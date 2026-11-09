 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: Rookie Moore makes good on increased role with 2 sacks

Nov 09, 2026 at 10:45 AM

Aidan Hutchinson isn't alone on Lions' defensive line anymore

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | November 09, 2026

Lions cap emotional week with win for Jack Campbell: 'We owed it to him'

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 09, 2026

Joyful Detroit Lions drop Dolphins, honor Jack Campbell and start to heal

Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | November 09, 2026

Mitch Albom: Lions won't have many easy wins. But does it matter?

Detroit Free Press (MI) | Mitch Albom | November 09, 2026

Sheila Hamp addresses Lions after Dolphins win: 'I'm so proud'

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 09, 2026

Lions’ win streak comes at right time as NFC North remains an absolute gauntlet

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 09, 2026

Lions turn rally cry for Jack Campbell into reality, and reason to believe

MLive.com | Benjamin Raven | November 09, 2026

NFL Wake-up Call: An emotional win and a return to normalcy ahead of trade deadline mania

The New York Times | Michael Silver | November 09, 2026

Lions vs. Dolphins Week 9 Recap | NFL Daily

NFL.com | November 09, 2026

Detroit Lions benched LG Christian Mahogany for disciplinary reasons

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 08, 2026

Detroit Lions grades: High marks for defense in emotional win over Dolphins

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 08, 2026

Detroit Lions winners and losers: Kelvin Sheppard has defense humming

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | November 08, 2026

Lions defense makes Jack Campbell proud with shut down of Dolphins

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 08, 2026

Detroit Lions did enough to win, but struggles against bad teams can't continue

Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | November 08, 2026

Lions inactives: Defense shorthanded vs Dolphins, Amon-Ra St. Brown to play

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 08, 2026

Detroit Lions show up wearing Jack Campbell jersey to Dolphins game

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 08, 2026

Dan Campbell on report Jack Campbell wants to return to Lions: 'That's Jack'

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 08, 2026

Lions hold Dolphins without touchdown to honor Jack Campbell in win

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 08, 2026

Lions rookie Derrick Moore makes good on increased role with 2 sacks

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 08, 2026

Dan Campbell reveals why Lions' Christian Mahogany benched vs. Dolphins

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 08, 2026

Lions grades: Shorthanded defense lifts offense to win in Miami

The Detroit News | Richard Silva | November 08, 2026

Niyo: Lions keep word to honor Jack Campbell with win against Dolphins

Detroit News, The (MI) | John Niyo | November 08, 2026

Lions overcome slow start to beat Dolphins, 19-9

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 08, 2026

Watch: Lions execute fake punt against Dolphins to move chains

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 08, 2026

Lions linebackers arrive to Dolphins game wearing Jack Campbell jerseys

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 08, 2026

Will Lions WR Amon-Ra St. Brown play vs. Dolphins? See inactives here

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 08, 2026

Detroit Lions take on the Miami Dolphins

The Detroit News | November 08, 2026

Lions at Miami Dolphins: Live updates

The Detroit News | Kameron Goodwill | November 08, 2026

Overheard inside the Lions’ locker room: All we could do and can’t find the words

MLive.com | Benjamin Raven | November 08, 2026

What’s being said nationally after Lions beat Dolphins for fourth straight win

MLive.com | Kory Woods | November 08, 2026

‘Are you surprised?’: Jack Campbell told Lions coach he’s determined to return

MLive.com | Benjamin Raven | November 08, 2026

Dan Campbell says Lions left guard was benched for disciplinary reasons

MLive.com | Benjamin Raven | November 08, 2026

Aidan Hutchinson shares emotional message for Jack Campbell after Lions win

MLive.com | Kory Woods | November 08, 2026

After emotional week, Lions grind out victory against 1-win Dolphins

MLive.com | Benjamin Raven | November 08, 2026

Halftime analysis: Detroit Lions hold slim lead over Dolphins despite ugly open

MLive.com | Benjamin Raven | November 08, 2026

Backup Detroit Lions RB active vs. Miami Dolphins in Week 9

MLive.com | Benjamin Raven | November 08, 2026

Detroit Lions live updates and chat for today vs. Dolphins

MLive.com | Kory Woods | November 08, 2026

Lions honor Jack Campbell with jersey tribute before Dolphins game

MLive.com | Kory Woods | November 08, 2026

Lions win for Jack Campbell as their defense gives reason to believe again

The New York Times | Colton Pouncy | November 08, 2026

Lions’ defense leads win over Dolphins with Jack Campbell at front of mind

The New York Times | Colton Pouncy | November 08, 2026

Alim McNeill is better than ever: "I got two legs this year"

