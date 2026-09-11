LIONS DAILY: How the Lions developed one of NFL's boldest fourth-down philosophies

Detroit Free Press | Rainer Sabin | September 11, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 11, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 10, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | September 10, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 10, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | September 10, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 10, 2026
ESPN.com | Eric Woodyard | September 11, 2026
The New York Times | Colton Pouncy | September 11, 2026
Associated Press | Larry Lage | September 10, 2026
USA Today | USA TODAY | September 10, 2026
To resecure starting job, Lions’ Mahogany understands he needs to eliminate bad snaps that plagued him in 2025
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 10, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 11, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 10, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 10, 2026
WJBKDT (FOX) | September 11, 2026
WWJ (CBS) | September 11, 2026
WDIV (NBC) | September 11, 2026
WDIV (NBC) | September 10, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | September 10, 2026
Detroit Free Press | Dave Birkett | USA | September 10, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 10, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | September 10, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | September 10, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 10, 2026
The Detroit News | Richard Silva | September 10, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 10, 2026
MLive.com | Kory Woods | September 10, 2026
MLive.com | Jacob Richman | September 10, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 10, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 10, 2026
MLive.com | Benjamin Raven | September 10, 2026
Coordinator recap: Return man plans, defense’s growth, vote of confidence in Bates, and Lions’ lofty pre-draft opinion of Tyler Shough
Detroit Football Network | Justin Rogers | September 10, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 10, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 10, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | September 10, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | September 10, 2026