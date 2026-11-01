LIONS DAILY: Rookie embraces limited role while working toward a bigger impact

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 01, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 01, 2026
Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | November 01, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | November 01, 2026
The New York Times | Alec Lewis | November 01, 2026
The Detroit News | Richard Silva | October 31, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 31, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 01, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 31, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Al Karsten | October 31, 2026
WJBKDT (FOX) | November 01, 2026
WXYZ (ABC) | November 01, 2026
WDIV (NBC) | November 01, 2026
WJBKDT (FOX) | November 01, 2026
WJBKDT (FOX) | November 01, 2026
Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | October 31, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | October 31, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 31, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | October 30, 2026
Detroit Lions 2027 Draft Watch: Week 9 prospects include disruptive DT, versatile DB and breakout TE playing for Belichick
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 31, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 31, 2026
Brad Galli Show | YouTube | October 30, 2026
WJBKDT (FOX) | October 31, 2026
WWJ (CBS) | October 30, 2026
WXYZ (ABC) | October 30, 2026
WJBKDT (FOX) | October 31, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 30, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 30, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 30, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | October 30, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | October 30, 2026
The Detroit News | Richard Silva | October 30, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | October 30, 2026
The Detroit News | Richard Silva | October 30, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | October 30, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 30, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 30, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 30, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 30, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 30, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 30, 2026
Audacy | Will Burchfield | October 30, 2026
NFL.com | October 30, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 30, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 30, 2026