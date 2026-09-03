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The Daily Drive

LIONS DAILY: Detroit opens two roster spots, waiving Jabari Small and Seth McLaughlin

Sep 03, 2026 at 09:30 AM

Why Brad Holmes is still 'excited' about Lions' new-look offensive line

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 03, 2026

Brad Holmes had most contentious exchange I've seen from a Lions GM

Detroit Free Press | Carlos Monarrez | September 03, 2026

Detroit Lions continue to churn back end of roster with two more cuts

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 02, 2026

Veteran Lions RB ‘steadily’ improving but remains without return timeline

MLive.com | Benjamin Raven | September 03, 2026

Detroit Lions down to 3 active running backs after latest roster moves

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 02, 2026

Lions expected to bounce back in NFC North after falling short of expectations last season

Associated Press | Larry Lage | September 02, 2026

Detroit Lions open two roster spots, waiving Jabari Small and Seth McLaughlin

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 02, 2026

Survey: Which Lions RB will get the majority of Isiah Pacheco’s snaps?

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 03, 2026

Fox 2 News Morning - Lions GM Brad Holmes speaks to media

WJBKDT (FOX) | September 03, 2026

7 News Detroit This Morning 5am - Brad Holmes on Terrion Arnold's release

WXYZ (ABC) | September 03, 2026

CBS News Detroit at 6am - Lions GM Brad Holmes addresses roster

WWJ (CBS) | September 03, 2026

'Plans haven't changed' on new contracts for Lions' Sam LaPorta, Brian Branch

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 02, 2026

Lions RB Isiah Pacheco 'steadily feeling better,' expected to play in 2026

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 02, 2026

GM Brad Holmes explains why Detroit Lions released WR Greg Dortch

Detroit Free Press | Rainer Sabin | September 02, 2026

Brad Holmes: Terrion Arnold situation 'unfortunate,' happy with CB room

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 02, 2026

Lions open 2 roster spots by waiving Seth McLaughlin, Jabari Small

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 02, 2026

Niyo: Lions added 'juice,' now it's time to cut loose

Detroit News, The (MI) | John Niyo | September 02, 2026

Lions 'hope' Isiah Pacheco can return this season after IR stint

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 02, 2026

Brad Holmes confident enough work was done to build Lions' CB depth

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 02, 2026

Lions GM Brad Holmes explains cutting Greg Dortch

The Detroit News | Richard Silva | September 02, 2026

Kippy Brown, former Lions associate head coach, dies at 71

Detroit News, The (MI) | September 02, 2026

'Plans haven't changed' on extensions for Sam LaPorta, Brian Branch

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 02, 2026

Lions 'still have confidence' Kerby Joseph, Brian Branch will return

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 02, 2026

Greg Dortch’s unexpected Lions release pinned on this reason, says GM

MLive.com | Benjamin Raven | September 02, 2026

5 takeaways from Lions GM’s press conference: Defends DB depth, extension hopes

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 02, 2026

Lions confident in cornerback depth after moving on from Terrion Arnold

MLive.com | Kory Woods | September 02, 2026

Lions safeties Branch, Joseph expected to return after PUP stints

ESPN.com | Eric Woodyard | September 02, 2026

Lions GM calls Terrion Arnold situation ‘unfortunate’; eyes two extensions

The New York Times | Colton Pouncy | September 02, 2026

Lions hopeful Kerby Joseph, Brian Branch, Isiah Pacheco will return from injuries to play this year

Associated Press | Larry Lage | September 02, 2026

Saints vs. Lions preview | Week 1

NFL.com | September 02, 2026

Lions GM Brad Holmes recap: Roster decisions, d-line emphasis, and depth at CB and WR

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 02, 2026

5 takeaways from Lions GM Brad Holmes post-cuts press conference

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 02, 2026

Lions GM Brad Holmes responds to criticism over handling of Terrion Arnold situation

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 02, 2026

Detroit Lions updated depth chart: Initial 53-man roster, practice squad

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 02, 2026

First Take - Which team will win the NFC North this season?

ESPNEWS (ESPN News) | September 02, 2026

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