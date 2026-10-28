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The Daily Drive

LIONS DAILY: Detroit keeps finding ways to use Penei Sewell as a weapon

Oct 28, 2026 at 01:00 PM

Detroit Lions keep finding ways to use Penei Sewell as a weapon

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 28, 2026

Jared Goff defends Dan Campbell: "It's exposing of people who think it’s not the right decision"

Audacy | Will Burchfield | October 27, 2026

Nick Shook tackles how the Lions can handle the Vikings' aggressive defense | 'The NFL Report'

NFL.com | NFL.com | October 27, 2026

Will the Lions beat the Vikings in Week 8?

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 28, 2026

Detroit Lions add former Vikings nose tackle to practice squad

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 27, 2026

Fox 2 News Morning - Lions QB Jared Goff on managing the clock and team in the final minutes of a game

WJBKDT (FOX) | October 28, 2026

Pardon the Interruption - Lions Head Coach Dan Campbells' decision to go for it on fourth down

ESPNEWS (ESPN News) | October 28, 2026

Local 4 News - Lions ranked fourth in the NFL for player fines in the 2025 season

WDIV (NBC) | October 28, 2026

Local 4 News - Lions Head Coach Dan Campbell explains fourth down decision

WDIV (NBC) | October 28, 2026

1st and North - Lions Head Coach Dan Campbells' decision to go for it on fourth down

WJBKDT (FOX) | October 28, 2026

Amon-Ra St. Brown Talks Lions’ Super Bowl Chances With Stephen A. Smith

Stephen A. Smith Sports | October 27, 2026

Cade Mays debut: What encouraged Lions coach Dan Campbell

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 27, 2026

Lions film review: Examining Brian Branch's impact vs. Packers

The Detroit News | Richard Silva | October 27, 2026

Two Detroit Lions games affected by NFL’s latest schedule shuffle

MLive.com | Kory Woods | October 27, 2026

Detroit Lions favored to hand final undefeated team its first loss

MLive.com | Jacob Richman | October 27, 2026

Here’s how to score the best ticket deals for Lions vs. Vikings this Sunday

MLive.com | Jenna Malinowski | October 27, 2026

‘Baffles me too sometimes’: Lions strive for more efficiency in run game

MLive.com | Benjamin Raven | October 27, 2026

D.J. Reed swallows 'dad guilt' to up his game for Lions

Audacy | Will Burchfield | October 27, 2026

Detroit Lions film review: How Kelvin Sheppard deployed Brian Branch in safety’s return to action

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 27, 2026

Detroit Lions film review: A detailed assessment of Cade Mays’ season debut

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 27, 2026

NFL Week 8 power rankings: Detroit Lions on the rise following victory over Packers

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 27, 2026

Film study: The good, the bad from Lions offense vs. Packers

SB Nation - Pride of Detroit | Anthony Balaj | October 27, 2026

Lions vs. Packers Song of the Game: ‘Get Over It’ by OK Go

SB Nation - Pride of Detroit | Ryan Mathews | October 27, 2026

Detroit Lions film breakdown: The trained eyes of Jared Goff

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 27, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit – Lions beat Packers 20-17

WJBKDT (FOX) | October 27, 2026

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