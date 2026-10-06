LIONS DAILY: Campbell insists complementary football on offense will help defense

Detroit Free Press (MI) | Jeff Seidel | October 06, 2026
Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | October 06, 2026
MLive.com | Kory Woods | October 06, 2026
ESPN.com | Brady Henderson | October 06, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 05, 2026
The Detroit News | Ben Warren | October 05, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | October 05, 2026
The Detroit News | Richard Silva | October 05, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 05, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | October 05, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 05, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 05, 2026
The New York Times | Jenna West | October 05, 2026
Audacy | Will Burchfield | October 05, 2026
NFL.com | October 05, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 06, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 05, 2026
WDIV (NBC) | October 06, 2026
WJBKDT (FOX) | October 06, 2026
WDIV (NBC) | October 06, 2026
WXYZ (ABC) | October 06, 2026
WWJ (CBS) | October 06, 2026
WJBKDT (FOX) | October 05, 2026
WJBKDT (FOX) | October 05, 2026
Dan Campbell preparing Lions for a season of close games: 'We're not in a flow right now, obviously'
Brad Galli Show | October 05, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 05, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 05, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | October 05, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | October 05, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | October 05, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | October 05, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 05, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 05, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 05, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Ryan Mathews | October 05, 2026
WXYZ (ABC) | October 05, 2026
WWJ (CBS) | October 05, 2026