LIONS DAILY: 'Seamless transition': Lions like what they see as Jared Goff grows with new OC

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | September 07, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 07, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 06, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 06, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 06, 2026
WJBKDT (FOX) | September 07, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 06, 2026
Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | September 06, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 05, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 05, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 04, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 04, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 05, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 04, 2026