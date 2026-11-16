 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: Lions, Munich cap surreal week, leave lasting impression on each other

Nov 16, 2026 at 10:30 AM

Lions might only lose 2 more games – even without Aidan Hutchinson

Detroit Free Press (MI) | Carlos Monarrez | November 16, 2026

Mitch Albom: Aidan Hutchinson injury gives Lions big lesson on celebrations

Detroit Free Press (MI) | Mitch Albom | November 16, 2026

Lions WR Amon-Ra St. Brown on 2 TDs in Germany: 'A dream come true'

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 15, 2026

Lions grades vs Patriots: Jahmyr Gibbs, defense earn high marks

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 15, 2026

Lions' concern high after Aidan Hutchinson injury: 'He's the heart and soul'

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 15, 2026

Aidan Hutchinson injury update has Lions 'bracing for bad news'

Detroit Free Press (MI) | Marlowe Alter | November 15, 2026

Lions winners/losers vs Pats: DE pops again with Aidan Hutchinson hurt

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | November 15, 2026

Losing Aidan Hutchinson hurts, but these Lions are built to survive

Detroit Free Press (MI) | Shawn Windsor | November 15, 2026

Lions mash Patriots for 5th straight win clouded by Aidan Hutchinson injury

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 15, 2026

Baker Mayfield injury update has his status in doubt for Bucs vs Lions

Detroit Free Press (MI) | Marlowe Alter | November 15, 2026

Amon-Ra St. Brown TD celebration features Lions offense as human centipede

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 15, 2026

Amon-Ra St. Brown active for today's Lions game vs Patriots in Germany

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 15, 2026

Lions, Munich cap surreal week, leave lasting impression on each other

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 15, 2026

Wojo: Lions’ rollicking fun in Germany cut short by Hutchinson injury

Detroit News, The (MI) | Bob Wojnowski | November 15, 2026

Lions prepared for 'slippery' surface ahead of game vs. Pats in Munich

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 15, 2026

Amon-Ra St. Brown explains origin of Lions' 'Human Centipede' celebration

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 15, 2026

Lions grades: Stars shine, trenches take control in win over Patriots

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 15, 2026

Amon-Ra St. Brown stars in Lions' 35-10 Munich win over Patriots

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 15, 2026

Patriots QB Drake Maye knocked out of game vs. Lions

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 15, 2026

WATCH: Lions' Amon-Ra St. Brown electrifies crowd in return to Germany

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 15, 2026

Lions DE Aidan Hutchinson injured while celebrating sack vs. Patriots

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 15, 2026

Lions' Aidan Hutchinson injures knee while celebrating vs. Patriots

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 15, 2026

German Lions fans surprise Hogan Hatten with gift at Munich game

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 15, 2026

Amon-Ra St. Brown arrives to Lions-Pats game rocking Bavarian outfit

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 15, 2026

Amon-Ra St. Brown, A.J. Brown both active for Lions-Patriots game

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 15, 2026

Lions ensure St. Brown is hero in Germany, but tough reality awaits back home

MLive.com | Benjamin Raven | November 16, 2026

‘We are figuring out how to win’: Inside Dan Campbell’s speech to Lions

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 15, 2026

Overheard inside the Lions’ locker room: No Amazon lederhosen and John Denver

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 15, 2026

‘It was lit’: Lions say unique celebration was drawn from old NFL Europe clip

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 15, 2026

Lions need DL to ‘fill the void,’ power defense after Hutchinson’s injury

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 15, 2026

Aidan Hutchinson update: Lions star feared to have serious knee injury

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 15, 2026

Aidan Hutchinson injury shifts mood for Lions fans watching from Detroit

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 15, 2026

Sieg! St. Brown, Gibbs star as Detroit Lions rout Patriots in Germany

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 15, 2026

Halftime analysis: Lions blowing out Patriots despite losing Hutchinson early

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 15, 2026

Lions star Aidan Hutchinson leaves game after sack celebration injury

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 15, 2026

‘The German football king’: Watch Amon-Ra St. Brown score wild 56-yard TD in Munich

MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 15, 2026

Amon-Ra St. Brown is active, so is new Lions safety vs. Patriots in Germany

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 15, 2026

Ex-kicker Bill Gramatica sympathizes with Aidan Hutchinson, offers support

ESPN.com | Mike Garafolo | November 15, 2026

Amon-Ra St. Brown talks lederhosen, Lions' 'Human Centipede' celebration

ESPN.com | Cameron Wolfe | November 15, 2026

Lions' Amon-Ra St. Brown: Germany trip one he'll 'never forget'

ESPN.com | Associated Press | November 15, 2026

Sources: Lions DE Aidan Hutchinson feared to have suffered significant knee injury

ESPN.com | ESPN News Services | November 15, 2026

Patriots' Drake Maye, Lions' Aidan Hutchinson both injured on same play in Munich

ESPN.com | Mike Reiss | November 15, 2026

Lions WR Amon-Ra St. Brown put on a show for his ‘home fans’ in Germany

The New York Times | Colton Pouncy | November 15, 2026

Aidan Hutchinson joins list of NFL players injured while celebrating

The New York Times | Saad Yousuf | November 15, 2026

After Lions’ dominating win, how will Patriots get by without injured Drake Maye?

