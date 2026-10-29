LIONS DAILY: Goff welcomes 'cat-and-mouse chess game' with unbeaten Vikings

Detroit Free Press | Rainer Sabin | October 29, 2026
Detroit Free Press | Carlos Monarrez | October 29, 2026
Detroit News, The (MI) | Bob Wojnowski | October 28, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 28, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 29, 2026
MLive.com | Jacob Richman | October 29, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 28, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 28, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 28, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | October 29, 2026
Associated Press | Larry Lage | October 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 28, 2026
WJBKDT (FOX) | October 29, 2026
WJBKDT (FOX) | October 29, 2026
WWJ (CBS) | October 29, 2026
WDIV (NBC) | October 29, 2026
WXYZ (ABC) | October 28, 2026
ESPN (ESPN) | October 28, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 28, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 28, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 28, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | October 28, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 28, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | October 28, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 28, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 28, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 28, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 28, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 28, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 28, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 28, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 28, 2026
On deck: Vikings have new QB and retooled d-line, but schematic shift is fueling undefeated start to season
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 28, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 28, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 28, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 28, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 28, 2026
ESPN (ESPN) | October 28, 2026
ESPN (ESPN) | October 28, 2026
ESPN (ESPN) | October 28, 2026
ESPN (ESPN) | October 28, 2026