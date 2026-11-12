LIONS DAILY: Detroit collects third consecutive NFC special teams player of the week

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 12, 2026
Detroit Free Press (MI) | Detroit Free Press | November 12, 2026
Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | November 11, 2026
Detroit Free Press (MI) | Andrew Birkle | November 11, 2026
Detroit News, The (MI) | John Niyo | November 11, 2026
Detroit News, The (MI) | John Niyo | November 11, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 12, 2026
MLive.com | Jacob Richman | November 11, 2026
Audacy | November 11, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 12, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 12, 2026
WJBKDT (FOX) | November 12, 2026
WJBKDT (FOX) | November 12, 2026
WJBKDT (FOX) | November 11, 2026
WXYZ (ABC) | November 12, 2026
WXYZ (ABC) | November 12, 2026
WDIV (NBC) | November 12, 2026
Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 11, 2026
Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 11, 2026
Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 11, 2026
The Detroit News | Nolan Bianchi | November 11, 2026
Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 11, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 11, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 11, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 11, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 11, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 11, 2026
MLive.com (MI) | Kory Woods | November 11, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 11, 2026
MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 11, 2026
MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 11, 2026
Audacy | November 11, 2026
NFL.com | November 11, 2026
Lions Quick Hitters: On Mahogany, Cisco, trade deadline and chances injured starters play vs. Patriots
Detroit Football Network | Justin Rogers | November 11, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 11, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 11, 2026
SB Nation - Pride of Detroit | Anthony Balaj | November 11, 2026
The Brad Galli Show | November 11, 2026