The New York Times | Chad Graff | November 15, 2026

Lions’ Aidan Hutchinson questionable vs. Patriots after hurting knee on sack celebration

The New York Times | Colton Pouncy | November 15, 2026

St. Brown and Gibbs score 2 TDs each in Lions’ 35-10 rout over Patriots after Maye injured in Munich

Associated Press | Ken Maguire | November 15, 2026

Lions edge rusher Aidan Hutchinson has season-ending right knee injury, AP Source says

Associated Press | Larry Lage | November 15, 2026

Three and Out: Comparing loss of Hutchinson to 2024, Detroit Lions’ 6-draft-class impact, and the unique game-day experience

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 16, 2026

Lions’ Aidan Hutchinson hurt while celebrating sack in opening minutes vs. Patriots

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 15, 2026

Locker Room Buzz: On big performances, a brutal injury, redemption arcs and stadium craziness in Germany

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 15, 2026

Rapid Recap: Detroit Lions ride stars St. Brown, Gibbs to fifth-straight win; lose Hutchinson to injury

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 15, 2026

Discussion: Are you confident in the Detroit Lions defense without Aidan Hutchinson?

SB Nation - Pride of Detroit | John Whiticar | November 16, 2026

Lions vs. Buccaneers odds: Opening lines for Week 11 matchup

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 16, 2026

14 winners, 3 losers from Detroit Lions’ win over the New England Patriots

SB Nation - Pride of Detroit | John Whiticar | November 15, 2026

Everything Dan Campbell said about Aidan Hutchinson’s injury

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 15, 2026

5 takeaways from Detroit Lions’ dominant 35-10 win over New England Patriots

SB Nation - Pride of Detroit | Brandon Knapp | November 15, 2026

NFC Playoff Picture: Lions into first place in the NFC North

SB Nation - Pride of Detroit | Matt Warren | November 15, 2026

Aidan Hutchinson suffers injury after sack celebration

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 15, 2026

Lions, Patriots Week 10 inactives: Keith Abney won’t play in Germany

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 15, 2026

INTERVIEW: Lions Hall of Famer Calvin Johnson savoring Germany experience with "best fans"

Brad Galli Show | YouTube | November 15, 2026

Postgame interview: Amon-Ra St. Brown 'grateful' for Germany experience and performance in Lions win

Brad Galli Show | YouTube | November 15, 2026

Fox 2 News Morning - Lions defeat Patriots 35-10 in Germany

WJBKDT (FOX) | November 16, 2026

Fox 2 News Morning - Lions dominate Patriots 35-10 in Germany

WJBKDT (FOX) | November 16, 2026

FOX 2 Sports Works - Lions defeat Patriots in Munich

WJBKDT (FOX) | November 15, 2026

The NFL Today - Lions defeat Patriots in Germany

WWJ (CBS) | November 15, 2026

CBS Mornings - NFL celebration provokes season-ending injury

WWJ (CBS) | November 16, 2026

Local 4 News at 6 - Aidan Hutchinson goes down with freak injury

WDIV (NBC) | November 15, 2026

NBC Nightly News With Tom Llamas - Detroit Lions defensive end injures knee

WDIV (NBC) | November 15, 2026

Local 4 News at 4:30a - Munich provides great scene for Lions v Patriots

WDIV (NBC) | USA | November 16, 2026

7 News Detroit at 11pm - Aidan Hutchinson goes down with leg injury

WXYZ (ABC) | November 15, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: Amon-Ra St. Brown embraces being football ambassador to Germany: 'It's my duty'

news

LIONS DAILY: K Jake Bates expects to have a 'pinch-me moment' Sunday

news

LIONS DAILY: Detroit collects third consecutive NFC special teams player of the week

news

LIONS DAILY: Film review: Offensive and defensive takeaways from win over Dolphins

news

LIONS DAILY: A familiar connection gives Detroit's newest safety a head start

news

LIONS DAILY: Rookie Moore makes good on increased role with 2 sacks

news

LIONS DAILY: A smile, a chip and a sense of urgency drive this rookie defender

news

LIONS DAILY: Why Detroit taps into all levels of football for creative play calls

news

LIONS DAILY: Detroit scores back-to-back NFC special teams player of the week honors

news

LIONS DAILY: Campbell challenged offense to run for 200 against Vikings. Everyone delivered

news

LIONS DAILY: PFF grades, snap counts: RBs, rookies deliver in contentious division matchup

Advertising