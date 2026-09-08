LIONS DAILY: Lions make several roster moves ahead of Week 1 vs. Saints

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 08, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 08, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 08, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 08, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | September 08, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 07, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 07, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 07, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 07, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 07, 2026
Local 4 News - Lions Head Coach Dan Campbell offers advice to Western Michigan University and Lions announce team captains
WDIV (NBC) | September 08, 2026
WJBKDT (FOX) | September 08, 2026
WJBKDT (FOX) | September 07, 2026
WDIV (NBC) | September 07, 2026
WXYZ (ABC) | September 07, 2026
WJBKDT (FOX) | September 07, 2026
WDIV (NBC) | September 07, 2026
Brad Galli Show | YouTube | September 08, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 07, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 07, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 07, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 07, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 07, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 07, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 07, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 07, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 07, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 07, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 07, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 07, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 07, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 07, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 07, 2026
Audacy | September 07, 2026
Quick hitters: Detroit Lions have plan for open roster spots, Vaki in line for offensive role, and Dan Campbell’s advice for WMU
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 07, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 07, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 07, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 07, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 07, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 07, 2026