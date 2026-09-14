 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: How Detroit foiled Saints' game-deciding play call

Sep 14, 2026 at 11:25 AM

Jahmyr Gibbs can't have that many touches again or Lions are in trouble

Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | September 14, 2026

Lions' win vs Saints should never have come down to final play in OT

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 14, 2026

Mitch Albom: Lions' zany win a classic Week 1 moment that can't be their normal

Detroit Free Press (MI) | Mitch Albom | September 14, 2026

Niyo: Lions' Jahmyr Gibbs off and running, but what about long haul?

The Detroit News | John NiyoThe Detroit News | September 14, 2026

Detroit Lions grades vs. Saints: Grit overcomes plenty of Week 1 rust

MLive.com | Kory Woods | September 14, 2026

A win is a win, but questions about Detroit’s secondary aren’t going away

MLive.com | Benjamin Raven | September 14, 2026

Lions vs. Saints Week 1 Recap | NFL Daily

NFL.com | September 14, 2026

Can't feel great about state of Detroit Lions after Week 1

Detroit Free Press | September 13, 2026

Even Dan Campbell didn't know obscure rule that overturned Saints TD

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 13, 2026

Jameson Williams' drops almost cost Lions the game in Week 1

Detroit Free Press | September 13, 2026

Lions OG Christian Mahogany not 'out of the woods' with hip injury

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 13, 2026

Lions winners and losers: Forgotten man clutch, Drew Petzing debut duds

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | September 13, 2026

Lions' Jameson Williams won't have a drop problem all season, right?

Detroit Free Press (MI) | Shawn Windsor | September 13, 2026

Lions choke 21 point second-half lead, but rally to beat Saints in OT

Detroit Free Press | Dave Birkett | USA | September 13, 2026 • 4:47 PM

Lions spared a score off turnover thanks to controversial call

Detroit Free Press | USA | September 13, 2026 • 2:17 PM

Detroit Lions fans give their expectations for the upcoming season

Detroit Free Press | USA | September 13, 2026 • 12:36 PM

Wojo: Lions survive opener with the good, the bad and the scary

Detroit News, The (MI) | Bob Wojnowski | September 13, 2026

Lions, happy to escape Week 1 with win, know they must 'clean this up'

The Detroit News | Richard Silva | September 13, 2026

Lions grades: Detroit leans on Jahmyr Gibbs to weather scare vs. Saints

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 13, 2026

Lions secondary displays concerns despite Week 1 victory vs. Saints

Detroit News, The (MI) | Coty M. Davis | September 13, 2026

Lions secondary displays concerns despite Week 1 victory vs. Saints

The Detroit News | Coty M. Davis | September 13, 2026

Lions blow lead, but survive OT thriller vs. Saints in opener

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 13, 2026

Lions' Dan Campbell was surprised officials nullified Saints touchdown

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 13, 2026

Christian Mahogany injury update: Lions OL not 'out of the woods'

Detroit News, The (MI) | Coty M. Davis | September 13, 2026

Lions blow lead, but survive OT thriller vs. Saints in opener

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 13, 2026

Why officials made decision to overturn Saints touchdown vs. Lions

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 13, 2026

Lions' Christian Mahogany questionable to return vs. Saints due to injury

Detroit News, The (MI) | Coty M. Davis | September 13, 2026

Lions fans tailgate ahead of season opener against Saints

The Detroit News | Katy Kildee | September 13, 2026

Lions fans tailgating before season opener still thirsting for Super Bowl

Detroit News, The (MI) | Summer Ballentine | September 13, 2026

Detroit Lions open the season at home against the New Orleans Saints

The Detroit News | September 13, 2026

Lions missing two cornerbacks vs. Saints; see inactives here

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 13, 2026

Tailgaters at Eastern Market ready for Lions season to begin

Detroit News, The (MI) | Summer Ballentine | September 13, 2026

Jahmyr Gibbs embraces heavy workload after career day in Lions opener

MLive.com | Kory Woods | September 13, 2026

‘We’ll take that’: Lions initially surprised by overturned Saints defensive TD

MLive.com | Benjamin Raven | September 13, 2026

How the Lions foiled Saints’ game-deciding play call

MLive.com | Jacob Richman | September 13, 2026

Overheard inside the Lions’ locker room: Football gods and 1 play better

MLive.com | Benjamin Raven | September 13, 2026

Lions secondary takes its lumps, then delivers in biggest moment

MLive.com | Kory Woods | September 13, 2026

What’s being said nationally after Lions’ dramatic OT win over Saints

MLive.com | Jacob Richman | September 13, 2026

Lions OG could have hip injury after early exit due to initial knee concerns

MLive.com | Benjamin Raven | September 13, 2026

Detroit Lions edge Saints in OT after stopping 2-point conversion

MLive.com | Benjamin Raven | September 13, 2026

Detroit Lions game live updates today vs. Saints: Amon-Ra St. Brown scores in OT

MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 13, 2026

Detroit Lions depth chart today vs. Saints: Is LG rotation still on the table?

