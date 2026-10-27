LIONS DAILY: How Detroit mixed up their secondary and shut down the Packers

Detroit Free Press | Christian Romo | October 27, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 26, 2026
The Detroit News | Richard Silva | October 26, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 26, 2026
MLive.com | Jake May | October 26, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 26, 2026
Audacy | Will Burchfield | October 27, 2026
ESPN.com | Ben Solak | October 27, 2026
Associated Press | Dave Hogg | October 26, 2026
Associated Press | Steve Megargee | October 26, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 27, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 27, 2026
WJBKDT (FOX) | October 27, 2026
WWJ (CBS) | October 27, 2026
WDIV (NBC) | October 27, 2026
WWJ (CBS) | October 27, 2026
WXYZ (ABC) | October 27, 2026
WJBKDT (FOX) | October 26, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 26, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 26, 2026
Detroit Free Press | Amy Huschka | October 26, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | October 26, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 26, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | October 26, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 26, 2026
MLive.com | Jacob Richman | October 26, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 26, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 26, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 26, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 26, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 26, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 26, 2026
Sports Illustrated | Albert Breer | October 26, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | October 26, 2026
Three and Out: On importance of DJ Reed’s rebound, officiating gripes and St. Brown’s fiery performance against Green Bay
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 26, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 26, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 26, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 26, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 26, 2026
ESPN 4 | October 26, 2026
ESPN 4 | October 26, 2026
ESPNEWS (ESPN News) | October 26, 2026
ESPNEWS (ESPN News) | October 26, 2026
ESPNEWS (ESPN News) | October 26, 2026
ESPN 4 | October 26, 2026
WJBKDT (FOX) | October 26, 2026