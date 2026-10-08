LIONS DAILY: S Brian Branch on return to practice: 'I'm ready to go'

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | October 07, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 07, 2026
Detroit News, The (MI) | John Niyo | October 07, 2026
MLive.com | Jacob Richman | October 07, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 07, 2026
MLive.com | Jacob Richman | October 07, 2026
ESPN.com | Eric Woodyard | October 07, 2026
Audacy | Will Burchfield | October 07, 2026
NFL.com | October 07, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 07, 2026
WJBKDT (FOX) | October 08, 2026
Brad Galli Show | October 07, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 07, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | October 07, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 07, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | October 07, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 07, 2026
The Detroit News | Richard Silva | October 07, 2026
MLive.com | Jacob Richman | October 07, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 07, 2026
MLive.com | Jacob Richman | October 07, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 07, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 07, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | October 07, 2026
MLive.com | Jacob Richman | October 07, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | October 07, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 07, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 07, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 07, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Brandon Knapp | October 07, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 07, 2026