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The Daily Drive

LIONS DAILY: Detroit rejecting 'panic mode' after loss to Panthers

Oct 05, 2026 at 01:00 PM

Fire Kelvin Sheppard? Not yet, but Lions, Dan Campbell need fix soon

Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | October 05, 2026

Dan Campbell takes blame for after Lions' Carolina loss, and he should

Detroit Free Press | Shawn Windsor | October 05, 2026

Lions grades vs Panthers: Defense, coaching take big blame in loss

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 05, 2026

Kelvin Sheppard big loser for Lions as aggressive game plan backfires

Detroit Free Press | Rainer Sabin | October 05, 2026

Lions' defensive flops not just embarrassing, they're demoralizing

Detroit Free Press | October 05, 2026

Detroit Lions, TE Sam LaPorta stop contract talks: report

Detroit Free Press | Dave Birkett | October 04, 2026

Wojo: Lions doomed by dreary defense, and something has to change

Detroit News, The (MI) | Bob Wojnowski | October 05, 2026

Dan Campbell 'not talking about' moving on from Lions DC Kelvin Sheppard

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 05, 2026

Lions rejecting 'panic mode' after loss to Panthers

The Detroit News | Richard Silva | October 05, 2026

Lions grades: Panthers quarterback Bryce Young dices Detroit's defense

The Detroit News | Richard Silva | October 05, 2026

Lions CB D.J. Reed will play vs. Panthers, Carolina down starting WR

The Detroit News | Richard Silva | October 04, 2026

Lions road game against Panthers brings back memories for Alim McNeill

The Detroit News | Nolan Bianchi | October 04, 2026

Sam LaPorta, Lions end contract talks: report

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | October 04, 2026

Lions' defense embarrassed again in 32-26 loss to Panthers

The Detroit News (Premium) | October 05, 2026

Detroit Lions grades vs. Panthers: Few bright spots in defensive collapse

MLive.com (MI) | Kory Woods | October 05, 2026

Lions emerge from latest defensive letdown with all questions, no answers

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | October 05, 2026

Overheard inside the Lions’ locker room: Let us down and whatever it takes

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | October 05, 2026

Dan Campbell not ready to discuss DC change, wants to exhaust every option for fix

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | October 05, 2026

What’s being said nationally about Lions’ disappointing loss to Panthers

MLive.com | Jacob Richman | October 05, 2026

Former Lions players call out ‘bad bad’ defense in loss to Panthers

MLive.com (MI) | Jacob Richman | October 05, 2026

Detroit Lions struggle against Panthers, fall to .500 with frustrating showing

MLive.com | Benjamin Raven | October 04, 2026

Halftime analysis: Jameson Williams’ big catch helps Lions tie game vs. Panthers

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | October 04, 2026

Lions top cornerback is good to go for Sunday Night Football against Panthers

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | October 04, 2026

Backup RB’s dirty work could help Lions manage Jahmyr Gibbs’ workload

MLive.com (MI) | Kory Woods | October 04, 2026

Lions, Sam LaPorta reportedly end contract extension talks

MLive.com (MI) | Kory Woods | October 04, 2026

Lions' Campbell won't discuss dismissing DC Sheppard after loss

ESPN.com | Eric Woodyard | October 05, 2026

Sources: Sam LaPorta, Lions break off contract talks

ESPN.com | Ian Rapoport | October 04, 2026

It’s fair to ask the Lions when enough is enough after another defensive stinker

The New York Times | Colton Pouncy | October 05, 2026

Bryce Young stays hot in primetime win over Lions. Is Panthers QB solidifying his future?

The New York Times | Colton Pouncy | October 05, 2026

Panthers torch secondary as Detroit defense falters again in 32-26 loss

Associated Press | Steve Reed | October 05, 2026

Bryce Young and Tetairoa McMillan connect for 2 TDs to lead Panthers past Lions 32-26

Associated Press | Steve Reed | October 05, 2026

Rapid Recap: Panthers pummel Lions defense early, hang on for primetime victory

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 04, 2026

What it means for the Detroit Lions after Sam LaPorta reportedly breaks off extension talks

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 04, 2026

Dan Campbell refuses to talk about Kelvin Sheppard’s job security

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 05, 2026

Lions vs. Cardinals odds: Opening lines for Week 5 matchup

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 05, 2026

Discussion: Is the 2026 Detroit Lions defense fixable?

SB Nation - Pride of Detroit | John Whiticar | October 05, 2026

5 winners, 5 losers from Detroit Lions’ loss to the Carolina Panthers

SB Nation - Pride of Detroit | John Whiticar | October 05, 2026

7 takeaways from Detroit Lions’ 32-26 loss against Carolina Panthers

SB Nation - Pride of Detroit | Brandon Knapp | October 05, 2026

Lions Week 4 injury report: CB D.J. Reed WILL PLAY

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 04, 2026

Detroit Lions Week 4 rooting guide: Best possible outcomes

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 04, 2026

Detroit Lions updated depth chart: Week 4 at Panthers on SNF

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 04, 2026

Fox 2 Lions Gameday Live - Lions set to take on Panthers on SNF

WJBKDT (FOX) | October 04, 2026

FOX 2 Sports Works - Part 1

WJBKDT (FOX) | October 04, 2026

FOX 2 Sports Works - Part 2

WJBKDT (FOX) | October 04, 2026

7 News Detroit at 11pm - Lions midgame update

WXYZ (ABC) | October 04, 2026

Fox 2 News Morning - Lions fall to Carolina on Sunday Night Football

WJBKDT (FOX) | October 05, 2026

CBS News Detroit at 5am - Detroit Lions lose to Carolina Panthers

WWJ (CBS) | October 05, 2026

NBC - Lions fail to slow down Panthers on SNF

WDIV (NBC) | October 05, 2026

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