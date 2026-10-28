LIONS DAILY: Detroit keeps finding ways to use Penei Sewell as a weapon

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 28, 2026
Audacy | Will Burchfield | October 27, 2026
NFL.com | NFL.com | October 27, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 28, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 27, 2026
Fox 2 News Morning - Lions QB Jared Goff on managing the clock and team in the final minutes of a game
WJBKDT (FOX) | October 28, 2026
ESPNEWS (ESPN News) | October 28, 2026
WDIV (NBC) | October 28, 2026
WDIV (NBC) | October 28, 2026
WJBKDT (FOX) | October 28, 2026
Stephen A. Smith Sports | October 27, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | October 27, 2026
The Detroit News | Richard Silva | October 27, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 27, 2026
MLive.com | Jacob Richman | October 27, 2026
MLive.com | Jenna Malinowski | October 27, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 27, 2026
Audacy | Will Burchfield | October 27, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 27, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 27, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 27, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Anthony Balaj | October 27, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Ryan Mathews | October 27, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 27, 2026
WJBKDT (FOX) | October 27, 2026