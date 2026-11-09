LIONS DAILY: Rookie Moore makes good on increased role with 2 sacks

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | November 09, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 09, 2026
Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | November 09, 2026
Detroit Free Press (MI) | Mitch Albom | November 09, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 09, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 09, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | November 09, 2026
The New York Times | Michael Silver | November 09, 2026
NFL.com | November 09, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 08, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 08, 2026
Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | November 08, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 08, 2026
Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | November 08, 2026
Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 08, 2026
Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 08, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 08, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 08, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 08, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 08, 2026
The Detroit News | Richard Silva | November 08, 2026
Detroit News, The (MI) | John Niyo | November 08, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 08, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 08, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 08, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 08, 2026
The Detroit News | November 08, 2026
The Detroit News | Kameron Goodwill | November 08, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | November 08, 2026
MLive.com | Kory Woods | November 08, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | November 08, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | November 08, 2026
MLive.com | Kory Woods | November 08, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | November 08, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | November 08, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | November 08, 2026
MLive.com | Kory Woods | November 08, 2026
MLive.com | Kory Woods | November 08, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | November 08, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | November 08, 2026
Audacy | Will Burchfield | November 08, 2026
Audacy | Will Burchfield | November 08, 2026
Associated Press | Alanis Thames | November 08, 2026
NFL.com | November 08, 2026
Locker Room Buzz: Playing for Jack Campbell, guard switch explained, anatomy of a fake, Derrick Moore’s breakout and more
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 08, 2026
Rapid Recap: Lions defense stands tall without Jack Campbell, carrying sluggish offense past Dolphins
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 08, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 09, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 09, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 08, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 08, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 08, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 08, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 08, 2026
WJBKDT (FOX) | November 09, 2026
WDIV (NBC) | November 09, 2026
WJBKDT (FOX) | November 09, 2026
WDIV (NBC) | November 09, 2026
Fox 2 Detroit | November 09, 2026
WDIV (NBC) | November 08, 2026
The Brad Galli Show | November 08, 2026
7 News Detroit - Lions wear #46 for Lions LB Jack Campbell and Lions defense steps up in big win over the Dolphins
WXYZ (ABC) | November 08, 2026
FOX 2 Detroit | YouTube | November 08, 2026
WWJ (CBS) | November 08, 2026
ESPN (ESPN) | November 08, 2026
ESPN (ESPN) | November 08, 2026