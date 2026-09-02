LIONS DAILY: Why Dan Skipper became Coach Skip, for Dan Campbell's team

Sports Illustrated | Albert Breer | September 02, 2026
The Detroit News | September 02, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 01, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 01, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 01, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 01, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 01, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 01, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 01, 2026
ESPN.com | Eric Woodyard | September 01, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 01, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 01, 2026
WDIV (NBC) | September 02, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 01, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 01, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 01, 2026
Audacy | September 01, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 01, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 01, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 01, 2026
Brad Galli Show | YouTube | September 01, 2026