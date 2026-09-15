 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: Rookie DT Gill-Howard impresses in NFL debut: 'Crazy to be here'

Sep 15, 2026 at 09:55 AM

The truth behind Jahmyr Gibbs' big workload: Lions right to feed him the ball

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 15, 2026

Lions rookie DT Gill-Howard impresses in NFL debut: 'Crazy to be here'

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 15, 2026

Same old secondary? Not so fast, especially if Lions DL can find 60 minutes

Detroit Free Press | Shawn Windsor | September 15, 2026

Isiah Pacheco injury update, as Lions RB out 'a while' after surgery

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 14, 2026

OT Blake Miller's status in jeopardy for Lions' game against Bills

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 14, 2026

Lions RB Isiah Pacheco has surgery, will be out for 'significant' time

The Detroit News | Richard Silva | September 14, 2026

Lions quickly turning page to high-tempo Bills' offense

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 14, 2026

NFL Week 2 power rankings: Lions hold steady despite overtime win

MLive.com | Kory Woods | September 15, 2026

Lions starting offensive tackle ‘optimistic’ about chances of playing in Week 2

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 14, 2026

After ‘hard road’ back from injury, Lions TE flashes physicality

MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 14, 2026

Veteran Lions RB to miss ‘significant time’ after back surgery

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 14, 2026

Dan Campbell says Lions’ RB2 rotation is ‘not a done deal’ after Week 1

MLive.com (MI) | Kory Woods | September 14, 2026

Lions unsure about top rookie’s status with quick turnaround into Buffalo

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 14, 2026

Blake Miller "doing everything I humanly can" to play Thursday night

Audacy | September 14, 2026

Source: Lions' Pacheco to miss 12 weeks after back surgery

ESPN.com | Eric Woodyard | September 14, 2026

Lions hoping Jahmyr Gibbs can stay as productive despite losing backfield partner

Associated Press | September 14, 2026

Lions rookie always expected to dominate NFL. He’s got the chance to prove why

MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 15, 2026

Quick Hitters: Lions’ Campbell downplays o-line injuries, confirms surgery for Pacheco, expects Bills to test defense with tempo

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 14, 2026

On deck: New stadium, new coach and retooled defense, but Bills present same potent offense led by superstar QB Josh Allen

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 15, 2026

Detroit Lions RB Isiah Pacheco has surgery, will miss ‘significant’ time

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 14, 2026

Biggest surprises from the Detroit Lions’ Week 1 win over Saints

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 15, 2026

Lions OT Blake Miller ‘optimistic’ about playing despite knee injury

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 14, 2026

Lions, Bills injury report: 3 offensive linemen start week injured

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 14, 2026

Fox 2 News Morning - Lions have big game on short turnaround

WJBKDT (FOX) | September 15, 2026

CBS News Detroit at 11pm - Lions Injury Updates

WWJ (CBS) | September 15, 2026

Local 4 News at 4:30a - Lions give injury news on Miller, Pacheco

WDIV (NBC) | September 15, 2026

7 News Detroit This Morning 5am - Lions survive overtime thriller against Saints

WXYZ (ABC) | September 15, 2026

Fox 2 News - Lions prep for Thursday after squeaking by Sunday

WJBKDT (FOX) | September 14, 2026

Lions' offense didn't come close to reaching full potential vs Saints

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | September 14, 2026

Watch Dan Campbell's locker room speech after Lions' win over Saints

Detroit Free Press (MI) | Amy Huschka | September 14, 2026

Final Drive: Why Lions shouldn't panic about Jameson Williams' opener

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 14, 2026

3 things we learned: Aidan Hutchinson was elite as Lions turned up the heat

MLive.com | Benjamin Raven | September 14, 2026

A closer look at every target for Jameson Williams in up-and-down opener

MLive.com | Benjamin Raven | September 14, 2026

Lions open as road underdogs amid long losing streak vs. Bills

MLive.com | Jacob Richman | September 14, 2026

Amon-Ra St. Brown hopes Lions got their overtime drama out of the way

MLive.com | Kory Woods | September 14, 2026

PFF grades, snap counts: Lions deliver in the trenches, WRs and DBs struggle

MLive.com | Jacob Richman | September 14, 2026

With lack of RB depth, Lions banked on Jahmyr Gibbs to carry them in Week 1

MLive.com | Benjamin Raven | September 14, 2026

‘We will clean this up’: Dan Campbell’s fiery speech praises how Lions found a way

MLive.com | Benjamin Raven | September 14, 2026

Goff, Lions won't apologize for "ugly win" over Saints

Audacy | Audacy | September 14, 2026

Sam LaPorta's return a reminder of how much Lions missed him

Audacy | Audacy | September 14, 2026

Detroit Lions Week 1 snap counts: Several defensive rotations unveiled

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 14, 2026

Detroit Lions report card, grades: Trenches thrive, boundaries struggle vs. Saints

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 14, 2026

Fox 2 News The Noon - Former Lions Joique Bell recaps Lions vs. Saints matchup

WJBKDT (FOX) | September 14, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: How Detroit foiled Saints' game-deciding play call

news

LIONS DAILY: Detroit unveils a slew of new things at Ford Field for fans to discover this season

news

LIONS DAILY: How the Lions developed one of NFL's boldest fourth-down philosophies

news

LIONS DAILY: Eric O'Neill, only rookie UDFA on roster, just getting started

news

LIONS DAILY: Everyone on active roster accounted for as Detroit opens in-season practices

news

LIONS DAILY: Lions make several roster moves ahead of Week 1 vs. Saints

news

LIONS DAILY: 'Seamless transition': Lions like what they see as Jared Goff grows with new OC

news

LIONS DAILY: Detroit wanted more juice up front. Two rookies answered the call

news

LIONS DAILY: Detroit opens two roster spots, waiving Jabari Small and Seth McLaughlin

news

LIONS DAILY: Why Dan Skipper became Coach Skip, for Dan Campbell's team

news

LIONS DAILY: Detroit signs Luke Altmyer, Tom Kennedy, 12 others to practice squad

Advertising