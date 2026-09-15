LIONS DAILY: Rookie DT Gill-Howard impresses in NFL debut: 'Crazy to be here'

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 15, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 15, 2026
Detroit Free Press | Shawn Windsor | September 15, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 14, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 14, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 14, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 14, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 15, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 14, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 14, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 14, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | September 14, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 14, 2026
Audacy | September 14, 2026
ESPN.com | Eric Woodyard | September 14, 2026
Associated Press | September 14, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 15, 2026
Quick Hitters: Lions’ Campbell downplays o-line injuries, confirms surgery for Pacheco, expects Bills to test defense with tempo
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 14, 2026
On deck: New stadium, new coach and retooled defense, but Bills present same potent offense led by superstar QB Josh Allen
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 15, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 14, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 15, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 14, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 14, 2026
WJBKDT (FOX) | September 15, 2026
WWJ (CBS) | September 15, 2026
WDIV (NBC) | September 15, 2026
WXYZ (ABC) | September 15, 2026
WJBKDT (FOX) | September 14, 2026
Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | September 14, 2026
Detroit Free Press (MI) | Amy Huschka | September 14, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 14, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 14, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 14, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 14, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 14, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 14, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 14, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 14, 2026
Audacy | Audacy | September 14, 2026
Audacy | Audacy | September 14, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 14, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 14, 2026
WJBKDT (FOX) | September 14, 2026