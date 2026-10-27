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The Daily Drive

LIONS DAILY: How Detroit mixed up their secondary and shut down the Packers

Oct 27, 2026 at 10:00 AM

How Lions safety Brian Branch took over on defense in win over Packers

Detroit Free Press | Christian Romo | October 27, 2026

Dan Campbell: 'I know what we were conceding' on failed 4th-down call

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 26, 2026

Why Dan Campbell is confident Lions' run game efficiency will improve

The Detroit News | Richard Silva | October 26, 2026

Detroit Lions finally win back-to-back games. Now comes a bigger test

MLive.com | Kory Woods | October 26, 2026

Brian Branch is back and so are bold play calls in Lions win over Packers

MLive.com | Jake May | October 26, 2026

Dan Campbell says Lions’ late fourth-down gamble was all him, not analytics

MLive.com | Benjamin Raven | October 26, 2026

Cade Mays' Lions debut validated decision to sign with Detroit

Audacy | Will Burchfield | October 27, 2026

Seven things Solak thinks entering NFL Week 8: WR trade for Chiefs? Goff for MVP?

ESPN.com | Ben Solak | October 27, 2026

Lions’ Dan Campbell says his trust in Jared Goff enabled him to take a huge 4th-down gamble

Associated Press | Dave Hogg | October 26, 2026

Another penalty-filled performance leaves the Packers fuming after 20-17 loss to the Lions

Associated Press | Steve Megargee | October 26, 2026

Discussion: What was the most impressive part of the Detroit Lions’ win over Packers?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 27, 2026

Debating Detroit Lions’ 4th-down decisions, highlighting best players vs. Packers

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 27, 2026

Fox 2 News Morning - Dan Miller sits down with Lions QB Jared Goff

WJBKDT (FOX) | October 27, 2026

CBS News Detroit at 11pm - Lions host Vikings in Week 8

WWJ (CBS) | October 27, 2026

Local 4 News at 11 - Lions return from bye week with statement win

WDIV (NBC) | October 27, 2026

CBS News Detroit at 11pm - Lions beat Packers 20-17 to improve to 4-2

WWJ (CBS) | October 27, 2026

7 News Detroit This Morning 5am - Lions beat Packers on walkoff field goal

WXYZ (ABC) | October 27, 2026

Fox 2 News - Lions 4-2 after win over Packers

WJBKDT (FOX) | October 26, 2026

Will Amon-Ra St. Brown, Ennis Rakestraw play for Lions vs Vikings?

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 26, 2026

How Detroit Lions mixed up their secondary and shut down the Packers

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 26, 2026

Dan Campbell fires up Lions after Packers win, looks to Vikings

Detroit Free Press | Amy Huschka | October 26, 2026

Amon-Ra St. Brown injury: Lions' All-Pro WR could miss practice

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 26, 2026

Final Drive: Lions OL answers bell entering pivotal Vikings showdown

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 26, 2026

Packers call out refs after loss to Lions: 'This is not a penalty'

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | October 26, 2026

All-Pro Lions WR might miss first practice of week but expected to be OK

MLive.com | Benjamin Raven | October 26, 2026

PFF grades, snap counts: Lions defense finally receives top marks

MLive.com | Jacob Richman | October 26, 2026

3 things we learned: No words needed to prove how badly Lions wanted to beat Packers

MLive.com | Benjamin Raven | October 26, 2026

Jared Goff, Amon-Ra St. Brown keep raising the bar for Lions offense

MLive.com | Kory Woods | October 26, 2026

Latest shift among DBs sees veteran Lions special teamer impress in opportunity

MLive.com | Benjamin Raven | October 26, 2026

Lions pass first NFC North test, will need more of that vs. undefeated Vikings

MLive.com | Benjamin Raven | October 26, 2026

Dan Campbell fires up Lions, takes ownership of miscues in locker room speech

MLive.com | Kory Woods | October 26, 2026

‘Throw it to him!’: Penei Sewell, receiving threat? It helped ensure a Lions TD

MLive.com | Benjamin Raven | October 26, 2026

Albert Breer’s Week 7 NFL Takeaways: One Hidden Reason the Lions Are Dangerous

Sports Illustrated | Albert Breer | October 26, 2026

Dan Campbell’s surprising fourth-and-1 play didn’t work for the Lions. Should he stop calling them?

The New York Times | Colton Pouncy | October 26, 2026

Three and Out: On importance of DJ Reed’s rebound, officiating gripes and St. Brown’s fiery performance against Green Bay

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 26, 2026

Lions injury news: Good news for Amon-Ra St. Brown, Ennis Rakestraw

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 26, 2026

Detroit Lions Week 7 snap counts: Secondary rotation leads to success vs. Packers

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 26, 2026

The Green Bay Packers were lucky to keep it close vs. the Detroit Lions

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 26, 2026

Detroit Lions grades: Secondary shines in breakout win vs. Packers

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 26, 2026

NFL Live - Packers lose to Lions in tight battle, 20-17

ESPN 4 | October 26, 2026

The Pat McAfee Show - Lions beat Packers, 20-17

ESPN 4 | October 26, 2026

ESPN - Should Lions QB Jared Goff be in the MVP discussion?

ESPNEWS (ESPN News) | October 26, 2026

ESPN Get Up - Lions-Packers Recap

ESPNEWS (ESPN News) | October 26, 2026

First Take - Lions-Packers Recap

ESPNEWS (ESPN News) | October 26, 2026

First Take - Where are the Lions viewed in the NFC North right now?

ESPN 4 | October 26, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Lions win over the Packers, 20-17

WJBKDT (FOX) | October 26, 2026

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