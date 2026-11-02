 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: Run game slams door on Vikings in slugfest

Nov 02, 2026 at 10:30 AM

Mitch Albom: Lions find deepest reserve in darkest hour vs Vikings

Detroit Free Press | Mitch Albom | November 02, 2026

Detroit Lions finally show playoff potential we’ve been waiting for

Detroit Free Press | Carlos Monarrez | November 02, 2026

Old Detroit Lions recipe is latest secret to beating Minnesota Vikings

Detroit Free Press | Rainer Sabin | November 02, 2026

Detroit Lions lose 5 starters to injuries vs Minnesota Vikings

Detroit Free Press | Dave Birkett | November 01, 2026

Lions rally for Jack Campbell in emotional Vikings win: 'It was for 4-6'

Detroit Free Press | Dave Birkett | November 01, 2026

D.J. Reed sticky coverage changes Lions defense; pass blocking concerns

Detroit Free Press | Rainer Sabin | November 01, 2026

Lions offensive line has Super Bowl look once again in win vs Vikings

Detroit Free Press | Shawn Windsor | November 01, 2026

Lions rally past Vikings after Jack Campbell scary injury

Detroit Free Press | Dave Birkett | November 01, 2026

Lions' Brian Branch, DJ Wonnum (concussions) out after nasty collision

Detroit Free Press (MI) | Marlowe Alter | November 01, 2026

Amon-Ra St. Brown injury update after Lions WR returns to game

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 01, 2026

Detroit Lions secondary gets a boost with inactives list vs Vikings

Detroit Free Press | Christian Romo | November 01, 2026

Wojo: Lions deliver all-time gutcheck after Jack Campbell’s injury

The Detroit News | Bob Wojnowski | November 02, 2026

Lions say Jack Campbell 'resting,' will remain at local hospital

The Detroit News | Nolan Bianchi | November 01, 2026

Lions teammates offer prayers, support to Jack Campbell after injury

The Detroit News | Richard Silva | November 01, 2026

Lions grades: Run game slams door on Vikings in slugfest

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 01, 2026

Lions' Jack Campbell was breathing, alert when carted off: report

The Detroit News | Richard Silva | November 01, 2026

Niyo: Jack Campbell's injury casts somber tone in big victory

The Detroit News | John Niyo | November 01, 2026

Lions overcome injuries to knock off Vikings

The Detroit News | Nolan Bianchi | November 01, 2026

Lions LB Jack Campbell carted off on backboard vs. Vikings: 'It's scary'

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 01, 2026

Watch: Lions get creative with funky third-down conversion vs. Vikings

The Detroit News | Richard Silva | November 01, 2026

Lions' Brian Branch, DJ Wonnum taken to locker room after collision

The Detroit News | Nolan Bianchi | November 01, 2026

Lions will have starting CB in lineup vs. Vikings; see inactives here

The Detroit News | Nolan Bianchi | November 01, 2026

Lions debut new 'Rivalries' uniforms against Vikings

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 01, 2026

Detroit Lions’ big win took a backseat to the heart shown after scary injury

MLive.com | Benjamin Raven | November 02, 2026

Detroit Lions grades vs. Vikings: Goff takes a beating, then the backfield hits back

MLive.com | Kory Woods | November 02, 2026

Lions LB Jack Campbell is ‘resting’ and will stay overnight at hospital

MLive.com | Benjamin Raven | November 01, 2026

Lions’ backup running back earns ‘a ton’ of trust in win over Vikings

MLive.com | Kory Woods | November 01, 2026

How the Detroit Lions found the right recipe to take down elite Vikings defense

MLive.com | Benjamin Raven | November 01, 2026

‘Every team is going to look at this’: Lions give Vikings defense a wake-up call

MLive.com | Jacob Richman | November 01, 2026

Lions hold out hope rash of other injuries in win over Vikings aren’t long term

MLive.com | Benjamin Raven | November 01, 2026

Overheard inside the Lions’ locker room: Football was the last thing on my mind

MLive.com | Benjamin Raven | November 01, 2026

‘We’re thinking about him’: Lions await updates concerning Jack Campbell

MLive.com | Benjamin Raven | November 01, 2026

‘We’re all on the same team’: Lions, Vikings react to Jack Campbell’s injury

MLive.com | Kory Woods | November 01, 2026

Lions impressively respond to late emotional injury, hand Vikings their first loss

MLive.com | Benjamin Raven | November 01, 2026

Lions defensive captain carted off field after scary injury vs. Vikings

MLive.com | Kory Woods | November 01, 2026

Lions’ injury woes continue as two more players ruled out vs. Vikings

MLive.com | Kory Woods | November 01, 2026

Lions lose two defensive starters after collision in Vikings game

MLive.com | Jacob Richman | November 01, 2026

Halftime analysis: Lions use late INT to trim lead in slugfest with Vikings

MLive.com | Benjamin Raven | November 01, 2026

Detroit Lions will have veteran cornerback vs. undefeated Vikings in Week 8

MLive.com | Benjamin Raven | November 01, 2026

Local rapper digs into his bag for Detroit Lions’ ‘Defend the Den’ jersey anthem

MLive.com | Kory Woods | November 01, 2026

'Finish the game for him:' Lions persevere for Jack Campbell. Now they pray for him.

