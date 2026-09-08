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The Daily Drive

LIONS DAILY: Lions make several roster moves ahead of Week 1 vs. Saints

Sep 08, 2026 at 10:55 AM

Lions offensive depth chart should be among NFL's most feared

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 08, 2026

2026 Lions season preview: Debating team's 3 biggest question marks

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 08, 2026

Detroit Lions season preview: 6 predictions for 2026 campaign

MLive.com | Benjamin Raven | September 08, 2026

NFL Week 1 power rankings: Lions hover between contender and middle of pack

MLive.com | Kory Woods | September 08, 2026

Positions that will make or break the Lions in 2026: Why RB makes the list

The New York Times | Colton Pouncy | September 08, 2026

Lions sign Joe Bachie from practice squad; one 53-man spot remains open

The Detroit News | Richard Silva | September 07, 2026

Lions fill a vacant roster spot, sign two waived players to practice squad

MLive.com | Jacob Richman | September 07, 2026

Lions sign Bachie to active roster, re-add two recently released players to practice squad

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 07, 2026

Detroit Lions announce 7 captains for 2026 season, including 3 first-timers

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 07, 2026

Detroit Lions make several roster moves ahead of Week 1 vs. Saints

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 07, 2026

Local 4 News - Lions Head Coach Dan Campbell offers advice to Western Michigan University and Lions announce team captains

WDIV (NBC) | September 08, 2026

Fox 2 News Edge - Lions Head Coach Dan Campbell ready to battle the Saints in Week 1 matchup

WJBKDT (FOX) | September 08, 2026

FOX 2 The Sports Office - Recapping Lions Head Coach Dan Campbell's press conference

WJBKDT (FOX) | September 07, 2026

Local 4 News - Lions pivoting from camp to the season

WDIV (NBC) | September 07, 2026

7 News Detroit - Lions prepare to open their season vs. the Saints

WXYZ (ABC) | September 07, 2026

Fox 2 News - Previewing the Lions 2026 season

WJBKDT (FOX) | September 07, 2026

Local 4 News - Lions prepare for Week 1 on Sunday vs. the Saints

WDIV (NBC) | September 07, 2026

Lions regular season finally begins: Dan Campbell excited for better barometer than 2025's opener

Brad Galli Show | YouTube | September 08, 2026

Lions sign LB Joe Bachie off practice squad, have 1 open roster spot

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 07, 2026

Dan Campbell's message to Western Michigan: 'On to the next one'

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 07, 2026

Safety-turned-running back Sione Vaki set for increased role on offense

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 07, 2026

Lions' projected Week 1 depth chart vs. New Orleans Saints

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 07, 2026

Detroit Lions announce 2026 captains: See who will wear 'C'

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 07, 2026

Jacob Saylors as Lions' RB2? Not so fast, Dan Campbell says

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 07, 2026

Lions have 'pretty good idea' of how they'll use 2 open roster spots

The Detroit News | Richard Silva | September 07, 2026

Dan Campbell's advice to Western Michigan? 'Knock off the next one'

The Detroit News | Richard Silva | September 07, 2026

‘Onto the next one’: Dan Campbell’s message to WMU after Michigan loss

MLive.com | Kory Woods | September 07, 2026

Detroit Lions introduce captains for 2026 season, featuring 3 first-timers

MLive.com | Benjamin Raven | September 07, 2026

‘That’s why he gets paid’: Lions’ first opponent preps for talent overload

MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 07, 2026

Lions newcomer brings quiet, steady presence opposite Aidan Hutchinson

MLive.com | Kory Woods | September 07, 2026

Why the Lions believe their rebuilt OL won’t repeat last year’s dreadful opener

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 07, 2026

Detroit Lions expect to fill RB2 by committee in Week 1 vs. Saints

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 07, 2026

Position-by-position analysis of where Detroit Lions stand ahead of Week 1

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 07, 2026

'Crafty, sneaky, smart:' Unheralded D.J. Wonnum will play key role for Lions

Audacy | September 07, 2026

Quick hitters: Detroit Lions have plan for open roster spots, Vaki in line for offensive role, and Dan Campbell’s advice for WMU

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 07, 2026

Detroit Lions believe DJ Wonnum is great complement to Aidan Hutchinson

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 07, 2026

Dan Campbell provides some clarity on Detroit Lions’ RB2 situation

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 07, 2026

Random ESPN simulation predicts dream 2026 Detroit Lions season

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 07, 2026

Discussion: What is the Detroit Lions’ ceiling for the 2026 season?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 07, 2026

2026 NFL predictions: Who will be the Detroit Lions’ Offensive MVP?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 07, 2026

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