 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: A smile, a chip and a sense of urgency drive this rookie defender

Nov 08, 2026 at 10:00 AM

Detroit Lions scouting report vs Miami Dolphins for NFL Week 9 game

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 08, 2026

Detroit Lions vs Miami Dolphins picks: Win one for Jack Campbell?

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 08, 2026

Mitch Albom: After injuries like Jack Campbell's, a question remains

Detroit Free Press (MI) | Mitch Albom | November 08, 2026

Detroit Lions officially place LB Jack Campbell on injured reserve

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 07, 2026

Detroit Lions 'locked in' after emotional week: 'We owe it to' Jack Campbell

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 07, 2026

Lions trade deadline preview: Targets at 3 positions Detroit could add

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 08, 2026

Lions officially place Jack Campbell on injured reserve

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 07, 2026

Detroit Lions depth chart today vs. Dolphins: Plenty of defensive updates to track

MLive.com | Benjamin Raven | November 08, 2026

Jack Campbell to receive game ball from Iowa win, Kirk Ferentz hearing ‘encouraging news’

MLive.com | Jacob Richman | November 08, 2026

Lions place Jack Campbell on injured reserve, add 3 players for Dolphins game

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 07, 2026

NFL fines Lions’ top receiving duo for taunting in win over Vikings

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 07, 2026

How a Lions rookie stays ready at three positions with fewer snaps

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 07, 2026

A smile, a chip and a sense of urgency drive this Lions rookie defender

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 07, 2026

Lions put LB Jack Campbell on IR, less than a week after he was hospitalized with neck injury

Associated Press | November 07, 2026

Game Day: How to watch and 3 things to watch for Detroit Lions at Miami Dolphins

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 08, 2026

Lions elevate 2 practice squad players for Dolphins game

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 07, 2026

Detroit Lions place Jack Campbell on IR, sign PS cornerback to active roster

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 07, 2026

Detroit Lions vs. Miami Dolphins Week 9 preview: Madden 27 simulation

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 07, 2026

Detroit Lions vs. Miami Dolphins preview: 3 key stats

SB Nation - Pride of Detroit | Al Karsten | November 07, 2026

Fox 2 News Weekend - Lions Derrick Moore slated for first start

WJBKDT (FOX) | November 08, 2026

Local 4 News at 11 - Lions place Jack Campbell on IR ahead of Week 9

WDIV (NBC) | November 08, 2026

Fox 2 News - Lions' Dave Fipp nominated for 2026 Salute to Service Award

WJBKDT (FOX) | November 07, 2026

CBS News Detroit at 11pm - Lions visit Dolphins Sunday at 1:00 PM

WWJ (CBS) | November 07, 2026

One year after John Morton's downfall began, new Lions OC has taken flight

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | November 07, 2026

Predictions: Lions at Miami Dolphins

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 07, 2026

3 burning questions: How have the Lions handled this challenging week?

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 07, 2026

Detroit Lions 2027 Draft Watch: Consensus top CB and off-ball LB prospects top Week 10’s list

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 07, 2026

Lions to be down 3 starters vs. Dolphins; Amon-Ra St. Brown questionable

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 06, 2026

Lions list 3 players as questionable, including All-Pro WR and RB2

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 06, 2026

Lions don't want Brian Branch changing his ways: "We're going to play the game violently"

Audacy | Will Burchfield | November 06, 2026

Detroit Lions fan confidence soars to season-high

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 07, 2026

Lions, Dolphins Week 9 injury designations: Lions rule out 5 starters

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 06, 2026

FOX 2 - Interview with Lions Offensive Coordinator Drew Petzing

WJBKDT (FOX) | November 07, 2026

FOX 2 The Sports Office - Previewing Lions-Dolphins

WJBKDT (FOX) | November 06, 2026

7 News Detroit at 6pm - Lions to 'play for 46' on Sunday

WXYZ (ABC) | November 06, 2026

CBS News Detroit at 6pm – Lions announce Week 9 Injury Report

WWJ (CBS) | November 06, 2026

Fox 2 News - Lions Head Coach Dan Campbell returns to Miami and Lions announce injury report

WJBKDT (FOX) | November 06, 2026

Lions aim to extend winning streak, seeing a younger version of themselves in young, tough Dolphins

The Brad Galli Show | November 06, 2026

Kerby Joseph looks 'awesome' at Lions practice in return from knee injury

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 06, 2026

Jack Campbell 'continues to improve,' Lions down starters vs Dolphins

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 06, 2026

Detroit Lions LB Devin White closing in on return from broken forearm

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 06, 2026

Lions expect to be down 3 starters vs. Dolphins

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 06, 2026

Lions' Kerby Joseph looks even better than expected in practice return

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 06, 2026

What is Lions' new defensive celebration? We investigated

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 06, 2026

Lions' Sione Vaki 'starting to graduate,' earn trust at running back

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 06, 2026

Lions-Dolphins Week 9 score predictions from MLive’s beat writers

MLive.com | Jacob Richman | November 06, 2026

Lions assistant says Kerby Joseph ‘looked awesome’ in return to practice

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 06, 2026

Backup Detroit Lions RB not spotted at Friday’s practice

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 06, 2026

Lions expect to be without 3 veterans in Miami, while Brian Branch has a chance

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 06, 2026

Pistons fan from Seoul sees ‘the best and the worst’ at his first Lions game

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 06, 2026

Can Detroit’s defense deliver a fourth straight strong showing?

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 06, 2026

Michigan native Isaac TeSlaa can't help but "talk a little s\*\*t" against Lions' longtime rivals

Audacy | November 06, 2026

Lions safety Kerby Joseph looking ‘better than anticipated’

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 06, 2026

Has the Detroit Lions defense turned a corner?

SB Nation - Pride of Detroit | Morgan Cannon | November 06, 2026

Detroit Lions offer firm defense of Brian Branch’s play despite fines

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 06, 2026

Lions vs. Dolphins: 3 key matchups

SB Nation - Pride of Detroit | Anthony Balaj | November 06, 2026

Lions vs. Dolphins 5 Qs preview: Is Miami mirroring Detroit’s 2021 culture rebuild?

SB Nation - Pride of Detroit | Ryan Mathews | November 06, 2026

Detroit Lions vs. Miami Dolphins preview, prediction: On Paper

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 06, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: Why Detroit taps into all levels of football for creative play calls

news

LIONS DAILY: Detroit scores back-to-back NFC special teams player of the week honors

news

LIONS DAILY: Campbell challenged offense to run for 200 against Vikings. Everyone delivered

news

LIONS DAILY: PFF grades, snap counts: RBs, rookies deliver in contentious division matchup

news

LIONS DAILY: Run game slams door on Vikings in slugfest

news

LIONS DAILY: Rookie embraces limited role while working toward a bigger impact

news

LIONS DAILY: How valuable is Detroit's scout team? It was a major key in win over Packers

news

LIONS DAILY: Goff welcomes 'cat-and-mouse chess game' with unbeaten Vikings

news

LIONS DAILY: Detroit keeps finding ways to use Penei Sewell as a weapon

news

LIONS DAILY: How Detroit mixed up their secondary and shut down the Packers

news

LIONS DAILY: Wonnum clutch with blocked kick vs. Packers: 'Best feeling ever'

Advertising