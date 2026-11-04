LIONS DAILY: Campbell challenged offense to run for 200 against Vikings. Everyone delivered

Detroit Free Press | Christian Romo | November 04, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | November 03, 2026
MLive.com | Kory Woods | USA | November 03, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 04, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 04, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 03, 2026
WJBKDT (FOX) | November 03, 2026
WJBKDT (FOX) | November 03, 2026
WWJ (CBS) | November 04, 2026
WDIV (NBC) | November 03, 2026
WDIV (NBC) | November 04, 2026
WXYZ (ABC) | November 03, 2026
Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 03, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 03, 2026
The Detroit News | Richard Silva | November 03, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | November 03, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 03, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | November 03, 2026
MLive.com | Kory Woods | November 03, 2026
MLive.com | Kory Woods | November 03, 2026
MLive.com | Jacob Richman | November 03, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | November 03, 2026
Audacy | November 03, 2026
Audacy | Will Burchfield | November 03, 2026
Audacy | Will Burchfield | November 03, 2026
Sports Illustrated | Albert Breer | November 03, 2026
Detroit Lions film review: How the offense used creative formations, unlocked the ground game and survived Vikings’ early blitz success
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 03, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 03, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Anthony Balaj | November 03, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 03, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Al Karsten | November 03, 2026
ESPNEWS (ESPN News) | November 03, 2026
WJBKDT (FOX) | November 03, 2026