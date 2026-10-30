LIONS DAILY: How valuable is Detroit's scout team? It was a major key in win over Packers

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 30, 2026
MLive.com | Jacob Richman | October 30, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | October 30, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | October 29, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 29, 2026
Audacy | Will Burchfield | October 29, 2026
Associated Press | October 29, 2026
NFL.com | October 29, 2026
Looking at a decade’s worth of trades involving first-round picks after Chicago Bears’ acquisition of Jeffery Simmons
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 29, 2026
Ben Bartch: Growing Up In Tree Nursery, Super Bowl LVIII 49ers, SJU D3 To NFL | Point of View Series
G'NICETV | October 29, 2026
WJBKDT (FOX) | October 30, 2026
WWJ (CBS) | October 30, 2026
Local 4 News - Lions Offensive Coordinator Drew Petzing speaks about Vikings Defensive Coordinator Brian Flores' unique defense
WDIV (NBC) | October 30, 2026
WJBKDT (FOX) | October 30, 2026
ESPNEWS (ESPN News) | October 29, 2026
ESPN 4 | October 29, 2026
WJBKDT (FOX) | October 29, 2026
WDIV (NBC) | October 29, 2026
WJBKDT (FOX) | October 29, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 29, 2026
Detroit Free Press | Christian Romo | October 29, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 29, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | October 29, 2026
The Detroit News | Richard Silva | October 29, 2026
The Detroit News | Richard Silva | October 29, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | October 29, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 29, 2026
MLive.com | Jacob Richman | October 29, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 29, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 29, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 29, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 29, 2026
MLive.com | Edward Pevos | October 29, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 29, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 29, 2026
Audacy | Will Burchfield | October 29, 2026
Coordinator Quick Hitters: Managing Gibbs’ workload, no excuses for coverage busts, and Derrick Moore earning more opportunities
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Ryan Mathews | October 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 29, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 29, 2026