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The Daily Drive

LIONS DAILY: S Brian Branch on return to practice: 'I'm ready to go'

Oct 08, 2026 at 10:00 AM

Lions S Brian Branch on return to practice: 'I'm ready to go'

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | October 07, 2026

Sam LaPorta: Lions contract talks at stalemate, open to deal in-season

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 07, 2026

Niyo: Branch just what Lions' shaky defense needs

Detroit News, The (MI) | John Niyo | October 07, 2026

Jared Goff credits Lions backup for stepping in and proving value

MLive.com | Jacob Richman | October 07, 2026

‘That’s love’: Lions DB Brian Branch feels fans’ anticipation for his return

MLive.com | Benjamin Raven | October 07, 2026

Sam LaPorta still open to contract extension with Lions amid ‘stalemate’

MLive.com | Jacob Richman | October 07, 2026

TE Sam LaPorta says extension talks with Lions at 'stalemate'

ESPN.com | Eric Woodyard | October 07, 2026

LaPorta on contract talks with Lions: "There's certainly a stalemate right now"

Audacy | Will Burchfield | October 07, 2026

Lions vs. Cardinals Week 5 Preview | NFL Daily

NFL.com | October 07, 2026

Detroit Lions TE Sam LaPorta ‘optimistic’ about new contract despite stalemate

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 07, 2026

Fox 2 News Morning - Lions will not accept mediocre offense

WJBKDT (FOX) | October 08, 2026

Lions offense believes it isn't playing to its standard, defense working to fix 'sickening' output

Brad Galli Show | October 07, 2026

Detroit Lions injury updates on Tyleik Williams, Rock Ya-Sin

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 07, 2026

Dan Campbell: 'It'll take a minute' for Brian Branch to knock off rust

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 07, 2026

Lions' starting DL misses practice ahead of Cardinals game

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 07, 2026

Brian Branch, Cade Mays injuries: Lions open practice window for both

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 07, 2026

Sam LaPorta contract: Lions' Dan Campbell not sweating halted negotiation

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 07, 2026

5 potential trade targets for Lions to consider at cornerback

The Detroit News | Richard Silva | October 07, 2026

Lions not yet looking at more coaching help for Kelvin Sheppard

MLive.com | Jacob Richman | October 07, 2026

Detroit Lions downplay reports that TE halted contract extension talks

MLive.com | Benjamin Raven | October 07, 2026

Dan Campbell challenges any Lions defender to step up against ‘big skill’ tight end

MLive.com | Jacob Richman | October 07, 2026

Lions former first-round DL among 2 others not at first practice of week

MLive.com | Benjamin Raven | October 07, 2026

Could more man coverage help the Detroit Lions defense?

MLive.com | Benjamin Raven | October 07, 2026

Lions open 21-day practice windows for pair of key players

MLive.com | Benjamin Raven | October 07, 2026

Lions-Cardinals preview: Does Arizona’s offense have enough to punish Detroit?

MLive.com | Jacob Richman | October 07, 2026

Sam LaPorta remains optimistic, realistic about contract stalemate with Detroit Lions

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 07, 2026

Dan Campbell reveals 2 Detroit Lions defenders who may play more vs. Cardinals

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 07, 2026

Lions coach Dan Campbell hasn’t considered adding defensive assistant… yet

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 07, 2026

ESPN insider offers 2 Detroit Lions trade target suggestion

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 07, 2026

Detroit Lions scouting report: Arizona Cardinals better than their record shows

SB Nation - Pride of Detroit | Brandon Knapp | October 07, 2026

5 Lions vs. Cardinals thoughts after watching Arizona’s loss to Giants

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 07, 2026

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