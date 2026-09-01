LIONS DAILY: Detroit signs Luke Altmyer, Tom Kennedy, 12 others to practice squad

Detroit Free Press | Dave Birkett | August 31, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | August 31, 2026
The Detroit News | Richard Silva | August 31, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | August 31, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 31, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | August 31, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | August 31, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 01, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 01, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 31, 2026
WJBKDT (FOX) | August 31, 2026
WXYZ (ABC) | September 01, 2026
WWJ (CBS) | August 31, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | August 31, 2026
Detroit Free Press (MI) | Jalen Williams | August 31, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | August 31, 2026
The Detroit News | Richard Silva | August 31, 2026
Detroit News, The (MI) | Melody Baetens | August 31, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | August 31, 2026
MLive.com | Jacob Richman | August 31, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 31, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | August 31, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | August 31, 2026