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 13, 2026

Halftime analysis: Detroit’s defense all over Saints to put Lions in control

MLive.com | Benjamin Raven | September 13, 2026

Lions offensive line takes early hit as starter exits with injury

MLive.com | Kory Woods | September 13, 2026

Jahmyr Gibbs joins rare NFL company with touchdown in Lions’ season opener

MLive.com | Kory Woods | September 13, 2026

Why Lions fans keep coming back to Eastern Market for game day

MLive.com | Kory Woods | September 13, 2026

Detroit Lions rule out 5 defenders for Week 1 vs. New Orleans Saints

MLive.com | Benjamin Raven | September 13, 2026

Detroit Lions game live updates today vs. Saints

MLive.com | Jacob Richman | September 13, 2026

Lions linebacker makes superhero entrance with son before season opener

MLive.com | Kory Woods | September 13, 2026

Saints irked by overturned defensive TD in OT loss to Lions

ESPN.com | Katherine Terrell | September 13, 2026

Jahmyr Gibbs happy to help Lions, not worried about workload

ESPN.com | Eric Woodyard | September 13, 2026

New Orleans Saints vs. Detroit Lions: Game Highlights

ESPN.com | September 13, 2026

The other shoe dropped and flaws were exposed, but Lions escaped with win

The New York Times | Colton Pouncy | September 13, 2026

Lions dodge disaster, survive Saints’ furious rally in overtime

The New York Times | Colton Pouncy | September 13, 2026

Could Lions overwork Jahmyr Gibbs? He says no: "Built for it"

Audacy | Audacy | September 13, 2026

Saints fall just short in overtime heartbreaker vs Lions

Audacy | Larry Lage | September 13, 2026

Kellen Moore goes for 2 to give Saints a chance to win in OT but effort falls short

Associated Press | September 13, 2026

Lions escape with 31-30 win over Saints in OT after Kellen Moore chooses to go for 2 and the win

Associated Press | September 13, 2026

Locker Room Buzz: Final play, Mahogany’s injury, Gibbs’ workload, Barnes’ playmaking, special teams standout and more

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 13, 2026

Rapid Recap: Lions blow three-touchdown lead, but escape OT with win after Saints’ 2-point try fails

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 13, 2026

Why Jared Goff’s fumble-turned-incomplete was the correct call vs. Saints

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 13, 2026

Christian Mahogany injury update: Detroit Lions LG carted off (knee)

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 13, 2026

Detroit Lions vs. New Orleans Saints: Live score updates, highlights, analysis

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 13, 2026

Detroit Lions vs. New Orleans Saints: Live chat, discussion

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 13, 2026

Lions Week 1 inactives: Christian Izien, Ahmed Hassanein OUT vs. Saints

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 13, 2026

2026 NFL predictions: Super Bowl 61 opponents, winner

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 13, 2026

CBS News Detroit - Lions win in nail biter overtime win

WWJ (CBS) | September 14, 2026

Fox 2 News Morning - Lions defeat Saints in overtime

WJBKDT (FOX) | September 14, 2026

Fox 2 News Morning - Lions vs. Saints Recap

WJBKDT (FOX) | September 14, 2026

Fox 2 News Morning - Lions and fans kick off season with a win

WJBKDT (FOX) | September 14, 2026

Local 4 News - Lions have a close call in 31-30 victory over the Saints

WDIV (NBC) | September 14, 2026

Fox 2 News Morning - Lions defeat Saints in overtime

WJBKDT (FOX) | September 14, 2026

CBS News Detroit - Lions defeat Saints in overtime

WWJ (CBS) | September 14, 2026

Fox 2 Sports Work- Recap of Lions vs. Saints pt. 2

WJBKDT (FOX) | September 13, 2026

FOX 2 Sports Works - Recap of Lions vs. Saints pt. 1

WJBKDT (FOX) | September 13, 2026

Lions hold off Saints comeback attempt to win season opener in OT: 'We made the last play to win it'

Brad Galli Show | YouTube | September 13, 2026

Lions Gameday Live: Season opener against the Saints

Fox 2 | YouTube | September 13, 2026

Sunday NFL Countdown - Lions WR Jameson Williams is going to break records

ESPN (ESPN) | September 13, 2026

Fox NFL Kickoff - Previewing Lions vs. Saints

WJBKDT (FOX) | September 13, 2026

Fox 2 News Weekend - Lions kick of 2026 season against the Saints

WJBKDT (FOX) | September 13, 2026

Fox 2 News Weekend - Lions fans tailgate for season opener

WJBKDT (FOX) | September 13, 2026

Fox 2 News Weekend - Lions host Saints in season opener

WJBKDT (FOX) | September 13, 2026

Fox 2 News Weekend - Lions gearing up for 2026 season

WJBKDT (FOX) | September 13, 2026

Local 4 News Morning - Lions host Saints in season opener

WDIV (NBC) | September 13, 2026

Fox 2 News Weekend - Greektown opens for Lions season

WJBKDT (FOX) | September 13, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: Detroit unveils a slew of new things at Ford Field for fans to discover this season

news

LIONS DAILY: How the Lions developed one of NFL's boldest fourth-down philosophies

news

LIONS DAILY: Eric O'Neill, only rookie UDFA on roster, just getting started

news

LIONS DAILY: Everyone on active roster accounted for as Detroit opens in-season practices

news

LIONS DAILY: Lions make several roster moves ahead of Week 1 vs. Saints

news

LIONS DAILY: 'Seamless transition': Lions like what they see as Jared Goff grows with new OC

news

LIONS DAILY: Detroit wanted more juice up front. Two rookies answered the call

news

LIONS DAILY: Detroit opens two roster spots, waiving Jabari Small and Seth McLaughlin

news

LIONS DAILY: Why Dan Skipper became Coach Skip, for Dan Campbell's team

news

LIONS DAILY: Detroit signs Luke Altmyer, Tom Kennedy, 12 others to practice squad

news

LIONS DAILY: 7 thoughts on Detroit's initial 53-man roster

Advertising