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The Daily Drive

LIONS DAILY: Everyone on active roster accounted for as Detroit opens in-season practices

Sep 09, 2026 at 10:00 AM

Lions RB Jahmyr Gibbs says he's 'easy' choice for No. 1 pick in fantasy

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 09, 2026

Lions improved their pass rush, but defense still has one big question mark

Detroit Free Press | Rainer Sabin | September 09, 2026

Cade Mays injury update: Lions center eyeing mid-October return

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 08, 2026

Detroit Lions game-by-game predictions: Are they primed for bounce-back season?

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 09, 2026

Lions-Saints preview: Can New Orleans carry its momentum into 2026?

MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 09, 2026

Jahmyr Gibbs watched a Saints star’s path. Now he’s carving his own

MLive.com (MI) | Kory Woods | September 08, 2026

‘No day is safe’: Former Lions UDFA continues fight to stick at new position

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 08, 2026

Respectful Lions eager to tangle with Saints in opener

ESPN.com | Eric Woodyard | September 08, 2026

Lions rookie Eric O’Neill details cut-day experience and excitement to make NFL debut

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 08, 2026

NFL Week 1 power rankings: National media mixed on Detroit Lions returning to form

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 09, 2026

Survey: Will the Lions beat the Saints in Week 1?

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 09, 2026

6 takeaways from Detroit Lions’ associate/assistant head coaches Week 1 pressers

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 08, 2026

Fox 2 News - Lions prepping for season opener

WJBKDT (FOX) | September 09, 2026

Fox 2 News - Lions ready for season after finishing last in division

WJBKDT (FOX) | September 08, 2026

Local 4 News at 4:30a - Lions hold first practice ahead of Sunday's opener

WDIV (NBC) | September 09, 2026

7 News Detroit This Morning 5am - Lions prepare for home opener vs Saints

WXYZ (ABC) | September 09, 2026

CBS News Detroit at 6am - Lions host Saints in season opener

WWJ (CBS) | September 09, 2026

Lions safety Kerby Joseph is back with the team as he rehabs

Detroit Free Press | Rainer Sabin | September 08, 2026

Lions injury report: Jimmy Rolder, Thomas Harper return to practice

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 08, 2026

Lions' left guard job still not settled, so they might play two in opener

Detroit Free Press | Dave Birkett | September 08, 2026

Pair of Lions coaches have sons on Northville football team

The Detroit News | Richard Silva | September 08, 2026

Jimmy Rolder returns as Lions boast good health ahead of opener

The Detroit News | Nolan Bianchi | September 08, 2026

Christian Mahogany, Ben Bartch could both play for Lions in opener

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | September 08, 2026

Lions rookie already has an unfortunate nickname, and Aidan Hutchinson loves it

MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 08, 2026

‘Unbelievable’ setup allows Lions coaches to support sons in Michigan HS football

MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 08, 2026

Everyone on active roster accounted for as Lions open in-season practices

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 08, 2026

Detroit Lions open to left guard rotation in Week 1 if no clear winner emerges

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 08, 2026

Kerby Joseph rejoins Detroit Lions after weeks away from team

MLive.com (MI) | Kory Woods | September 08, 2026

Lions begin 2026 as home betting favorite for 31st straight game

MLive.com (MI) | Jacob Richman | September 08, 2026

Dan Campbell sees a ‘hungry,’ rejuvenated Saints team ahead of opener in Detroit

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | September 08, 2026

Quick Hitters: Lions weighing guard rotation, Kennedy promotion incoming and comparing Meeks to a Saints standout

Detroit Football Network | Justin Rogers | September 08, 2026

Lions injury update: Detroit enters Week 1 with clean bill of health

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 08, 2026

Detroit Lions considering left guard rotation for Week 1

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 08, 2026

Comprehensive 2026 Detroit Lions season preview, predictions

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 08, 2026

2026 NFL predictions: Detroit Lions defensive MVP

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 08, 2026

Fox 2 News Morning: Good Day Detroit - Lions open season against Saints on Sunday

WJBKDT (FOX) | September 08, 2026

CBS News Detroit at 9am – Tickets available for season opener on Sunday

WWJ (CBS) | September 08, 2026

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