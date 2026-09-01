 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: Detroit signs Luke Altmyer, Tom Kennedy, 12 others to practice squad

Sep 01, 2026 at 09:55 AM

Lions sign Luke Altmyer, Tom Kennedy, 12 others to practice squad

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 31, 2026

Ex-Lion Greg Dortch heading to Bills' practice squad: Reports

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 31, 2026

Lions bring back Luke Altmyer, Nick Whiteside on practice squad

The Detroit News | Richard Silva | August 31, 2026

Lions’ surprising roster cut quickly finds new team

MLive.com (MI) | Jacob Richman | August 31, 2026

Detroit Lions add 14 players to practice squad, including UDFA QB and local DB

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 31, 2026

Ex-Detroit Lions pass rusher let go by Browns to make room for waiver claim

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 31, 2026

Detroit Lions re-sign 14 players to practice squad, leaving two spots open

Detroit Football Network | Justin Rogers | August 31, 2026

Detroit Lions signing versatile offensive lineman to practice squad

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 01, 2026

Discussion: Where is the Detroit Lions’ 53-man roster’s biggest weakness?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 01, 2026

Detroit Lions sign 14 players to 2026 practice squad

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 31, 2026

Fox 2 News - Lions establish practice squad

WJBKDT (FOX) | August 31, 2026

7 News Detroit This Morning 6am - Amon-Ra St. Brown appears on Red Bull can

WXYZ (ABC) | September 01, 2026

CBS News Detroit at 5pm - Detroit Lions finalize 53-man roster

WWJ (CBS) | August 31, 2026

No waiver claims for Detroit Lions, attention turns to practice squad

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 31, 2026

Lions star Amon-Ra St. Brown lands Red Bull can. When you can get it

Detroit Free Press (MI) | Jalen Williams | August 31, 2026

53 thoughts on Detroit Lions' initial 53-man roster

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 31, 2026

Lions don't add, lose anyone through waivers after setting 53-man unit

The Detroit News | Richard Silva | August 31, 2026

Amon-Ra St. Brown says being on a Red Bull can is 'surreal'

Detroit News, The (MI) | Melody Baetens | August 31, 2026

Lions 53-man roster: How to explain Detroit's most surprising moves

The Detroit News | Nolan Bianchi | August 31, 2026

Ex-Lions DB waived by Titans one day after making initial 53-man roster

MLive.com | Jacob Richman | August 31, 2026

Lions don’t add anyone or lose any recently-waived players at claim deadline

MLive.com | Benjamin Raven | August 31, 2026

Analysis of the biggest questions and surprises after Lions set 53-man roster

MLive.com | Benjamin Raven | August 31, 2026

No Detroit Lions players were claimed on waivers

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 31, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: 7 thoughts on Detroit's initial 53-man roster

news

LIONS DAILY: How Detroit's blue-collar identity resonates with one Lions veteran

news

LIONS DAILY: Lions got back to 'Detroit vs. Detroit' in this year's training camp

news

LIONS DAILY: Rookie Keith Abney talks slot blitz, starting job

news

LIONS DAILY: New 'Rivalries' alternate jersey for Detroit unveiled

news

LIONS DAILY: Detroit among teams most likely to improve in 2026, per ESPN

news

LIONS DAILY: 'Pretty good, huh?': Depth RBs use latest chance to impress Dan Campbell

news

LIONS DAILY: Lions rookie Skyler Gill-Howard is beating the odds ... again

news

LIONS DAILY: Josh Dobbs, Juice Scruggs among 7 players to watch in Lions-Commanders

news

LIONS DAILY: UDFA pass rusher Eric O'Neill heating up as NFL comfort grows

news

LIONS DAILY: How Jake Bates is trying to be 'kicker that this team deserves'

Advertising