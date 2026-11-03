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The Daily Drive

LIONS DAILY: PFF grades, snap counts: RBs, rookies deliver in contentious division matchup

Nov 03, 2026 at 10:00 AM

Lions sign LB K.J. Britt after injuries to Jack Campbell, Jimmy Rolder

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 03, 2026

In age of instant escalation, Jack Campbell and Vikings show another way

Detroit Free Press (MI) | Shawn Windsor | November 03, 2026

Dan Campbell put on coaching master class after Jake Campbell injury

Detroit Free Press (MI) | Jeff Seidel | November 03, 2026

Wojo: 'All heart' Jack Campbell fighting to get back up

The Detroit News | Bob Wojnowski | November 03, 2026

Kyler Murray’s woes and how the Lions cracked the Vikings’ defense: Week 8 film review

The New York Times | Ted Nguyen | November 03, 2026

Detroit Lions injury updates: Rookie LB Jimmy Rolder out for season

Detroit Free Press | Dave Birkett | November 02, 2026

Lions turn to Patriots’ practice squad to bolster depleted linebacker corps

MLive.com | Kory Woods | November 02, 2026

Dan Campbell reiterates positive update for Jack Campbell: ‘Your prayers are working’

MLive.com | Benjamin Raven | November 02, 2026

Lions are trying to refocus on football amid concerns over Jack Campbell’s injury

Associated Press | Dave Hogg | November 02, 2026

Lions, Vikings Song of the Game: ‘Soldier’s Poem’ by Muse

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 03, 2026

Detroit Lions signing veteran LB off Patriots practice squad

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 02, 2026

Detroit Lions Week 8 snap counts: How the defense adjusted to multiple injuries

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 02, 2026

Detroit Lions injury updates on 6 players; Jimmy Rolder’s rookie season is over

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 02, 2026

Local 4 News - Update on Lions LB Jack Campbells' injury

WDIV (NBC) | November 03, 2026

CBS News Detroit - Lions LB Jack Campbell continues to rest and recover at local hospital

WWJ (CBS) | November 03, 2026

Fox 2 News Morning - Update on Lions LB Jack Campbells' injury

WJBKDT (FOX) | November 03, 2026

7 News Detroit This Morning - Lions LB Jack Campbell remains at local hospital

WXYZ (ABC) | November 03, 2026

The Rich Eisen Show - Lions-Vikings Recap

ESPNEWS (ESPN News) | November 03, 2026

LIVE | Discussing Lions win and Jack Campbell injury update

FOX 2 | YouTube | November 02, 2026

NFL Live - Lions-Vikings Recap and update on Lions LB Jack Campbells' injury

ESPN 4 | November 02, 2026

ABC World News Tonight With David Muir - Lions LB Jack Campbell hospitalized after injury

WXYZ (ABC) | November 02, 2026

CBS Evening News - Lions LB Jack Campbell suffers serious neck injury

WWJ (CBS) | November 02, 2026

Lions share 'positive' update on Jack Campbell, as Dan Campbell reveals many visited him in hospital

Brad Galli Show | November 02, 2026

Does NFC North run through Detroit after Lions' win vs Vikings?

Detroit Free Press | November 02, 2026

Jack Campbell update: Detroit Lions coach says 'Everybody's in good spirits'

Detroit Free Press | Dave Birkett | November 02, 2026

Detroit Lions locker room turns to Jack Campbell after Vikings win

Detroit Free Press | Amy Huschka | November 02, 2026

Jack Campbell remains at hospital: Preliminary indications 'positive'

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 02, 2026

Final Drive: Lions' ground-game dominance might just be getting started

The Detroit News | Nolan Bianchi | November 02, 2026

Dan Campbell updates Lions’ growing injury concerns after Vikings win

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 02, 2026

Rookie expected to miss rest of season as Lions might look for LB help

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 02, 2026

Jack Campbell remains hospitalized as Lions say latest updates are ‘positive’

MLive.com | Benjamin Raven | November 02, 2026

3 things we learned: Jahmyr Gibbs and Lions’ rushing attack hit another level

MLive.com | Benjamin Raven | November 02, 2026

PFF grades, snap counts: Lions RBs, rookies deliver in contentious division matchup

MLive.com | Jacob Richman | November 02, 2026

Detroit’s defense battles through emotions for another ‘phenomenal’ performance

MLive.com | Benjamin Raven | November 02, 2026

Injury replacement again impresses in relief at center for Detroit Lions

MLive.com | Benjamin Raven | November 02, 2026

Lions’ bittersweet locker room speech shifts from praise to prayers

MLive.com | Kory Woods | November 02, 2026

Lions LB Jack Campbell still in hospital, but signs positive

ESPN.com | Associated Press | November 02, 2026

Lions provide update on Jack Campbell’s injury, say: ‘Preliminary indications are positive’

The New York Times | Colton Pouncy | November 02, 2026

Jahmyr Gibbs’ big day helps Lions hand Vikings first loss of season, tighten NFC North race

The New York Times | Colton Pouncy | November 02, 2026

Lions All-Pro LB Jack Campbell staying overnight at hospital with neck injury

Associated Press | Associated Press | November 02, 2026

Three and Out: On Jack Campbell, improving defensive chemistry, and a much-needed breakout on offense

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 02, 2026

Jack Campbell injury update: Everything Dan Campbell said on Monday

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 02, 2026

Jahmyr Gibbs is the NFL MVP, so far

SB Nation - Pride of Detroit | Ryan Mathews | November 02, 2026

Detroit Lions grades, report card: The run game finally arrives vs. Vikings

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 02, 2026

The Detroit Lions’ rushing attack broke Minnesota Vikings’ defense

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 02, 2026

Lions vs. Dolphins odds: Opening lines for Week 9 matchup

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 02, 2026

First Take - Vikings lose to Lions, fall to 6-1

ESPN 4 | November 02, 2026

Fox 2 News The Noon - Lions pull off 19-15 win over the Vikings

WJBKDT (FOX) | November 02, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Jack Campbell carted off over neck injury P1

WJBKDT (FOX) | November 02, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Jack Campbell carted off over neck injury P2

WJBKDT (FOX) | November 02, 2026

Local 4 News at Noon - Jack Campbell remains hospitalized after injury

WDIV (NBC) | November 02, 2026

CBS News Detroit at 9am - Jack Campbell carted off in 4th quarter

WWJ (CBS) | November 02, 2026

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