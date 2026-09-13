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The Daily Drive

LIONS DAILY: Detroit unveils a slew of new things at Ford Field for fans to discover this season

Sep 13, 2026 at 10:00 AM

What TV channel is Lions vs Saints on today? Week 1 time, TV schedule

Detroit Free Press | Christian Romo | September 13, 2026

Mitch Albom: Lions RB Jahmyr Gibbs ready for his superhero spotlight

Detroit Free Press | Mitch Albom | September 13, 2026

NFL season predictions: Will Lions get back to top of NFC North?

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 13, 2026

Lions think 2026 mix of stars and stitches can finally equal Super Bowl

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | September 13, 2026

Lions re-sign recently released Levi Onwuzurike to practice squad

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 12, 2026

Lions restructure 2 All-Pros to open $35.7 million in cap space

Detroit Free Press | Marlowe Alter | September 12, 2026

Lions hold the edge in every matchup with Saints. But will they open season with a win?

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 12, 2026

How to watch Lions vs. Saints in season opener: TV, radio, start time

The Detroit News | Coty M. Davis | September 13, 2026

Lions add Levi Onwuzurike to practice squad, elevate Ben Stille

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 12, 2026

Amon-Ra St. Brown, Penei Sewell restructure contracts with Lions: reports

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 12, 2026

Detroit Lions depth chart today vs. Saints: Is LG rotation still on the table?

MLive.com | Benjamin Raven | September 13, 2026

Lions bring back former second-round pick, elevate versatile DL for opener

MLive.com (MI) | Kory Woods | September 12, 2026

3 burning questions: After impressive camp, could Detroit’s defense blitz more?

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 12, 2026

Lions create more than $35 million in cap space with 2 contract restructures

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 12, 2026

Lions unveil a slew of new things at Ford Field for fans to discover this season

MLive.com (MI) | Edward Pevos | September 12, 2026

Game Day: How to watch and 3 things to watch for Detroit Lions vs. New Orleans Saints

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 13, 2026

Detroit Lions bring back Onwuzurike to practice squad, elevate Stille for season opener

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 12, 2026

Detroit Lions 2027 Draft Watch: 3 prospects to watch Week 2 of the college football season

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 12, 2026

Detroit Lions elevate DL from practice squad, re-sign Levi Onwuzurike

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 12, 2026

Detroit Lions vs. New Orleans Saints Week 1 preview: Madden 27 Sim

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 12, 2026

Detroit Lions create massive cap space with 2 contract restrucutres

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 12, 2026

New Orleans Saints vs. Detroit Lions Week 1 preview: 3 key stats

SB Nation - Pride of Detroit | Al Karsten | September 12, 2026

Fox 2 News - Ford Field debuts new fan experience upgrades

WJBKDT (FOX) | September 13, 2026

Fox 2 News Weekend - Lions wrap up prep for opening game against Saints

WJBKDT (FOX) | September 12, 2026

Local 4 News Morning - Lions gameday against Saints

WDIV (NBC) | September 13, 2026

Local 4 News Morning - Lions play Saints at 1pm

WDIV (NBC) | September 13, 2026

Detroit Lions primed for another run – trace it back to beating Bears

Detroit Free Press (MI) | Shawn Windsor | September 12, 2026

Alim McNeill looks like himself again: 'I cannot wait to see No. 54'

The Detroit News | The Detroit News | September 12, 2026

Predictions: Lions vs. New Orleans Saints, season opener

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 12, 2026

FOX 2 The Sports Office - Lions EDGE D.J. Wonnum and secondary room to make an impact in 2026 season

WJBKDT (FOX) | September 11, 2026

7 News Detroit - Previewing Lions vs. Saints matchup

WXYZ (ABC) | September 11, 2026

CBS News Detroit - New upgrades to Ford Field and Lions Head Coach Dan Campbell reflects on 9/11 anniversary

WWJ (CBS) | September 11, 2026

Fox 2 News - Previewing Lions vs. Saints matchup

WJBKDT (FOX) | September 11, 2026

Local 4 News - Lions host first Friday practice of the year

WDIV (NBC) | September 11, 2026

CBS News Detroit - Lions LB Jack Campbell voted captain for 2026 season

WWJ (CBS) | September 11, 2026

7 News Detroit - New features at Ford Field

WXYZ (ABC) | September 11, 2026

7 News Detroit - Ford Field rolls out new stadium features

WXYZ (ABC) | September 11, 2026

Local 4 News - What's new at Ford Field this season?

WDIV (NBC) | September 11, 2026

Lions close to naming starting LG; Izien's status vs. Saints uncertain

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 11, 2026

DT Levi Onwuzurike cut by Detroit Lions, will he return to roster?

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 11, 2026

Lions coach Dan Campbell reflects on 9/11: 'Something you never forget'

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 11, 2026

Levi Onwuzurike released by Lions

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 11, 2026

Lions' Dan Campbell, former N.Y. Giant, reflects on 9/11's 25th anniversary

The Detroit News | Coty M. Davis | September 11, 2026

Lions nearing decision on Week 1 starter at left guard vs. Saints

The Detroit News | Richard Silva | September 11, 2026

Will Lions DB Christian Izien play against Saints on Sunday?

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 11, 2026

Derrick Moore ready to 'go hunt' in Lions' season opener vs. Saints

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 11, 2026

Alim McNeill looks like himself again: 'I cannot wait to see No. 54'

The Detroit News | Richard Silva | September 11, 2026

Detroit Lions release 2 draft picks ahead of season opener

MLive.com (MI) | Kory Woods | September 11, 2026

Detroit Lions list only 1 player as questionable for Week 1 vs. Saints

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 11, 2026

Lions trust veteran safeties to step up with two stars sidelined

MLive.com (MI) | Kory Woods | September 11, 2026

Detroit Lions once again have everyone accounted for at practice to end week

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 11, 2026

Dan Campbell remembers ‘just wanting to help’ in New York on 25th anniversary of 9/11

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 11, 2026

‘So that sucks’: Saints DC isn’t eager to face Lions’ Jahmyr Gibbs in Week 1

MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 11, 2026

Lions nearing decision at left guard, get good news on rookie edge rusher

MLive.com (MI) | Kory Woods | September 11, 2026

Lions players love first-year OC’s full buy-in to culture of collaboration

MLive.com | Benjamin Raven | September 11, 2026

After missing most of camp, Lions rookie LB is ‘feeling good and ready to go’

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 11, 2026

Why we believe Lions have enough to rebound despite a couple of key concerns

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 11, 2026

Detroit Lions release DT Levi Onwuzurike two days ahead of season opener

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 11, 2026

A ‘lunch pail guy’ and a ‘unique rusher,’ Lions’ newcomer Wonnum ready to show he can be a disruptive workhorse opposite Hutchinson

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 11, 2026

Lions, Saints injury designations: Detroit lists just 1 questionable player

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 11, 2026

Dan Campbell remembers 9/11 as Detroit Lions to honor first responders

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 11, 2026

Detroit Lions coach Dan Campbell offers big update on LG competition

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 11, 2026

The Honolulu Blueprint: 4 predictions for a Lions victory over the Saints in Week 1

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 11, 2026

Detroit Lions release Levi Onwuzurike and rookie DL

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 11, 2026

Detroit Lions vs. New Orleans Saints preview, prediction: On Paper

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 11, 2026

7 News Detroit at 4pm - Lions fans counting down to kickoff

WXYZ (ABC) | September 11, 2026

CBS News Detroit at 4pm - What's new for fans at Ford Field

WWJ (CBS) | September 11, 2026

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