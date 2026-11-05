 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: Detroit scores back-to-back NFC special teams player of the week honors

Nov 05, 2026 at 10:00 AM

Lions players breathe 'sigh of relief' at latest Jack Campbell update

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 05, 2026

Lions relieved over Jack Campbell. But how will it impact the team?

Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | November 05, 2026

Jack Campbell's family story: College sweethearts, marriage and baby

Detroit News, The (MI) | Max Reinhart | November 04, 2026

Lions' Amon-Ra St. Brown limited ahead of Dolphins matchup

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 04, 2026

Lions teammates encouraged by latest update on Jack Campbell

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 04, 2026

Lions' Jack Campbell releases statement on progress of neck injury

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 04, 2026

Lions’ crowded injury report includes limited work for star safety

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 04, 2026

As Lions return, they keep Jack Campbell close: ‘We know who we’re doing this for’

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 04, 2026

Lions share their feelings about Jack Campbell: ‘He’s just gonna keep fighting’

The New York Times | Colton Pouncy | November 04, 2026

'Prepare and play like 46:' Jack Campbell's teammates both reeling and resolute without him

Audacy | November 05, 2026

Which Lions player needs to step up most in light of injuries?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 05, 2026

NFL trade deadline rumors: Lions, Bears could compete for same players

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 05, 2026

FOX 2 News 10PM - Jack Campbell provides update

WJBKDT (FOX) | November 05, 2026

Fox 2 News Morning - Lions prepare to take on Dolphins

WJBKDT (FOX) | November 05, 2026

Fox 2 News - Jack Campbell continues to recover

WJBKDT (FOX) | November 04, 2026

CBS Evening News - Detroit Lions' Jack Campbell reveals injury update

WWJ (CBS) | November 05, 2026

CBS News Mornings - Encouraging update on Lions star

WWJ (CBS) | November 05, 2026

GMA First Look - Lions' Jack Campbell makes progress

WXYZ (ABC) | November 05, 2026

Local 4 News at 11 - Update from Jack Campbell

WDIV (NBC) | November 04, 2026

7 News Detroit at 6pm - Jack Campbell making progress

WXYZ (ABC) | November 04, 2026

SportsCenter - Jack Campbell has full movement in lower body after neck injury

ESPN (ESPN) | November 05, 2026

Lions injury updates: Branch limited, Wonnum out with concussions

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 04, 2026

Detroit Lions out to 'honor Jack' Campbell with play against Dolphins

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 04, 2026

Detroit Lions LB Jack Campbell: 'I have full movement in my lower body'

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 04, 2026

Lions add three linebackers to bolster depth after injuries

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 04, 2026

Lions' Jack Campbell releases statement on progress of neck injury

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 04, 2026

What the Lions have said about Jack Campbell's injury

Detroit News, The (MI) | Naila-Jean Meyers | November 04, 2026

Lions' Amon-Ra St. Brown limited ahead of Dolphins matchup

The Detroit News | Nolan Bianchi | November 04, 2026

Lions prepare for another center swap as starter deals with ankle injury

MLive.com | Benjamin Raven | November 04, 2026

‘We owe it to him’: Dan Campbell asks Lions to stay locked in for Miami

MLive.com | Kory Woods | November 04, 2026

Lions might have found answer to divvy up more of Jahmyr Gibbs’ workload

MLive.com | Benjamin Raven | November 04, 2026

Lions-Dolphins preview: Can Miami take advantage of Detroit injuries?

MLive.com | Jacob Richman | November 04, 2026

Jack Campbell has full movement in lower body as Lions LB continues progress

MLive.com | Benjamin Raven | November 04, 2026

Lions score back-to-back NFC special teams player of the week honors

MLive.com | Benjamin Raven | November 04, 2026

Lions' Jack Campbell has full movement in lower body after neck injury

ESPN.com | ESPN | November 04, 2026

Jack Campbell says he has full movement in lower body, progressing on upper body

The New York Times | November 04, 2026

Lions receiver Amon-Ra St. Brown says Jack Campbell’s injury puts ‘things into perspective’

The New York Times | Colton Pouncy | November 04, 2026

The downside to loving football is signing off on the physical and mental damage it causes

The New York Times | Ian O'Connor | November 04, 2026

Lions LB Jack Campbell says he has full movement in lower body after suffering neck injury

NFL.com | Associated Press | November 04, 2026

Lions linebacker Jack Campbell says he has full movement in lower body after suffering neck injury

Associated Press | Larry Lage | November 04, 2026

Detroit Lions LB Jack Campbell provides detailed update on his condition

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 04, 2026

Lions, Dolphins Week 9 injury report: Brian Branch limited Wednesday

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 04, 2026

Lions promote LB Joe Bachie to active roster, sign two other LBs

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 04, 2026

How Detroit Lions plan to channel Jack Campbell emotions into Dolphins prep

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 04, 2026

Detroit Lions’ Jack Campbell offers update: ‘I have full movement in my lower body’

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 04, 2026

5 Lions vs. Dolphins thoughts after watching Miami’s loss to Patriots

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 04, 2026

Mailbag: Could the Detroit Lions target a linebacker at NFL trade deadline?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 04, 2026

Report: Detroit Lions to sign speedy linebacker to practice squad

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 04, 2026

Detroit Lions scouting report: Miami Dolphins searching for answers

SB Nation - Pride of Detroit | Brandon Knapp | November 04, 2026

NFL Live - Lions LB Jack Campbell releases statement

ESPN 4 | November 04, 2026

Local 4 News at Noon - Coach Campbell: Jack Campbell "improving"

WDIV (NBC) | November 04, 2026

CBS News Detroit at 9am - Dan Campbell: Jack Campbell is "improving"

WWJ (CBS) | November 04, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: Campbell challenged offense to run for 200 against Vikings. Everyone delivered

news

LIONS DAILY: PFF grades, snap counts: RBs, rookies deliver in contentious division matchup

news

LIONS DAILY: Run game slams door on Vikings in slugfest

news

LIONS DAILY: Rookie embraces limited role while working toward a bigger impact

news

LIONS DAILY: How valuable is Detroit's scout team? It was a major key in win over Packers

news

LIONS DAILY: Goff welcomes 'cat-and-mouse chess game' with unbeaten Vikings

news

LIONS DAILY: Detroit keeps finding ways to use Penei Sewell as a weapon

news

LIONS DAILY: How Detroit mixed up their secondary and shut down the Packers

news

LIONS DAILY: Wonnum clutch with blocked kick vs. Packers: 'Best feeling ever'

news

LIONS DAILY: Detroit activates Brian Branch, Cade Mays for Packers game

news

LIONS DAILY: Detroit turning to this veteran to replace Kennedy at punt returner

Advertising