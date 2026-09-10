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The Daily Drive

LIONS DAILY: Eric O'Neill, only rookie UDFA on roster, just getting started

Sep 10, 2026 at 09:45 AM

Will Detroit Lions be good this year? You might not like my answer

Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | September 10, 2026

Lions questions on offense, from Jahmyr Gibbs load to OL continuity

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 10, 2026

How Lions pro personnel department is doing everything possible to gain edge

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 10, 2026

Wojo: Time for real Lions to reveal themselves, as season dawns

Detroit News, The (MI) | Bob Wojnowski | September 09, 2026

Three players limited on Lions' first practice report of season

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 09, 2026

Lions list 3 defenders as limited, while rookie LB is full participant

MLive.com | Benjamin Raven | September 09, 2026

Lions OL Penei Sewell switches from right to left tackle

ESPN.com | September 09, 2026

Dan Campbell on Lions' starting LG: "I don’t like rotating guys, but if we need to do it we’ll do it"

Audacy | Audacy | September 09, 2026

Saints vs. Lions Week 1 Preview | NFL Daily

NFL.com | September 09, 2026

Amon-Ra St. Brown on entering Year 6 in the NFL | 'GMFB'

NFL.com | NFL.com | September 09, 2026

NFL opening game expert picks, predictions: Patriots vs. Seahawks

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 09, 2026

Lions, Saints injury report: Only 3 players limited on Wednesday

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 09, 2026

Lions RB Jahmyr Gibbs rips packs of Topps flagship football cards, reveals who he'd collect

Brad Galli Show | YouTube | September 10, 2026

Local 4 News - Lions paying a lot of attention to Saints in Week 1

WDIV (NBC) | September 10, 2026

7 News Detroit - Lions enter 2026 season with high hopes

WXYZ (ABC) | September 09, 2026

CBS News Detroit - Lions leaders looking to reach full potential for 2026 season

WWJ (CBS) | September 09, 2026

Local 4 News - Lions carrying depth and health into 2026 season

WDIV (NBC) | September 09, 2026

Fox 2 News - FOX Color Analysis Johnathan Vilma previews Lions vs. Saints

WJBKDT (FOX) | September 09, 2026

Local 4 News - Lions confident Lions QB Jared Goff and Lions Offensive Coordinator Drew Petzing are in-sync

WDIV (NBC) | September 09, 2026

Eric O'Neill, only rookie UDFA on Lions' roster, just getting started

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 09, 2026

Lions season preview: Everything to know about Detroit's 2026 offense

The Detroit News | Richard Silva | September 09, 2026

Jared Goff aims to keep Lions OL on same page amid more potential changes

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 09, 2026

Dan Campbell acknowledges risks behind Lions’ live practice approach

MLive.com (MI) | Kory Woods | September 09, 2026

All-Pro linebacker continues Lions takeover with vote of confidence

MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 09, 2026

5 questions with Lions RB Jacob Saylors: Confidence, LT and ‘more juice’

MLive.com (MI) | Kory Woods | September 09, 2026

Penei Sewell takes tips from Joe Thomas as he switches to LT

Audacy | September 09, 2026

Commitment to his process and past advice taken to heart has Detroit Lions rookie Blake Miller calm ahead of debut

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 09, 2026

Dan Campbell’s 2026 message to Detroit Lions fans: ‘We will be ready’

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 09, 2026

2026 NFL predictions: Detroit Lions breakout player of the year

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 09, 2026

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