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 05, 2026

Lions find offensive creativity ‘from leagues you couldn’t believe we watch’

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 05, 2026

Top Detroit Lions cornerback among those missing at practice

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 05, 2026

‘Unconventional’ approach from Lions defense paying off amid win streak

MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 05, 2026

Will the Detroit Lions make a move before next week’s NFL trade deadline?

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 05, 2026

How Lions DC channeled team’s emotions to make crucial fourth-down call

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 05, 2026

Lions prepare to carry on with new voices in ‘Jack Campbell’s defense’

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 05, 2026

Lions coordinator would fill entire unit with players just like this RB

MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 05, 2026

Sione Vaki finds "passion" he's been missing. Lions find piece they need.

Audacy | Will Burchfield | November 05, 2026

With no choice but to plow forward, Detroit Lions honoring Jack Campbell by mirroring his approach

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 05, 2026

8 Detroit Lions coordinators takeaways: Kelvin Sheppard gets emotional

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 05, 2026

Lions, Vikings mic’d up video shows redemption arc for Jameson Williams

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 05, 2026

ESPN Live - Which team will win the NFC North?

ESPN 4 | November 05, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: Detroit scores back-to-back NFC special teams player of the week honors

news

LIONS DAILY: Campbell challenged offense to run for 200 against Vikings. Everyone delivered

news

LIONS DAILY: PFF grades, snap counts: RBs, rookies deliver in contentious division matchup

news

LIONS DAILY: Run game slams door on Vikings in slugfest

news

LIONS DAILY: Rookie embraces limited role while working toward a bigger impact

news

LIONS DAILY: How valuable is Detroit's scout team? It was a major key in win over Packers

news

LIONS DAILY: Goff welcomes 'cat-and-mouse chess game' with unbeaten Vikings

news

LIONS DAILY: Detroit keeps finding ways to use Penei Sewell as a weapon

news

LIONS DAILY: How Detroit mixed up their secondary and shut down the Packers

news

LIONS DAILY: Wonnum clutch with blocked kick vs. Packers: 'Best feeling ever'

news

LIONS DAILY: Detroit activates Brian Branch, Cade Mays for Packers game

Advertising