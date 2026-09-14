LIONS DAILY: How Detroit foiled Saints' game-deciding play call

Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | September 14, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 14, 2026
Detroit Free Press (MI) | Mitch Albom | September 14, 2026
The Detroit News | John NiyoThe Detroit News | September 14, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 14, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 14, 2026
NFL.com | September 14, 2026
Detroit Free Press | September 13, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 13, 2026
Detroit Free Press | September 13, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 13, 2026
Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | September 13, 2026
Detroit Free Press (MI) | Shawn Windsor | September 13, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | USA | September 13, 2026 • 4:47 PM
Detroit Free Press | USA | September 13, 2026 • 2:17 PM
Detroit Free Press | USA | September 13, 2026 • 12:36 PM
Detroit News, The (MI) | Bob Wojnowski | September 13, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 13, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 13, 2026
Detroit News, The (MI) | Coty M. Davis | September 13, 2026
The Detroit News | Coty M. Davis | September 13, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 13, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 13, 2026
Detroit News, The (MI) | Coty M. Davis | September 13, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 13, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 13, 2026
Detroit News, The (MI) | Coty M. Davis | September 13, 2026
The Detroit News | Katy Kildee | September 13, 2026
Detroit News, The (MI) | Summer Ballentine | September 13, 2026
The Detroit News | September 13, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 13, 2026
Detroit News, The (MI) | Summer Ballentine | September 13, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 13, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 13, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 13, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 13, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 13, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 13, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 13, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 13, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 13, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 13, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 13, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 13, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 13, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 13, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 13, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 13, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 13, 2026
ESPN.com | Katherine Terrell | September 13, 2026
ESPN.com | Eric Woodyard | September 13, 2026
ESPN.com | September 13, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | September 13, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | September 13, 2026
Audacy | Audacy | September 13, 2026
Audacy | Larry Lage | September 13, 2026
Associated Press | September 13, 2026
Associated Press | September 13, 2026
Locker Room Buzz: Final play, Mahogany’s injury, Gibbs’ workload, Barnes’ playmaking, special teams standout and more
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 13, 2026
Rapid Recap: Lions blow three-touchdown lead, but escape OT with win after Saints’ 2-point try fails
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 13, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 13, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 13, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 13, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 13, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 13, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 13, 2026
WWJ (CBS) | September 14, 2026
WJBKDT (FOX) | September 14, 2026
WJBKDT (FOX) | September 14, 2026
WJBKDT (FOX) | September 14, 2026
WDIV (NBC) | September 14, 2026
WJBKDT (FOX) | September 14, 2026
WWJ (CBS) | September 14, 2026
WJBKDT (FOX) | September 13, 2026
WJBKDT (FOX) | September 13, 2026
Lions hold off Saints comeback attempt to win season opener in OT: 'We made the last play to win it'
Brad Galli Show | YouTube | September 13, 2026
Fox 2 | YouTube | September 13, 2026
ESPN (ESPN) | September 13, 2026
WJBKDT (FOX) | September 13, 2026
WJBKDT (FOX) | September 13, 2026
WJBKDT (FOX) | September 13, 2026
WJBKDT (FOX) | September 13, 2026
WJBKDT (FOX) | September 13, 2026
WDIV (NBC) | September 13, 2026
WJBKDT (FOX) | September 13, 2026