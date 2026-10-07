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The Daily Drive

LIONS DAILY: Fired-up Dan Campbell knows defense must improve as he pushes offense for greatness

Oct 07, 2026 at 10:30 AM

Jared Goff is off to a fantastic start: Where would the 2-2 Lions be without him?

The New York Times | Colton Pouncy | October 07, 2026

Dan Campbell issues challenge to Lions' linebackers and DBs

Audacy | Will Burchfield | October 07, 2026

On deck: Bolstered backfield gives Cardinals offense added potency as they navigate rebuild under rookie head coach

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 07, 2026

Lions vs. Panthers Song of the Game: ‘War’ by Townland

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 07, 2026

Survey: Will the Lions beat the Cardinals in Week 5?

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 07, 2026

What Detroit Lions fans want to know after Panthers loss

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 06, 2026

Dan Campbell gets passionate about offense ‘mediocrity,’ defensive fixes

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 06, 2026

FOX 2 News 10PM - Lions 2-2 this season, at Arizona on Sunday

WJBKDT (FOX) | October 07, 2026

Fox 2: First and North - NFC North Review

WJBKDT (FOX) | October 07, 2026

7 News Detroit This Morning 5am - Dan Campbell standing by his defense

WXYZ (ABC) | October 07, 2026

Local 4 News at 11 - Branch and Mays could return to practice this week

WDIV (NBC) | October 06, 2026

Lions' Dan Campbell fired up on radio: 'Not going to accept mediocrity'

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | October 06, 2026

Lions film review: Is personnel or scheme hurting defense most?

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | October 06, 2026

Fired-up Dan Campbell knows defense must improve as he pushes offense for greatness

MLive.com | Benjamin Raven | October 06, 2026

Oddsmakers still favor Lions in Week 5, despite more defensive problems

MLive.com | Jacob Richman | October 06, 2026

NFL Week 5 power rankings: Lions fall as Super Bowl doubts grow

MLive.com | Kory Woods | October 06, 2026

Detroit Lions also expect injured center back at practice this week

MLive.com | Benjamin Raven | October 06, 2026

Dan Campbell: "We’re not going to be mediocre. I don’t accept that."

Audacy | Will Burchfield | October 06, 2026

Detroit Lions film review: It’s easy to see why Dan Campbell isn’t letting offense off the hook

Detroit Football Network | Justin Rogers | October 06, 2026

Week 5 power rankings: Detroit Lions fall, defense hammered by national media

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | October 06, 2026

Injury update: Lions center Cade Mays likely returning to practice this week

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | October 06, 2026

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