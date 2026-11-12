 Skip to main content
Advertising

The Daily Drive

LIONS DAILY: Detroit collects third consecutive NFC special teams player of the week

Nov 12, 2026 at 10:15 AM

Derrick Moore's breakout game for Lions could signify something big

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 12, 2026

Dan Campbell vs Mike Vrabel: A look back at when they faced off as players

Detroit Free Press (MI) | Detroit Free Press | November 12, 2026

Lions LG Christian Mahogany on benching: 'I have to grow up'

Detroit Free Press (MI) | Rainer Sabin | November 11, 2026

Did Brad Holmes do enough at NFL trade deadline for Detroit Lions?

Detroit Free Press (MI) | Andrew Birkle | November 11, 2026

Lions' Mahogany mum on reason for benching, says it won't happen again

Detroit News, The (MI) | John Niyo | November 11, 2026

Campbell feels good about Lions roster as is, unconcerned with rivals' trades

Detroit News, The (MI) | John Niyo | November 11, 2026

The most important pitch for Lions’ new safety came from his former coach

MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 12, 2026

Lions re-sign TE to practice squad after clearing waivers

MLive.com | Jacob Richman | November 11, 2026

Christian Mahogany: "I have to grow up and stop breaking team rules"

Audacy | November 11, 2026

Lions preview: Breaking down Patriots’ offensive, defensive schemes

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 12, 2026

Which NFL trade do you wish the Lions had made?

SB Nation - Pride of Detroit | Jeremy Reisman | November 12, 2026

Fox 2 News Edge - Coach Campbell speaks on international travel

WJBKDT (FOX) | November 12, 2026

FOX 2 News 10PM - Lions set to play Patriots on Sunday

WJBKDT (FOX) | November 12, 2026

Fox 2 News - Lions preparing to head to Germany

WJBKDT (FOX) | November 11, 2026

7 News Detroit This Morning 5am - Honolulu blue taking over Munich

WXYZ (ABC) | November 12, 2026

7 News Detroit This Morning 5am - Lions add Andre Cisco at trade deadline

WXYZ (ABC) | November 12, 2026

Local 4 News at 5a - Dan Campbell: "I love our guys"

WDIV (NBC) | November 12, 2026

Dan Campbell: Lions in 'a good spot' despite quiet NFL trade deadline

Detroit Free Press (MI) | Dave Birkett | November 11, 2026

Lions injuries: Cade Mays, D.J. Reed have 'way outside shot' to play in Germany

Detroit Free Press (MI) | Christian Romo | November 11, 2026

Lions plan to debut new safety Andre Cisco against Patriots in Germany

Detroit News, The (MI) | Richard Silva | November 11, 2026

Lions injury updates: Status of DJ Wonnum, D.J. Reed, Cade Mays entering Patriots bout

The Detroit News | Nolan Bianchi | November 11, 2026

Lions in Germany: What happened in Detroit's last two international games?

Detroit News, The (MI) | Nolan Bianchi | November 11, 2026

Jared Goff dealing with chest injury, Lions get edge rusher back at practice

MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 11, 2026

Entering endurance test, Lions confident Jahmyr Gibbs can ‘keep punching’

MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 11, 2026

Lions starter breaks silence on benching, vows it won’t happen again

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 11, 2026

Our thoughts on the quiet trade deadline for Detroit Lions

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 11, 2026

Lions could regain key defender, but two starters face uphill battle

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 11, 2026

Dan Campbell isn’t sounding alarms after Lions’ quiet trade deadline

MLive.com (MI) | Kory Woods | November 11, 2026

Lions plan to get new safety involved right away in Germany

MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 11, 2026

Lions collect third consecutive NFC special teams player of the week honor

MLive.com (MI) | Jacob Richman | November 11, 2026

Lions-Jets trade details slightly tweaked after quiet deadline day in Detroit

MLive.com (MI) | Benjamin Raven | November 11, 2026

Dan Campbell on Lions' passive trade deadline: "We love our guys"

Audacy | November 11, 2026

Patriots vs. Lions preview | Week 10

NFL.com | November 11, 2026

Lions Quick Hitters: On Mahogany, Cisco, trade deadline and chances injured starters play vs. Patriots

Detroit Football Network | Justin Rogers | November 11, 2026

Lions, Patriots Week 10 injury report: Jared Goff Limited; DJ Wonnum returns to practice

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 11, 2026

Christian Mahogany back in at starting LG spot in Week 10

SB Nation - Pride of Detroit | Erik Schlitt | November 11, 2026

Film study: Andre Cisco’s fit and Sione Vaki’s expanded role

SB Nation - Pride of Detroit | Anthony Balaj | November 11, 2026

Dan Campbell, Lions handling playing three games in 12 days: ‘Our objective is to go through it’

The Brad Galli Show | November 11, 2026

Related Content

news

LIONS DAILY: Film review: Offensive and defensive takeaways from win over Dolphins

news

LIONS DAILY: A familiar connection gives Detroit's newest safety a head start

news

LIONS DAILY: Rookie Moore makes good on increased role with 2 sacks

news

LIONS DAILY: A smile, a chip and a sense of urgency drive this rookie defender

news

LIONS DAILY: Why Detroit taps into all levels of football for creative play calls

news

LIONS DAILY: Detroit scores back-to-back NFC special teams player of the week honors

news

LIONS DAILY: Campbell challenged offense to run for 200 against Vikings. Everyone delivered

news

LIONS DAILY: PFF grades, snap counts: RBs, rookies deliver in contentious division matchup

news

LIONS DAILY: Run game slams door on Vikings in slugfest

news

LIONS DAILY: Rookie embraces limited role while working toward a bigger impact

news

LIONS DAILY: How valuable is Detroit's scout team? It was a major key in win over Packers

Advertising