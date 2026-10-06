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The Daily Drive

LIONS DAILY: Campbell insists complementary football on offense will help defense

Oct 06, 2026 at 09:45 AM

Here's the only way Lions will overcome their historically bad pass D

Detroit Free Press (MI) | Jeff Seidel | October 06, 2026

Unlike Detroit Lions fans, Dan Campbell isn't in 'panic mode'

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | October 06, 2026

Former Lions DE reportedly retires after one game with NFC North rival

MLive.com | Kory Woods | October 06, 2026

Co-defendant of Arnold sentenced to 10 years in Florida case

ESPN.com | Brady Henderson | October 06, 2026

Brian Branch injury update: Lions S 'hopeful' to return to practice

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 05, 2026

Defendant in Terrion Arnold kidnapping-robbery case pleads guilty

The Detroit News | Ben Warren | October 05, 2026

Dan Campbell pins Lions’ turnaround hopes on areas other than defense

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 05, 2026

Lions 'hopeful' Brian Branch will start practicing ahead of Week 5

The Detroit News | Richard Silva | October 05, 2026

Lions first-round DL is ‘touch and go’ coming out of Week 4

MLive.com | Benjamin Raven | October 05, 2026

Dan Campbell gets Lions fans’ concern, but says team isn’t in panic mode

MLive.com (MI) | Kory Woods | October 05, 2026

Help is on the way: Lions hopeful star safety can return to practice this week

MLive.com | Benjamin Raven | October 05, 2026

3 things we learned: Time to reevaluate blitzes with Lions DL creating pressure

MLive.com | Benjamin Raven | October 05, 2026

Terrion Arnold co-defendant pleads guilty, must testify in future case proceedings

The New York Times | Jenna West | October 05, 2026

Lions' DC Kelvin Sheppard might be running out of time

Audacy | Will Burchfield | October 05, 2026

Lions vs. Panthers highlights | Week 4

NFL.com | October 05, 2026

Dan Campbell insists complementary football on offense will help Lions’ defense

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 06, 2026

Lions injury updates: Brian Branch return imminent, but 2 other defenders hurt

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 05, 2026

Local 4 News - Lions have a lot to address after falling to 2-2

WDIV (NBC) | October 06, 2026

Fox 2 News Morning - Lions turn to Lions Head Coach Dan Campbell to find new solutions

WJBKDT (FOX) | October 06, 2026

Local 4 News - Suspect pleads guilty in Former Lions CB Terrion Arnold kidnapping case

WDIV (NBC) | October 06, 2026

7 News Detroit This Morning - Lions defense ranks dead last in NFL

WXYZ (ABC) | October 06, 2026

CBS News Detroit - Lions lose to Panthers 26-32

WWJ (CBS) | October 06, 2026

FOX 2 The Sports Office - Lions-Panthers Recap pt.2

WJBKDT (FOX) | October 05, 2026

FOX 2 The Sports Office - Lions-Panthers Recap pt.1

WJBKDT (FOX) | October 05, 2026

Dan Campbell preparing Lions for a season of close games: 'We're not in a flow right now, obviously'

Brad Galli Show | October 05, 2026

It finally feels like Lions' Super Bowl window is gone, but look at NFC

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 05, 2026

Lions players defend DC Kelvin Sheppard: Struggles 'a players thing'

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 05, 2026

Final Drive: Is replacing Kelvin Sheppard a viable option for the Lions?

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 05, 2026

PFF grades, snap counts: Lions suffer another dreadful defensive outing

MLive.com (MI) | Jacob Richman | October 05, 2026

Loaded Lions’ offense can’t save them if they have to be perfect every week

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | October 05, 2026

Jack Campbell, Lions defenders take blame for bad night: ‘It’s not coaching’

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | October 05, 2026

Three and Out: No defense for Lions’ defense, finding a CB during the bye should be a priority

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 05, 2026

Detroit Lions Week 4 snap counts: Back-7 still searching for answers vs. Panthers

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 05, 2026

Detroit Lions grades: Defense is beyond embarrassing vs. Panthers

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 05, 2026

Detroit’s defense comes face-to-face with its ugly past selves

SB Nation - Pride of Detroit | Ryan Mathews | October 05, 2026

7 News Detroit at Noon - Lions defense dreadful in loss to Panthers

WXYZ (ABC) | October 05, 2026

CBS News Detroit at 9am - Lions not ready for primetime Sunday night

WWJ (CBS) | October 05, 2026

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