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The Daily Drive

LIONS DAILY: How valuable is Detroit's scout team? It was a major key in win over Packers

Oct 30, 2026 at 10:00 AM

Detroit Lions' top needs at NFL trade deadline: Defensive help rules list

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 30, 2026

Lions-Vikings Week 8 score predictions from MLive’s beat writers

MLive.com | Jacob Richman | October 30, 2026

Brian Flores’ defense is stingy. Who are the Lions’ 5 key players to solving it?

The New York Times | Colton Pouncy | October 30, 2026

June Jones, Lions assistant from 1989-90, dies at 73

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 29, 2026

Lions wary of Vikings’ firepower: ‘They can explode at any moment’

MLive.com | Kory Woods | October 29, 2026

Jared Goff keeps coming back for more: "That's part of my job"

Audacy | Will Burchfield | October 29, 2026

Vikings and Lions match up NFL’s stingiest defense vs. high-scoring offense in NFC North showdown

Associated Press | October 29, 2026

Detroit Lions vs. Minnesota Vikings NFL Pro Week 8 Preview

NFL.com | October 29, 2026

Looking at a decade’s worth of trades involving first-round picks after Chicago Bears’ acquisition of Jeffery Simmons

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 29, 2026

Ben Bartch: Growing Up In Tree Nursery, Super Bowl LVIII 49ers, SJU D3 To NFL | Point of View Series

G'NICETV | October 29, 2026

Fox 2 News Morning - What to expect from the Lions offense?

WJBKDT (FOX) | October 30, 2026

CBS News Detroit - Lions to host undefeated Vikings on Sunday

WWJ (CBS) | October 30, 2026

Local 4 News - Lions Offensive Coordinator Drew Petzing speaks about Vikings Defensive Coordinator Brian Flores' unique defense

WDIV (NBC) | October 30, 2026

Fox 2 News Edge - Interview with Lions DB Brian Branch

WJBKDT (FOX) | October 30, 2026

The Mina Kimes Show featuring Lenny - Lions-Vikings Preview

ESPNEWS (ESPN News) | October 29, 2026

ESPN - Lions-Vikings Preview

ESPN 4 | October 29, 2026

FOX 2 The Sports Office - Will the Lions make a trade before the deadline?

WJBKDT (FOX) | October 29, 2026

Local 4 News - Lions offense and Vikings defense have something to give in Sunday's matchup

WDIV (NBC) | October 29, 2026

Fox 2 News - Lions looking forward to Vikings matchup

WJBKDT (FOX) | October 29, 2026

Lions won't limit Jahmyr Gibbs' workload: 'He probably wants more'

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 29, 2026

Detroit rapper Skilla Baby performing pregame for Lions vs Vikings

Detroit Free Press | Christian Romo | October 29, 2026

How valuable is Detroit Lions' scout team? It was a major key in win over Packers

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 29, 2026

How Lions are using inside info on Vikings QB Kyler Murray

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 29, 2026

Detroit Lions RB depth chart: Who plays behind Jahmyr Gibbs?

The Detroit News | Richard Silva | October 29, 2026

7 Lions return to practice ahead of NFC North bout vs. Vikings

The Detroit News | Richard Silva | October 29, 2026

Why DeAndre Carter is 'sick' over first punt return with Lions

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 29, 2026

How in-game communication helped lead to Lions’ pivotal blocked field goal

MLive.com | Benjamin Raven | October 29, 2026

‘Everybody thought it was over’: Kerby Joseph’s return to Lions practice took group effort

MLive.com | Jacob Richman | October 29, 2026

As Jahmyr Gibbs leads NFL in touches, Lions balance usage and trying to win

MLive.com | Benjamin Raven | October 29, 2026

Everyone back and accounted for at Detroit Lions practice

MLive.com | Benjamin Raven | October 29, 2026

Lions DC sees returning safety’s impact beyond the box score

MLive.com | Kory Woods | October 29, 2026

‘Got to do something’: How the Lions were steered toward heavier CB rotation

MLive.com | Benjamin Raven | October 29, 2026

Lions-Vikings to feature halftime performance from legendary Hall of Fame foursome

MLive.com | Edward Pevos | October 29, 2026

Lions’ division rival lands All-Pro defensive tackle in blockbuster trade

MLive.com | Kory Woods | October 29, 2026

What to expect and when with Kerby Joseph back at Detroit Lions practice

MLive.com | Benjamin Raven | October 29, 2026

Derrick Moore is "starting to feel more of a rhythm," and his role is growing

Audacy | Will Burchfield | October 29, 2026

Coordinator Quick Hitters: Managing Gibbs’ workload, no excuses for coverage busts, and Derrick Moore earning more opportunities

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 29, 2026

Lions, Vikings Week 8 injury report: All 7 starters return to practice on Thursday

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 29, 2026

Lions vs. Vikings 5 Qs preview: Are the 6-0 Vikings real or “frauds”?

SB Nation - Pride of Detroit | Ryan Mathews | October 29, 2026

6 Lions coordinator takeaways: Detroit’s defense starting to hit its goals

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 29, 2026

Detroit Lions mailbag: How does one beat the Vikings defense?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 29, 2026

Lions QB Jared Goff is finally getting the respect he deserves

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 29, 2026

Lions Week 8 preview: Breaking down Vikings’ offensive, defensive schemes

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 29, 2026

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