Audacy | November 01, 2026

Lions linebacker Jack Campbell placed on backboard, carted off vs. Vikings

ESPN.com | ESPN News Services | November 01, 2026

The Lions and Vikings are mirror images. Are they too flawed to make a playoff run?

The New York Times | Mike Sando | November 02, 2026

NFL Wake-up Call: Week 8’s sober reminder that everything can change in an instant

The New York Times | Michael Silver | November 02, 2026

The Lions won Sunday for Jack Campbell — now they hope, pray their captain is OK

The New York Times | Colton Pouncy | November 01, 2026

Lions LB Jack Campbell leaves field on a cart after scary collision

The New York Times | Colton Pouncy | November 01, 2026

Goff throws go-ahead touchdown pass to Williams and Lions beat Vikings 19-15 for their 1st loss

Associated Press | Larry Lage | November 02, 2026

Lions All-Pro LB Jack Campbell staying overnight at hospital with neck injury

Associated Press | Associated Press | November 02, 2026

Locker Room Buzz: Reactions to Campbell’s injury, Vaki gains trust, meeting fire-with-fire trick play, ground game adjustments and more

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 01, 2026

Detroit Lions LB Jack Campbell carted off with injury after lengthy stoppage of play

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 01, 2026

Rapid Recap: Detroit Lions hand Vikings first loss, despite losing multiple starters to injury

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 01, 2026

NFC Playoff Picture: Detroit Lions threatening for top seeds after Vikings win

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 02, 2026

Discussion: What was the most impressive part of the Detroit Lions’ victory over the Minnesota Vikings?

SB Nation - Pride of Detroit | John Whiticar | November 02, 2026

Detroit Lions RB Sione Vaki takes ‘huge step’ vs. Vikings, earns ‘a lot of trust’

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 01, 2026

11 winners, 8 losers from Detroit Lions’ win over the Minnesota Vikings

SB Nation - Pride of Detroit | John Whiticar | November 01, 2026

6 takeaways from Detroit Lions’ 19-15 win against Minnesota Vikings

SB Nation - Pride of Detroit | Brandon Knapp | November 01, 2026

Lions, Vikings Week 8 inactives: Roger McCreary WILL PLAY

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 01, 2026

Best player prop bets for Minnesota Vikings vs. Detroit Lions, Week 8

SB Nation - Pride of Detroit | Brandon Knapp | November 01, 2026

NFL Week 8 expert picks, score predictions: Vikings at Lions

SB Nation - Pride of Detroit | Brandon Knapp | November 01, 2026

NFL Week 8 expert picks, predictions: Moneyline, against the spread

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 01, 2026

NFL Football - Rich Haddad Interview

WJBKDT (FOX) | November 01, 2026

FOX 2 News 10PM - Lions knock off undefeated Vikings

WJBKDT (FOX) | November 02, 2026

Fox 2 News Morning - Recap: Lions knock off Vikings, 19-15

WJBKDT (FOX) | November 02, 2026

Fox Pregame Show Part 1

WJBKDT (FOX) | November 01, 2026

Fox Pregame Show Part 2

WJBKDT (FOX) | November 01, 2026

Men's College Basketball - Fox Pregame Show Part 3

WJBKDT (FOX) | November 01, 2026

CBS News Detroit - Lions pick up 3rd win in a row

WWJ (CBS) | November 02, 2026

Sports Final Edition - Lions and Vikings headline Week 8 in the NFL

WDIV (NBC) | November 02, 2026

7 News Detroit at 6pm - Lions defeat Vikings

WXYZ (ABC) | November 01, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: Rookie embraces limited role while working toward a bigger impact

news

LIONS DAILY: How valuable is Detroit's scout team? It was a major key in win over Packers

news

LIONS DAILY: Goff welcomes 'cat-and-mouse chess game' with unbeaten Vikings

news

LIONS DAILY: Detroit keeps finding ways to use Penei Sewell as a weapon

news

LIONS DAILY: How Detroit mixed up their secondary and shut down the Packers

news

LIONS DAILY: Wonnum clutch with blocked kick vs. Packers: 'Best feeling ever'

news

LIONS DAILY: Detroit activates Brian Branch, Cade Mays for Packers game

news

LIONS DAILY: Detroit turning to this veteran to replace Kennedy at punt returner

news

LIONS DAILY: Detroit ready to 'rip this Band-Aid off,' start Cade Mays at center

news

LIONS DAILY: Sewell's 'outstanding' switch to LT powers critical growth from OL

news

LIONS DAILY: Why Campbell feels better about Lions at 3-2 this year than 5-2 last year

Advertising