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The Daily Drive

LIONS DAILY: Goff welcomes 'cat-and-mouse chess game' with unbeaten Vikings

Oct 29, 2026 at 09:40 AM

Lions QB Jared Goff's biggest threat will be standing on Vikings sideline

Detroit Free Press | Rainer Sabin | October 29, 2026

We owe Dan 'Uncle Buck' Campbell an apology for failed fourth-down call

Detroit Free Press | Carlos Monarrez | October 29, 2026

Wojo: Jared Goff’s tall task is to solve unbeaten Vikings’ defensive puzzle

Detroit News, The (MI) | Bob Wojnowski | October 28, 2026

'Who was that?': Kerby Joseph's return to practice surprises Lions teammates

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 28, 2026

Jahmyr Gibbs misses Lions practice with new injury

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 29, 2026

Lions-Vikings preview: Who wins key strength vs. strength matchup?

MLive.com | Jacob Richman | October 29, 2026

Lions’ Jared Goff welcomes ‘cat-and-mouse chess game’ with unbeaten Vikings

MLive.com | Kory Woods | October 28, 2026

‘When the hell did you get out here?’: Lions thrilled to see Kerby Joseph back

MLive.com | Benjamin Raven | October 28, 2026

Lions RB dealing with shoulder issue in lengthy first injury report of week

MLive.com | Benjamin Raven | October 28, 2026

What did Brian Branch’s return mean for the Lions? Everything and then some

The New York Times | Colton Pouncy | October 29, 2026

Lions clear Joseph to practice, gives team 21 days to decide whether to put safety on active roster

Associated Press | Larry Lage | October 29, 2026

POLL: Who is the best team in the NFC?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 29, 2026

Lions, Vikings Week 8 injury report: Jahmyr Gibbs sits with shoulder injury

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 28, 2026

Fox 2 News Morning - Lions S Kerby Joseph returns to practice

WJBKDT (FOX) | October 29, 2026

Fox 2 News Morning - Lions have good news on injury front

WJBKDT (FOX) | October 29, 2026

CBS News Detroit at 11pm - Safety Kerby Joseph returns to practice

WWJ (CBS) | October 29, 2026

Local 4 News at 11 - Lions get boost at practice as Joseph returns

WDIV (NBC) | October 29, 2026

7 News Detroit at 6pm - Lions face to prep undefeated Vikings

WXYZ (ABC) | October 28, 2026

NFL Live - 6-0 Vikings set to face Lions

ESPN (ESPN) | October 28, 2026

Injury updates on Lions' Jahmyr Gibbs, Amon-Ra St. Brown, Aidan Hutchinson

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 28, 2026

Kerby Joseph (knee) returns to practice for Detroit Lions

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 28, 2026

Detroit Lions' DJ Wonnum named Player of the Week after blocked FG

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 28, 2026

Dan Campbell compares Lions' fourth-down approach to this John Candy movie prop

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 28, 2026

Lions rest several starters at practice ahead of Vikings matchup

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 28, 2026

Lions safety Kerby Joseph returns to practice

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | October 28, 2026

Lions reportedly contact former rushing champion for backfield help

MLive.com | Kory Woods | October 28, 2026

Lions HC Dan Campbell compares his fourth-down decisions to ‘Uncle Buck’s’ hat

MLive.com | Benjamin Raven | October 28, 2026

All-Pro WR not practicing while Lions give several key pieces a lighter day

MLive.com | Benjamin Raven | October 28, 2026

‘He’s a weapon’: Penei Sewell leads charge as Lions prepare for toughest test

MLive.com | Benjamin Raven | October 28, 2026

Detroit Lions will finally get injured All-Pro safety back at practice

MLive.com | Benjamin Raven | October 28, 2026

Lions offseason pickup earns NFL honor after helping seal win over Packers

MLive.com | Kory Woods | October 28, 2026

Vikings DC sees ‘major challenge’ in Jared Goff, Lions offense

MLive.com | Kory Woods | October 28, 2026

Detroit Lions safety Kerby Joseph making long awaited return to practice

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 28, 2026

On deck: Vikings have new QB and retooled d-line, but schematic shift is fueling undefeated start to season

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 28, 2026

Dan Campbell compares his 4th down philosophy to ‘Uncle Buck’

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 28, 2026

Detroit Lions return Kerby Joseph to practice

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 28, 2026

Detroit Lions tagged as ‘best fit’ for 4 trade deadline candidates

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 28, 2026

5 Lions vs. Vikings thoughts after watching Minnesota’s win over Colts

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 28, 2026

The Pat McAfee Show - Interview with Lions RB Jahmyr Gibbs pt.2

ESPN (ESPN) | October 28, 2026

The Pat McAfee Show - Interview with Lions RB Jahmyr Gibbs pt.1

ESPN (ESPN) | October 28, 2026

First Take - People criticizing Lions Head Coach Dan Campbell on fourth down decision

ESPN (ESPN) | October 28, 2026

First Take - Who has the edge: Vikings defense or Lions offense?

ESPN (ESPN) | October 28, 2026

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