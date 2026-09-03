LIONS DAILY: Detroit opens two roster spots, waiving Jabari Small and Seth McLaughlin

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 03, 2026
Detroit Free Press | Carlos Monarrez | September 03, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 02, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 03, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 02, 2026
Associated Press | Larry Lage | September 02, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 02, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 03, 2026
WJBKDT (FOX) | September 03, 2026
WXYZ (ABC) | September 03, 2026
WWJ (CBS) | September 03, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 02, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 02, 2026
Detroit Free Press | Rainer Sabin | September 02, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 02, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 02, 2026
Detroit News, The (MI) | John Niyo | September 02, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 02, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 02, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 02, 2026
Detroit News, The (MI) | September 02, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 02, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 02, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 02, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 02, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 02, 2026
ESPN.com | Eric Woodyard | September 02, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | September 02, 2026
Associated Press | Larry Lage | September 02, 2026
NFL.com | September 02, 2026
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 02, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 02, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 02, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 02, 2026
ESPNEWS (ESPN News) | September 02, 2026