Audacy | Will Burchfield | November 08, 2026

Jack Campbell reportedly 'determined to get back on football field'

Audacy | Will Burchfield | November 08, 2026

Lions grind past Dolphins 19-9 as Jahmyr Gibbs scores and Jake Bates makes 4 field goals

Associated Press | Alanis Thames | November 08, 2026

Lions vs. Dolphins highlights | Week 9

NFL.com | November 08, 2026

Locker Room Buzz: Playing for Jack Campbell, guard switch explained, anatomy of a fake, Derrick Moore’s breakout and more

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 08, 2026

Rapid Recap: Lions defense stands tall without Jack Campbell, carrying sluggish offense past Dolphins

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 08, 2026

NFC playoff picture: Detroit Lions get no help again

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 09, 2026

Lions vs. Patriots odds: Opening lines for Week 10 matchup

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 09, 2026

Dan Campbell explains decision to bench Christian Mahogany, start Miles Frazier

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 08, 2026

Report: Lions LB Jack Campbell determined to play football again

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 08, 2026

Detroit Lions vs. Miami Dolphins: Live score updates, highlights, injury news

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 08, 2026

Detroit Lions vs. Miami Dolphins live discussion, fan chat

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 08, 2026

Lions, Dolphins Week 9 inactives: Sione Vaki, Amon-Ra St. Brown ACTIVE

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 08, 2026

Fox 2 News Morning - Lions-Dolphins Recap

WJBKDT (FOX) | November 09, 2026

Local 4 News - Lions win four games in a row

WDIV (NBC) | November 09, 2026

Fox 2 News Morning - Lions knock off the Dolphins, 19-9

WJBKDT (FOX) | November 09, 2026

Local 4 News - Lions defeat the Dolphins, 19-9

WDIV (NBC) | November 09, 2026

Lions beat Dolphins; Pistons lose to Lakers; Michigan St. beats Michigan | Sportsworks Nov. 8, 2026

Fox 2 Detroit | November 09, 2026

Football Night in America - Lions-Dolphins recap

WDIV (NBC) | November 08, 2026

Lions postgame coverage: defense delivers, playing for Jack Campbell, in defeat of Dolphins

The Brad Galli Show | November 08, 2026

7 News Detroit - Lions wear #46 for Lions LB Jack Campbell and Lions defense steps up in big win over the Dolphins

WXYZ (ABC) | November 08, 2026

Lions Gameday Live: Detroit looks to overcome injuries against Dolphins in Week 9

FOX 2 Detroit | YouTube | November 08, 2026

The NFL Today - Interview with Lions WR Amon-Ra St. Brown

WWJ (CBS) | November 08, 2026

Sunday NFL Countdown - Lions linebackers wear Lions LB Jack Campbell's jersey at stadium arrival

ESPN (ESPN) | November 08, 2026

Sunday NFL Countdown - Update on Lions LB Jack Campbell's injury

ESPN (ESPN) | November 08, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: A smile, a chip and a sense of urgency drive this rookie defender

news

LIONS DAILY: Why Detroit taps into all levels of football for creative play calls

news

LIONS DAILY: Detroit scores back-to-back NFC special teams player of the week honors

news

LIONS DAILY: Campbell challenged offense to run for 200 against Vikings. Everyone delivered

news

LIONS DAILY: PFF grades, snap counts: RBs, rookies deliver in contentious division matchup

news

LIONS DAILY: Run game slams door on Vikings in slugfest

news

LIONS DAILY: Rookie embraces limited role while working toward a bigger impact

news

LIONS DAILY: How valuable is Detroit's scout team? It was a major key in win over Packers

news

LIONS DAILY: Goff welcomes 'cat-and-mouse chess game' with unbeaten Vikings

news

LIONS DAILY: Detroit keeps finding ways to use Penei Sewell as a weapon

news

LIONS DAILY: How Detroit mixed up their secondary and shut down the Packers

Advertising