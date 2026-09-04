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The Daily Drive

LIONS DAILY: Detroit wanted more juice up front. Two rookies answered the call

Sep 04, 2026 at 10:00 AM

Former Lions player Alphonso Smith Jr. dies at age 40

Detroit Free Press (MI) | Tom Viera | September 03, 2026

Pair of Detroit Lions rookies among those to change numbers ahead of Week 1

MLive.com | Benjamin Raven | September 03, 2026

Lions wanted more ‘juice’ up front. Two rookies answered the call

MLive.com | Kory Woods | September 03, 2026

Lions have things to sort through, but still eye extensions for 2 key pieces

MLive.com | Benjamin Raven | September 03, 2026

Former Detroit Lions cornerback dies at age 40

MLive.com | Kory Woods | September 03, 2026

Former Wake Forest, NFL DB Alphonso Smith dies at age 40

ESPN.com | Associated Press | September 03, 2026

‘The Athletic Football Show’ previews the 2026 Detroit Lions

The New York Times | Michael Beller | September 03, 2026

Alphonso Smith, 2-time All-American DB who played 4 seasons with Lions, dies at 40

NFL.com | Associated Press | September 03, 2026

DFN Mailbag Part II: Ongoing competitions, what makes a good coordinator, thoughts on why Lions kept Meeks and more

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 03, 2026

DFN Mailbag: Greg Dortch, RB2 and biggest expected difference with Detroit Lions defense

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 03, 2026

Detroit Lions rookie Derrick Moore among 6 jersey number changes

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 03, 2026

2026 Detroit Lions roster comparison: Are they deeper than last year?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 03, 2026

Lions Season Preview Episode: Talking with Dave Birkett, Jeremy Reisman, Nolan Bianchi, & Ben Raven

Brad Galli Show | YouTube | September 04, 2026

Fox 2 News - Lions EDGE Eric O'Neill makes the 53-man roster

WJBKDT (FOX) | September 03, 2026

CBS News Detroit - Lions GM Brad Holmes addresses the 2026 roster

WWJ (CBS) | September 03, 2026

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